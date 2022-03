Niurka llamó a William Levy infiel por su divorcio: “Lo sabe todo el mundo”

Niurka contra William Levy (Foto: IG @niurka.oficial/@gutierrezelizabeth_)

Después de que William Levy anunciara “por error” desde su cuenta de Instagram el final de su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez y tras eliminar la publicación, las reacciones por parte de sus seguidores y otros artistas no se hicieron esperar.

Tal es el caso de Niurka Marcos, quien decidió arremeter duramente contra el actor de Café con aroma de mujer en un encuentro que tuvo con los medios.

“Para William eso no es difícil (ser infiel). Elizabeth le ha aguantado tantos cuernos, que uno más no sería nada. Eso es normal, lo sabe todo el mundo. Es la vista. Eso es información popular”, dijo.

Y es que, desde antes de que surgiera el anuncio del supuesto divorcio, ya existía el rumor de que Levy habría comenzado una relación con Alicia Sanz. Además, anteriormente la pareja se habría enfrentado a tres traiciones de William con compañeras de trabajo, las cuales fueron perdonadas por la actriz estadounidense, motivo por el que seguían juntos.

Pero esta no es la primera ocasión en la que Niurka se enfrenta con William Levy, pues en 2018 un aparatoso conflicto entre ellos conmocionó a los medios.

La vedette se ha visto envuelta en varios conflictos con el actor (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Esto sucedió después de que Juan Osorio, ex pareja de Niurka, acusara al cubano de ser un “malagradecido”, por no querer trabajar con él, aún cuando las telenovelas mexicanas fueron las que habrían ayudado al artista a despegar su carrera.

Por su parte, Levy no se quedó callado y llamó al productor “incompetente” y “de bajo grado” además de remarcar que estaba haciendo todo el alboroto solo para llamar la atención. Así, en ese contexto, Niurka también entró a la discusión para reconocer al padre de sus hijos como uno de los más influyentes de la televisión mexicana.

La mujer escándalo trajo a la mesa en ese entonces el pasado de William Levy, además de asegurar que su fama solo sucedió porque tuvo una relación con Carla Estrada.

“Era nudista, porque yo le vi la ñong* en traje de baño transparente; así empezaste, después conociste a Carla Estrada, tuviste un romance con ella, te llevó a Televisa”, dijo en ese entonces la vedette.

Los involucrados en ese conflicto comenzaron a ascender y Carla Estrada también salió a emitir algunas declaraciones y se mostró decepcionada de la actitud de Niruka.

“Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto, definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”, dijo en aquel momento la productora.

William Levy anuncia su separación de Elizabeth Gutiérrez a través de Instagram (Fotos: Instagram)

¿Qué ha dicho Elizabeth Gutiérrez desde el anuncio de su divorcio?

Ante la sorpresiva noticia que dio William Levy recientemente, respecto al término de su enlace conyugal, Elizabeth Gutiérrez emitió un comunicado para defender al padre de sus hijos y pidió que se detuvieran los ataques en contra de su familia.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, comenzó a escribir dese su cuenta de Instagram.

Así, acompañada de una foto en donde está ella con el cubano y sus hijos, aprovechó para agradecerle a Levy el tiempo que han pasado juntos y le deseó lo mejor.

“Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... No hay culpable en esta situación!!! No me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco!!.. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante!! Él, que ve por nuestro bienestar... todos los días... deseo siempre lo mejor para él... amor... mucha salud, felicidad.. con o sin mí”, se lee.

