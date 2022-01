César Bono habría dado la vida por Octavio Ocaña: “Le hubiera dado los años que me quedan”

César Bono confesó que hubiera dado la vida por "Benito Rivers" (Foto: Instagram/vecinosoficial)

A tres meses del fallecimiento de Octavio Ocaña, su colega en Vecinos, César Bono, sigue dolido por su pérdida. Recientemente, el experimentado actor confesó que estaba dispuesto a dar la vida por el joven Benito Rivers, quien murió el pasado 29 de octubre.

Las declaraciones recuperadas por el programa De primera mano capturaron el inmenso cariño que le tenía César Bono a Ocaña. “Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, en el sentido de que era tan tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera”.

Con la voz desquebrajada, el intérprete de Frankie Rivers agregó: “Le hubiera dado los años que me quedan. Ya viví muchas cosas, para que él tuviera oportunidad de vivirlas. El ser padre, el ser abuelo, etc.”.

El actor conmovió al público al decir que se hubiera sacrificado por "Benito Rivers" (Video: Twitter/@deprimeramano)

De igual modo, el histrión aceptó que en sus oraciones religiosas le pide a la vida que si va a suceder algo malo, le dañé a él y no a sus hijos. “Si Dios me hubiera preguntado si le pasa algo a Octavio o me sacrifico yo, lo hubiera hecho con todo mi amor”, concluyó Bono.

En otros temas, César Bono explicó cómo recuerdan a Benito Rivers en el foro de Vecinos, ahora que filman una temporada más. Quien formó parte del Cine de Ficheras comentó que tienen una foto de Ocaña en el set de grabación, por lo que es inevitable recordarlo.

“Entras al foro o estás grabando y volteas a esa parte del foro, y ves esa foto de más de dos metros cuadrados”, agregó.

La familia Rivers de "Vecinos" (Foto: Instagram/@octavioocaa)

César Bono y Octavio Ocaña coincidieron cuando este último era aún un niño. Sus roles en la serie humorística eran de padre e hijo. No obstante al guion, la conexión entre ambos llegó antes del estreno del capítulo piloto de la sitcom.

En noviembre pasado trascendió una entrevista de César Bono donde contó su primer día en el llamado de Vecinos. Desde el primer momento, el actor no dudó que Octavio sería Benito y le tomó cariño, pues recordó a un amigo que había fallecido que también se llamaba Octavio.

“Me conmovió mucho, por casualidad que se llamaba igual que mi amigo que yo acababa de perder”, comentó César Bono. Desde ese entonces, formaron una dupla que se extendió a lo largo de varias temporadas.

Octavio Ocaña junto a su prometida Nerea (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

Después de la muerte de Octavio Ocaña se puso en duda la continuidad de la serie Vecinos. Sin embargo, fue la misma productora y actores quienes afirmaron que habrá doceava y treceava temporada.

El destino del personaje Benito Rivers sigue en tela de juicio. Según el periodista Pepillo Origel no se realizará recast, por lo que el único intérprete será Octavio Ocaña. Tampoco quitaran al personaje, pues encontraron un modo para mantenerlo en la dinámica, sin tener al actor.

Aunque no han confirmado dicha aseveración, Juan José Origel comentó: “La producción decidió que van a decir que el muchacho se va de viaje y la novia tendrá contacto con él por teléfono”. La información fue dada en su programa Con permiso.

Ocaña junto a las actrices de la serie de comedia (Foto: Instagram/@octavioocaa)

Mayrín Villanueva, también actriz en Vecinos, dejó ver el reto que significará volver al set de grabación sin Ocaña. “El homenaje ya está y cada capitulo, cada grabación va a ser dedicada a él, porque es durísimo. No me quiero imaginar el dolor para su gente”, mencionó en una entrevista para Televisa.

El foro de Vecinos se ha vestido en más de una ocasión de luto. También perdieron a Don Roque, rol del histórico Polo Ortín. La celebridad de cine y televisión falleció en 2016. María Rubio también fue parte de la serie de comedia, interpretó a Doña Soco. La primera actriz murió en 2018 por una enfisema pulmonar.

