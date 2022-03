Zuria Vega no tiene problemas en que su hijo use vestido: “En mi familia no se va a juzgar”

La actriz se considera una mamá "moderna" (Foto: Instagram/@zuriavvega)

Zuria Vega se ha vuelto tendencia en redes sociales tras mencionar que en su familia las etiquetas sociales, roles de género o prohibiciones por el uso de algunas prendas socialmente clasificadas para un sexo u otro, no existen. La actriz habló acerca del desarrollo que desea para Lúa y Luka, los hijos que tiene con Alberto Guerra y ha causado gran controversia.

Aunque la actriz ya tiene más de 5 años de haberse convertido en madre, no deja de sorprender con su preparación para educar de la mejor manera posible a sus hijos, e incluso a su esposo, y en esta ocasión no dudó en hacerle saber a sus fans que dentro de su núcleo familiar no afectaría en nada, ni se haría ningún tipo de crítica, si el pequeño Luka utiliza un vestido o alguna prenda que sea asociada a lo femenino.

“En mi casa no existen los roles. Mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien”, comenzó a relatar la actriz de telenovelas para la revista de sociales Cosmopolitan.

La protagonista de telenovelas como Mi Marido Tiene Más Familia, Que Pobres Tan Ricos o Un Refugio Para El Amor continuó con su ahora polémica declaración mencionando que en su familia no se juzga ni juzgaría por algo así, menos cuando la inocencia de un niño está limpia de todo prejuicio que se pueda tener sobre la ropa y los roles de género, incluso lamentado la realidad que para miles de infantes sí existe en un país que continúa siendo altamente machista, homofóbico y transfóbico.

“En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”, señaló. Rápidamente en redes sociales ha sido apoyada por miembros de la comunidad LGBT+ que le han hecho saber que por “madres como ella” la vida de millones de personas puede ser diferente a la que muchos de ellos pudieron tener en su pasado.

“Zuria es la mejor mamá del mundo, al menos yo hubiera querido algo así”, “Si tan solo mis padres hubieran permitido algo como eso ahora no tendría tantos rencores por una infancia privada de mi expresión de género”, “Las nuevas mamás del siglo XXI son todo aquello que durante años los miembros de esta comunidad hemos tratado de hacerle ver al mundo”, “Que orgullo que alguien tan importante en México como es Zuria haga confesiones así públicamente, que no solo es chisme para revistas, de verdad ayuda a despertar conciencias”, expresaron usuarios en Twitter.

La actriz de películas como No sé si cortarme las venas… o dejármelas largas, Más Negro Que La Noche o En Las Buenas Y En Las Malas continuó asegurando que otro de sus objetivos como madre es dejarles en claro a sus hijos que son libres de experimentar con sus sentimientos y emociones por lo que expresarlos es algo muy natural, recomendándoles que reprimirlos es algo muy nocivo para su vida y sus posibles relaciones sociales.

“Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello”, explicó Zuria Vega, hija del fallecido y reconocido actor Gonzalo Vega.

“Sólo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará”, finalizó la actriz.

