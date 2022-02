Así son las vacaciones de Danna Paola en Italia

La cantante compartió parte de sus vaciones en Italia (Foto:Instagram/@dannapaola)

Danna Paola continúa conquistando las redes sociales gracias a sus fotografías y videos que se convierten en tendencia de manera frecuente por sus más de 33.3 millones de seguidores en Instagram. Ahora, la cantante compartió con sus fans su paso por Roma, Italia donde su outfit y los increíbles paisajes posicionaron a la mexicana entre los temas más comentados.

Después de triunfar en la celebración de la Milan Fashion Week, donde la actriz se convirtió en una de las personalidades que más llamó la atención de los medios de comunicación internacionales, ahora la intérprete ha dejado en claro que su estancia en el país europeo no solo es por trabajo, sino también por diversión y no ha perdido la oportunidad de posar en algunos de los recintos más populares del mundo, incluso dejando en claro que podría vivir ahí.

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

“Me quiero quedar aquí”, escribió la cantante en el post que ya cuenta con más de 1.4 millones de likes y se ha convertido en una de sus series fotográficas más populares en toda su red social. La intérprete se dejó ver disfrutando al máximo de la belleza de Roma, posando en algunos de los lugares más emblemáticos de la popular ciudad italiana que muchas personas relacionan con la cultura del viejo mundo y las tradiciones más emblemáticas de Europa.

La cantante de éxitos como No Bailes Sola, Polo A Tierra o Lo Que No Sabes posó frente al Coliseo Romano enfundada en un vestido color blanco, el cual combinó con una chaqueta larga al mismo tono de su vestido y mallas caladas en el mismo pigmento. La actriz complementó su monocromático look con unos lentes rojos, que provocaron un sinfín de comentarios positivos en su red social, donde sus fans no dejaron de ovacionar su combinación de ropa con los paisajes clásicos que la han convertido en una de las mexicanas más comentadas en Instagram.

La actriz lo compartió en Instagram (Foto:Instagram/@dannapaola)

“Lo que hace Danna con su ropa y los paisajes de verdad que es otra cosa”, “Ella en Roma es una de las cosas más lindas que he visto”, “Las vacaciones de Danna en Italia son todo lo que necesitábamos, pero no sabíamos”, “Ella es de las mexicanas con mejores atuendos en cada publicación que hace en esta red”, “De por si Roma es uno de los lugares más bonitos del mundo, ahora combinado con Danna y ese look de impacto, de verdad que es lo mejor de alguna mexicana en este 2022″, “Roma es un lugar romántico, pero Danna Pola con ese atuendo de verdad que le da un toque mucho más diferente”, escribieron fanáticos en la plataforma de fotografía más popular del mundo.

En las fotografías que ha compartido Danna Paola en su feed de Instagram, también se ha dejado ver en una de sus visitas a los talleres de la casa de modas italiana, en donde atenta fue testigo del trabajo de los artistas que ahí laboran, mostrándose muy interesada en todo lo que con detalle le explicaron sus anfitriones, dejando en claro que la moda ya es parte elemental de su vida, por lo que la idea de que ella incursione en el medio no es algo muy lejano.

La publicación ya tiene más de 1.4 millones de likes (Foto: Instagram/@dannapaola)

Hace solo unos días la cantante no dudó en usar su cuenta de Instagram para compartir uno de sus más grandes logros: estar sentada en un desfile de moda a unos centímetros de Anna Wintour. La marca de moda Fendi mostró su nueva colección y no dudo en reunir a una gran cantidad de celebridades internacionales, críticos de moda y figuras clave dentro de la gran industria como lo es la directora de la revista Vogue USA. Por este motivo la representación de México con la cantante causó furor en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: