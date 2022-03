Qué actor de “Alegrijes y Rebujos” ahora vende contenido para adultos

La telenovela se estrenó en 2003 y quedó en la memoria del público (Foto: Televisa)

Durante muchos años, Televisa ha creado todo tipo de contenido para entretener a la población mexicana, no obstante, uno de los éxitos más grandes que ha tenido partió de las telenovelas para el público infantil.

Si bien, la primera producción con una protagonista menor de edad fue La Recogida en 1971, el primer logro del género ocurrió a mediados de la década de 1970, con el refrito de la producción chilena Papá corazón, que la televisora de San Ángel tituló Mundo de Juguete.

Debido al inmenso éxito de dicho programa, se creó un departamento llamado Televisa Niños en donde frases como: “Lo mejor está por empezar, bienvenidos a Televisa Niños” o, “Gracias por pasarla súper, Televisa Niños”, se quedaron en la memoria de varias generaciones.

Entre algunos de los títulos recordados destacan: Amigos Por Siempre, ¡Vivan los niños!, Amy la niña de la mochila azul, Cómplices al rescate o Alegrijes y Rebujos.

Alegrijes y Rebujos fue uno de los melodramas creados por el departamento de Televisa Niños y producida por Rosy Ocampo (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

Respecto al último título, se trató de una telenovela que arrancó en 2003 y fue producida que se produjo por Rosy Ocampo. La trama giraba en torno a Sofía Domínguez Chofis, quien era una niña huérfana de madre que que vivía con su papá y era maltratada por su madrastra y hermanastro.

Sin embargo, un día la joven decide entrar a una mansión embrujada con su grupo de amigos y todos se envuelven en una serie de aventuras para derrotar fuerzas malignas.

Así, aunque ya pasaron algunos años del estreno de este melodrama, uno de los integrantes del elenco decidió dar un giro bastante drástico y ahora se dedica a subir contenido para adultos desde una cuenta propia de pago.

En Alegrijes y Rebujos el actor se enamoraba de "Chofis" (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

Se trata de Miguel Martínez, quien interpretó en aquel entonces el papel de Alfonso Pascual Alcachofa. En la historia, el personaje -que era un niño- también quedó huérfano y su abuela era quien se hacía cargo de él, pero en algún momento la señora ya no puede hacerse cargo del pequeño y lo manda a la ciudad con su tío abuelo.

Ahí Alcachofa se enamoraría de Sofía y hará de todo para protegerla y quedarse a su lado a pesar de las adversidades que atraviesan.

Actualmente, el actor Miguel Martínez ya tiene 31 años y desde su cuenta de Instagram ha promocionado algunas imágenes elevadas de tono con la finalidad de que sus seguidores se suscriban a su contenido exclusivo.

El actor ahora vende contenido para adultos (Foto: Ig @miguelmartinezoficial)

“Cómo inician su semana? ¿Ya suscribieron a mi página VIP?”, “Que te parece si este 14 cumplimos nuestras fantasías… Suscríbete a mi página VIP”, son algunos de los mensajes con los que invita a sus fans a sumarse.

No obstante, los comentarios por parte de los internautas no han sido del todo favorecedores para él, ya que algunos mencionan que las imágenes que ofrece con opción a pago no son lo suficientemente explícitas.

“No me deja cancelar mi suscripción!!! No es lo que esperaba de tu cuenta privada. No se suscriban amigos. Si no gasten su dinero el algo que pueden ver en su Instagram (...) No vale la pena. No hay nada interesante nomás hay fotos enseñando sus abdomen y pecho”, explicó un usuario.

Ante esto, uno más respondió y corroboró dicha información para señalar que las fotografías no correspondían con lo prometido: “lo mismo pienso, creí que su contenido era más fuerte porque dice mayores de 18″.

