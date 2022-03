Los secretos de Robert Pattinson: el traje de pesadilla que heredó de George Clooney para Batman y la píldora de Valium que le valió su primer éxito

Robert Pattinson decidió alejarse de Hollywood para dedicarse de lleno a la actuación en películas pequeñas, pero llegó una propuesta imposible de rechazar: hacer “The Batman” (Reuters)

Robert Pattinson cumplió el sueño de convertirse en Batman. Nadie pensaba que pudiera suceder. Ni siquiera él. Cuando el director Matt Reeves anunció que lo había elegido como el nuevo Bruce Wayne en la saga de “The Batman”, la legión de fanáticos del icónico superhéroe de DC Comics inmediatamente estalló en cólera. Como buen británico, ironizó al respecto. “Se burlaron menos de mí de lo habitual”, aseguró a Los Angeles Times.

Ni su agente había confiado cuando le pidió que presionara para conseguirle el trabajo. Por su pasado en la exitosa saga de “Crepúsculo”, él mismo pensó que nunca llegaría a tener esa oportunidad. “Incluso hace cinco años, yo era la última persona que pensaría que sería elegida como Batman. Normalmente nunca estoy en consideración para papeles de superhéroes. Por lo general, son completos desconocidos o alguien que simplemente, no sé, parece más obvio”, aseguró al medio estadounidense.

El viaje de Pattinson desde “Crepúsculo”, que lo convirtió, junto con su coprotagonista y novia en algún momento Kristen Stewart, en una de las personas más famosas del planeta, hasta la última encarnación del vigilante nocturno de Gotham, ha sido intrigantemente inesperado. La fobia a la fama y querer desaparecer por un tiempo lo llevó a buscar papeles en el tipo de películas que veía por elección. Se tomó un desvío de una década a través de papeles poco convencionales y trabajando con directores que admiraba, como David Cronenberg, Claire Denis, Robert Eggers y los hermanos Safdie. Sin embargo, por momentos parecía afirmar que las ofertas de papeles en superproducciones de Hollywood simplemente no se estaban materializando y, habiendo trazado un rumbo hacia el cine de autor, efectivamente se había eliminado a sí mismo de la lista de los grandes estudios.

Más de una vez admitió que le fue difícil deshacerse de la imagen de actor para adolescentes y volverse uno creíble. Fue en ese momento que apareció Cronenberg y lo sumó al reparto de “Cosmópolis”, siendo un punto de inflexión en su carrera. “Prefiero quedarme haciendo películas que intentan llegar a lugares interesantes con directores que admiro, un cine que me ha cambiado la vida”, comentó alguna vez.

En los últimos años el intérprete terminó con esa imagen de rompecorazones aceptando una serie de papeles sin glamour, desde un ladrón de bancos en “Good Time” hasta un solitario hombre del siglo XIX en “The Lighthouse.” Su estrategia fue arriesgada, pero valió la pena. Pattinson, que ahora tiene 35 años, ha perfeccionado su talento. No es solo una estrella de cine, es uno de sus actores más intrigantes y aventureros de su generación. Ahora regresa a lo grande a Hollywood metiéndose en uno de los papeles más arriesgados del cine. Entonces, ¿qué sigue para Pattinson? Un regreso a Gotham es ciertamente una posibilidad, ya que se rumorea que Warner Bros está considerando una trilogía.

Un Batman diferente

Matt Reeves y Robert Pattinson en pleno rodaje

Pattinson ha pasado más de una década huyendo de la fama y de los fanáticos de la saga de “Crepúsculo”. Ahora, va a tener que hacer lo mismo con los de Batman. Según confesó, tenía un gran interés en dar vida al superhéroe de DC Comics y no lo pensó dos veces al aceptar la propuesta del director Matt Reeves cuando este le ofreció el trabajo luego de que Ben Affleck desistiera de dirigir y protagonizar la película tras “La liga de la Justicia”.

La idea de Reeves era volver a las raíces detectivescas de Batman, con el estilo noir de películas de los años 70 como “Chinatown” o “The French Connection” . Y quería que su versión del superhéroe estuviera poco fuera de control y algo “tenso”, como un adicto que sale todas las noches en busca de peleas callejeras y duerme durante el día. “Lo encontramos en un punto donde aún no se ha perfeccionado”.

En la prueba de cámara a Robert le tocó llevar algo de George Clooney. El actor todavía no contaba con su propio traje así que tuvo que recurrir al que usó su colega en “Batman y Robin”, de 1997. “En cámara queda genial, pero se sintió como una pesadilla. No podía moverme. Estaba sudando todo el tiempo y tenía miedo de no poder hacer nada”, reveló. Si bien las primeras pruebas para “The Batman” pudieron haber sido una especie de infierno para Pattinson, explicó que la experiencia también lo ayudó a valorar su propio traje.

“Lo único que sé es que tenía pezones”, recordó el director, que escribió el guion pensando en el actor luego de verlo en “Good Time”, sin tener la menor idea de si éste estaría interesado. Afortunadamente, Pattinson desde niño ya se sentía Batman.

Protagonizar la película “The Batman”, no sólo significa un gran logro en su carrera, ha sido lo más difícil que ha hecho en sus casi 20 años de trayectoria en los sets cinematográficos. Obsesionado con interpretarlo a la perfección reveló haber estado más de un año preparándose para el papel. El acto dio a conocer que intentó cambiar la voz de Batman, pero el resultado fue tan catastrófico que le pidieron que no lo hiciera más.

Hablando con Jimmy Kimmel, el actor señaló que los actores que han interpretado al Caballero Oscuro tenían tendencia a hacer que su voz fuera muy grave y profunda. En cambio, él quería probar a hacer algo diferente, intentando que fuera lo más similar posible a un susurro. Pero un par de semanas más tarde le dijeron que era horrible y que parara.

La producción comenzó su rodaje en 2019, pero detuvo su curso cuando el actor se rompió la muñeca en una escena de riesgo. “Recuerdo cuando eso parecía lo peor que podía salir mal”, confesó a la revista GQ. Pero el caos llegó cuando el mundo se detuvo ante las restricciones de la pandemia por el COVID-19 y luego, Pattinson dio positivo en 2020.

Trailer de "The Batman" Robert Pattinson

El intérprete admitió que necesitó tiempo para adaptarse a un set de rodaje con estrictas medidas para evitar los contagios por coronavirus. “Lo más extraño es que en muchas escenas no había nadie detrás de la cámara”, dijo el actor sobre lo difícil que fue rodar durante la pandemia. “Filmábamos básicamente tomas nocturnas casi todo el tiempo, y ni siquiera puedo decir si había gente allí o no. Y la visión periférica tampoco ayuda”.

“Haber logrado completar la película con el mundo enloqueciendo por completo ha sido una de las experiencias más locas de toda mi vida”, admitió el británico que regresó a las grandes producciones de Hollywood tras un tiempo alejado del foco de atención.

El diario británico The Sun dijo que el rodaje fue a veces estresante y agotador y que Pattinson no siempre encajaba con el meticuloso estilo de dirección de Reeves.

Zoë Kravitz fue elegida como Selina Kyle, la mujer fatal con un pasado traumático que está en camino de convertirse en Gatúbela. La química entre Pattinson y Kravitz, que son amigos desde hace mucho tiempo, fue “evidente de inmediato”, dijo Reeves.

Matt Reeves y Robert Pattinson en el rodaje de "The Batman"

Cuando Pattinson aceptó el trabajo dejó en claro que quería darle otro tipo de abordaje a este personaje tan icónico, complejo y poderoso. Primero, defendió la idea de que un superhéroe podía ser delgado y, por tanto, no se iba a encerrar en un gimnasio para esculpir su cuerpo ni extremar la dieta para lucir el ceñido traje. Luego, avanzó que su versión Bruce Wayne no sería la de un “típico Playboy” y tendría que lidiar con más traumas.

“Mi Batman escucha black metal noruego y música tecno todo el rato, creo que eso refleja muy bien su estado mental”, bromeó el actor en una entrevista con la agencia EFE al imaginar cuáles son los gustos del personaje al que da vida en la gran pantalla.

“A veces necesitas esa energía de los fanáticos, que se peleen sobre lo que les gusta o no, es más emocionante que hacer algo que va a gustar a todo el mundo. Necesitas ese peligro”, razonó el actor. No obstante, ha reconocido meterse en la piel del superhéroe de DC no fue fácil y que sintió la presión de estar a la altura de sus celebres predecesores. Su temor más grande: ser recordado como el peor Batman de la historia. Todo parece indicar que eso no sucederá. Los críticos aseguran que el actor ha conseguido hacer una de las mejores películas del personaje desde desde “The Dark Knight” de Nolan.

Pattinson y Matt Reeves ya han expresado que quieren que “The Batman” sea una trilogía. “Lo haré tantas veces como la gente quiera verlo. He hablado con Matt sobre la idea y eso sería maravilloso. Es un personaje muy divertido de interpretar”, dijo el actor.

Casi fue despedido de “Crepúsculo”

Robert Pattinson reconoció que casi se queda sin trabajo por su mala actitud en el set de "Crepúsculo"

Fue gracias su trabajo en la película “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” que Pattinson consiguió el protagónico en la saga de “Crepúsculo”. El productor Erik Feig reveló que una de las estrellas que aspiró a ser Edward Cullen fue Henry Cavill, pero no era la imagen que estaban buscando. Si bien los productores se sentían atraídos por Pattinson, aún faltaba evaluar si tendría química con su coprotagonista, Kristen Stewart. Dicen que él apenas la vio en el casting se enamoró. “Rob y Kristen estaban haciendo una escena de besos en una cama y él estaba tan metido que se cayó al suelo”, recordó Feig.

Para convertirse en un vampiro que se enamora de Bella Swan, tuvo que hacer frente a varios castings, algo que no le gusta demasiado al actor. “Empecé a desarrollar un terror absoluto por las audiciones. Estoy seguro de que muchos actores sufren lo mismo. Podía estar muy entusiasmado por la oportunidad, pero cuando llegaba el día del casting mi confianza se derrumbaba completamente”, explicó el actor en una entrevista a la revista GQ.

En ese entonces él dormía en el sofá de la casa de su agente. Cuando le avisó que tenía ir a la audición le entró un miedo terrible y se negó a presentarse. Para contrarrestar este terror, Pattinson recurrió a una pastilla de Valium. “Sólo recuerdo sentirme glorioso en la parte trasera del taxi, con la ventana abierta y pensando: ‘Vaya, así que esto es lo que me estaba perdiendo’. Creo que tuve una actitud algo distante durante la audición, así que debió ayudarme a conseguir el papel del personaje”, se sinceró.

Pattinson consiguió el personaje que lo convertiría en uno de los actores más reconocidos y cotizados de Hollywood, aunque casi no consigue nada de eso por su mala actitud en el set. El propio actor reconoció que, sin darse, hizo todo lo posible para quedarse sin trabajo. Durante el rodaje de la primera entrega, logró sobresalir de sus compañeros gracias a su talento y por convertirse en la peor pesadilla de los productores. “Yo estaba compenetrado en hacerlo muy serio y me peleaba con todos. Yo creía tener la razón en lo que buscaba, lo tenía en mi cabeza”, le contó tiempo después al diario The New York Times.

El ida y vuelta llevó a un desgaste que obligó a los responsables de la película a tomar medidas. La situación ya era insostenible. “Mis agentes vinieron un día y me dijeron: ‘Cambias la actitud o te van a despedir hoy al final del día. No quieren seguir trabajando contigo en estas condiciones’. Me sorprendió, pero les hice caso”.

Su amor secreto por Kristen Stewart

Kristen Stewart y Robert Pattinson comenzaron a salir en 2007 pero tardaron tres años en oficializar su relación

En “Crepúsculo” también conoció y se enamoró perdidamente de su compañera de elenco. Dicen que él intentó cambiar parte del guion, porque quien para ese entonces era su novia oficial tenía distintas escenas románticas con otros personajes. Fue en 2007 cuando comenzaron su relación. Kristen tenía 17 años y Robert, 21. La pareja compartía su fobia a la prensa y eligieron no mostrar su afecto en público. Pero el bajo perfil que tanto buscaron quedó en la nada cuando se publicaron unas explosivas imágenes de la actriz.

El 23 de julio de 2012 se difundieron unas fotografías de Kristen besándose con Rupert Sanders, el director de “Blancanieves y la leyenda el cazador”, que era casado y padre de dos hijos. El escándalo fue terrible. Hasta Donald Trump -que en ese momento no era presidente pero ya tenía cuenta de Twitter- escribió: “Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Le puso los cuernos como a un perro y lo hará otra vez”.

Pattinson canceló todas sus apariciones públicas previstas para promocionar su nueva película, “Cosmopolis”, y se refugió en la casa de su amiga Reese Witherspoon en busca de tranquilidad, después de que saliera a la luz la infidelidad de su novia.

Los protagonistas de este culebrón se hicieron cargo del asunto. Sanders lo justificó como un “lapsus momentáneo” y le pidió perdón a su esposa, que no lo perdonó y lo dejó. En tanto, Stewart le declaró su amor a su novio por primera vez en público, pero en la peor de la situaciones. “Esta indiscreción ha puesto en peligro lo más importante que hay en mi vida, la persona a la que más amo y respeto, Rob. Te quiero, lo siento mucho”, expresó la actriz.

La foto de Kristen Stewart con el cineasta Rupert Sanders (Tha Grosby Group)

Pero el amor entre Robert y Kristen resistió. Él le aceptó las disculpas públicas y siguieron adelante. La reconciliaron duró poco. Un tiempo después todo llegó a su fin. Sin comunicados de por medio cada uno siguió con su vida y no volvieron a trabajar juntos.

“Esta mierda (las infidelidades) ocurre, ¿sabes? Somos gente joven. Es normal. Y sinceramente, ¿a quién le importa?”, declaró el actor la única vez que habló sobre el tema en 2014. Lo peor de todo, dijo, fue tener que lidiar con la opinión pública.

Y tuvieron que pasar seis años para que Stewart contara un poco sobre su historia con Robert. Fue en el programa radial de Howard Stern donde admitió que pudo haberse casado con el actor británico si él se lo hubiese pedido. “Nosotros estuvimos juntos durante años, él fue como mi primer amor”, confesó la actriz, que hoy está comprometida con la diseñadora Dylan Meyer.

Robert Pattinson con su novia Suki Waterhouse (The Grosby Group)

De esta historia de amor los que más se beneficiaron fueron los productores. “La gente deseaba tanto que Rob y yo estuviéramos juntos que nuestra relación fue transformada en un producto. No era la vida real”, dijo Stewart a la revista People.

Tras su relación con su compañera de “Crepúsculo”, Pattinson tuvo un romance con la cantante británica FKA Twigs y desde 2018 está con Suki Waterhouse, una modelo que antes fue novia de Bradley Cooper. Sigue reacio a exponer sus relaciones: “Si dejas entrar a la gente, devalúa lo que es el amor”. Días atrás rompió esa regla cuando contó que su novia se emocionó cuando lo vio por primera vez interpretar a Batman en el cine. Una reacción que lo tranquilizó ya que que estaba “aterrorizado” por el estreno de la película.

