La reacción de Gérard Depardieu, amigo de Putin y con nacionalidad rusa, tras la invasión a Ucrania

Gérard Depardieu abraza a Vladimir Putin

El actor francés Gérard Depardieu, amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin, pidió que se ponga fin a la guerra en Ucrania e invitó a los contendientes a negociar. Este llamado ocurre cuando el ejército ruso sigue desplegándose para tratar de tomar el control de Kiev.

“Rusia y Ucrania siempre fueron países hermanos. Estoy en contra de esta guerra fratricida. Les digo: ‘¡detengan las armas y negocien!’”, declaró Depardieu en una declaración a la agencia francesa AFP.

La gran figura del cine francés que, además, posee la nacionalidad rusa, llamó a la agencia de noticias por teléfono para hacer pública su posición contraria a la guerra.

Y además, se encargó de armar y publicar un posteo en Instagram donde sobre una foto suya está escrita su declaración antibélica a AFP.

La publicación del actor francés en Instagram

Depardieu obtuvo un pasaporte ruso en enero de 2013, por desacuerdos con la política fiscal del presidente francés de entonces François Hollande. Desde entonces, el actor ha considerado a Rusia como “una gran democracia” y ha elogiado a Putin, a quien comparó con el papa Juan Pablo II.

El actor y director Sean Penn asiste a una conferencia de prensa en la Oficina Presidencial en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2022 (Reuters)

En Hollywood también se pusieron de parte de Ucrania en el conflicto bélico con Rusia.

El actor y director estadounidense Sean Penn se encuentra en Kiev, donde fue a rodar un documental.

“Sean Penn demuestra la valentía que a muchos otros, especialmente políticos de occidente, les falta”, escribió la oficina del presidente en Facebook. “El director vino especialmente a Kiev para grabar todos los eventos que están ocurriendo actualmente en Ucrania y para contarle al mundo la verdad sobre la invasión de Rusia a nuestro país”, añadió.

“Apoyo a Ucrania”, tuiteó por su parte el actor Ashton Kutcher, cuya esposa, la actriz Mila Kunis, nació en Ucrania.

El mensaje de Ashton Kutcher

Interesado y conmovido por el horror que se está produciendo en Ucrania desde el momento de la invasión rusa, Kutcher, en un tuit posterior, publicado el lunes 28 de febrero, escribió: “Publicación para redes sociales: si conoce a alguien de Rusia, llámelo y díganle que sus medios le están mintiendo. Ucrania no quiere pelear, simplemente no quiere el gobierno de Putin y no quiere ser ocupada”.

“No hay que quedarse de brazos cruzados cuando un niño grande golpea a uno más pequeño”, afirmó el escritor Stephen King. Entre otros de sus muchos tuits sobre el tema de la guerra en Ucrania, arremetió directamente contra Vladimir Putin. “Por primera vez, en una carrera larga e infame, Putin parece estúpido. Debe ser un shock para él”, escribió.

Tuit de Stephen King

Madonna también se sumó a la lista de celebridades que durante la última semana se han pronunciado a favor de Ucrania en el conflicto que enfrenta contra Rusia desde el pasado 24 de febrero, día en que el presidente ruso Vladímir Putin anunció la invasión al país vecino.

A lo largo de varias publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram, la cantante de “Like A Virgin” dio su apoyo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y también comparó en algunas de sus imágenes a Putin con el dictador Adolf Hitler.

Por otro lado, el cantante británico Elton John se unió a las voces alrededor del mundo que han condenado la invasión rusa a Ucrania, donde comenzaron los bombardeos el pasado jueves, y durante un concierto en Nueva Jersey, se refirió al presidente de Rusia, Vladimir Putin como un “pequeño bastardo”.

El icono de la música recordó que ha visitado Ucrania muchas veces como parte de su fundación contra el sida, tras lo cual afirmó que “algunas personas son espantosas, ¿no?” refiriéndose al presidente ruso. “Absolutamente espantoso. No hay justificación para esto. Pequeño bastardo, lo odio”, afirmó el cantautor.

(Con información de AFP)

Seguir leyendo: