Cuando Evangelina Elizondo acusó a Silvia Pinal de hacerle la vida infeliz

Evangelina Elizondo y Silvia Pinal protagonizaron uno de los escándalos más mediáticos de la ANDA en 2013 (Fotos: Mediateca/INAH)

Pese a que Evangelina Elizondo y Silvia Pinal han sido dos de las grandes estrellas del cine mexicano durante la Época de Oro, nunca lograron entablar una amistad, por el contrario, ambas enfrentaron una batalla legal y no ocultaron que existía un gran desprecio mutuo.

La carrera artística de Evangelina y Silvia fue muy diferente, pero las dos se colocaron entre las favoritas del público, pues eran muy talentosas, bellas y simpáticas. Desde muy jóvenes las dos lograron ser reconocidas dentro de la industria del entretenimiento, pero nunca surgió una amistad.

Pinal llegó a compartir en entrevistas que ella admiraba el trabajo de su colega, pero nunca hubo una relación más allá de un simple saludo dentro de los eventos a los que asistían.

Elizondo inició la disputa legal debido a que Pinal la destituyó de su puesto en la ANDA sin darle razones (Foto: INAH)

La rivalidad llegó cuando las dos se dedicaban más a labores administrativas que de actuación y cada una ya había marcado su propio parteaguas en la historia del cine en México. En 2013 se dio a conocer que Elizondo había demandado a su colega por haberla despedido de forma injustificada de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde tenía el cargo de Secretaría de Trabajo y Conflictos.

En un principio, la protagonista de María Isabel negó haber sido demandada por su compañera hasta que fue el día en que ambas se tuvieron que presentar en el Tribunal Superior de Justicia. Evangelina acusó a Silvia, Yolanda Ciani y Andrea Cotto de haber actuado de forma ilegal y corrupta.

En su momento, la estrella de Tropicana aseguró desconocer la razón por la que la Diva decidió sacarla del sindicato de actores, pero mencionó pensar que era porque la odiaba debido a que habría descubierto supuestas irregularidades en su forma de liderar la ANDA.

Silvia fue secretaria general de la ANDA de 2010 a 2014, después de Lilia Aragón (Foto: Película 'Viridiana' de Luis Buñuel)

Evangelina también acusó a su colega de haber intentado obstaculizar su trabajo y “me hacía la vida muy infeliz y los últimos años que me quedan de vida no los quiero pasar siendo infeliz”, manifestó.

No obstante, después trascendió que su enemistad se remontaba a unos meses antes, cuando en la revista Artistas en Movimiento se publicó una columna en la que se hablaba de lo que había hecho Silvia a la cabeza de la ANDA y cuestionaba sus decisiones como lideresa.

Dicha revista fue fundada por Elizondo y también era financiada, en parte, por ella, pero la histrionisa negó haber tenido injerencia en el contenido, pues se defendió asegurando que no podía opinar ni siquiera sobre los puntos y comas de esa publicación ya que no la dirigía ni la imprimía.

No obstante, sí recalcó que su compañera posiblemente se habría molestado por lo que se escribió acerca de cómo supuestamente estaba siendo influenciada por Yolanda Ciani.

Evangelina, antes de su muerte, manifestó que Pinal se convirtió en su principal enemiga (Foto: Francisco Rodríguez/Cuartoscuro)

Fue la protagonista de Rapto al Sol quien ganó la demanda, y al demostrarse que había sido despedida injustificadamente de la ANDA volvió a arremeter contra la mamá de Alejandra Guzmán, pues nuevamente la acusó de corrupta.

“Yo soy un estorbo en la ANDA para los corruptos y los mentirosos y los ladrones, yo soy un estorbo porque no soy corrupta ni soy ladrona”, dijo durante una conferencia de prensa.

Después, cuando Evangelina falleció, en 2017, Pinal confesó que debido a esta disputa legal no volvió a tratar con su colega, pues no pudieron hacer las paces. Sin embargo, manifestó que guardaba una gran admiración por su trabajo y lamentó su muerte. Por su parte, Yolanda Ciani aseguró que ella sí tuvo la oportunidad de limar asperezas con su compañera.

