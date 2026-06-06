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Estudiar fuera de México: los beneficios que pueden transformar el futuro académico y laboral de los jóvenes

Más allá del aprendizaje de un idioma, estas experiencias fortalecen la independencia, la confianza y la visión global de las nuevas generaciones

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Más allá del aprendizaje de un idioma, estas experiencias fortalecen la independencia, la confianza y la visión global de las nuevas generaciones
Más allá del aprendizaje de un idioma, estas experiencias fortalecen la independencia, la confianza y la visión global de las nuevas generaciones

En un contexto marcado por la globalización y la creciente competencia en el mercado laboral, estudiar fuera de México se ha convertido en una herramienta de desarrollo que puede marcar una diferencia significativa en el futuro de los jóvenes.

Aunque tradicionalmente estas experiencias se han asociado con el aprendizaje de idiomas o el intercambio cultural, especialistas en turismo educativo aseguran que sus beneficios son mucho más profundos y duraderos.

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La movilidad internacional permite a los estudiantes enfrentarse a nuevos retos académicos, culturales y personales que contribuyen al fortalecimiento de habilidades cada vez más demandadas por empleadores e instituciones educativas alrededor del mundo.

Para Rosy Ceceña, secretaria general de la Asociación Mexicana de Turismo Educativo (AMTE) y directora general de Ágora International Learning, vivir una experiencia en el extranjero representa una oportunidad única para que los jóvenes descubran capacidades que desconocían y amplíen su perspectiva de vida.

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Más allá del aprendizaje de un idioma, estas experiencias fortalecen la independencia, la confianza y la visión global de las nuevas generaciones
Más allá del aprendizaje de un idioma, estas experiencias fortalecen la independencia, la confianza y la visión global de las nuevas generaciones

“Viajar no solo te lleva a otro país; te lleva a otra versión de ti mismo”, afirmó la especialista, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia acompañando a estudiantes mexicanos en programas académicos internacionales.

De acuerdo con Ceceña, uno de los cambios más notorios ocurre en la confianza personal. Al enfrentarse a un entorno distinto, con nuevas costumbres, idiomas y formas de aprendizaje, los jóvenes desarrollan una mayor capacidad de adaptación y aprenden a resolver problemas por sí mismos.

“He visto jóvenes descubrir habilidades que no sabían que tenían. He visto cómo una experiencia internacional les permite romper límites que parecían infranqueables y regresar con la certeza de que son capaces de construir el futuro que desean”, señala.

Habilidades que abren puertas en el mercado laboral

Los beneficios de estudiar en otro país también tienen un impacto directo en el ámbito profesional. Actualmente, las empresas valoran cada vez más competencias como la comunicación intercultural, el pensamiento global, la resiliencia, la capacidad de adaptación y el trabajo en entornos diversos.

Especialistas en educación coinciden en que estas habilidades suelen desarrollarse de manera natural cuando una persona vive fuera de su entorno habitual y debe interactuar con personas de distintas nacionalidades, culturas y formas de pensar.

“Cuando una persona sale de su entorno habitual descubre que existen otras formas de pensar, trabajar, estudiar y vivir. Eso amplía la mente, fortalece la confianza y genera una mayor capacidad para enfrentar desafíos”, explicó Ceceña.

Además de enriquecer el currículum, una experiencia internacional puede facilitar el acceso a nuevas oportunidades académicas, programas de especialización, redes de contacto internacionales e incluso ofertas laborales en el extranjero o en empresas multinacionales.

Rosy Ceceña señala que estudiar o vivir temporalmente en otro país permite a los jóvenes desarrollar nuevas habilidades, fortalecer su confianza y ampliar su perspectiva académica y profesional
Rosy Ceceña señala que estudiar o vivir temporalmente en otro país permite a los jóvenes desarrollar nuevas habilidades, fortalecer su confianza y ampliar su perspectiva académica y profesional

Romper el mito de que estudiar en el extranjero es solo para unos cuantos

Uno de los principales desafíos para impulsar la movilidad internacional en México es combatir la percepción de que estas experiencias están reservadas únicamente para personas con altos recursos económicos.

La secretaria general de la AMTE considera que la movilidad internacional debe entenderse como una inversión estratégica en capital humano, ya que sus beneficios pueden extenderse durante toda la vida profesional de quienes participan en estos programas.

“No se trata solamente de viajar. Se trata de formar personas más preparadas, más independientes y con una visión más amplia del mundo”, sostuvo.

En un escenario global donde las fronteras laborales y académicas son cada vez más flexibles, especialistas coinciden en que impulsar experiencias internacionales puede contribuir al desarrollo de una generación mejor preparada para enfrentar los desafíos del futuro.

Tras más de 30 años observando la transformación de miles de estudiantes, Rosy Ceceña resume el impacto de estas experiencias con una reflexión que se ha convertido en la esencia de su trabajo: “Un viaje puede transformar una vida, pero una oportunidad puede transformar generaciones”.

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