Así fue la escabrosa historia de la joven mexicana que disecó a su perrita

Disecan perro tras su muerte (Foto: TikTok @ytzrc)

En repetidas ocasiones se ha dicho que los mejores amigos de los humanos son los perros, sin embargo, ante la pérdida de estos compañeros el dolor puede ser bastante fuerte. Los rituales que suelen hacerse para despedirse de los peludos incluyen desde guardar una foto hasta conservar sus cenizas.

No obstante, Yaritza Rico, originaria de Tijuana, Baja California, decidió ir un poco más allá y junto a su familia mandó a disecar a su perrita chihuahua llamada “Chispita”.

Fue la misma joven quien contó su historia a través de un TikTok y señaló que el animalito tenía siete años cuando falleció debido a un accidente.

“Se cayó de un segundo piso, se nos murió, siempre fue una perrita de casa y así. Me preguntan mucho por qué la disecamos, lo que pasa es que ella siempre fue una perrita de casa, la cuidábamos mucho y así, mi papá le tenía mucho cariño y se ponía a ver con ella un programa de televisión donde disecaban a las mascotas que se morían. Y mi papá de cariño le decía que cuando ella falleciera la iba a disecar para tenerla así inmortalizada con nosotros”, contó.

En el audiovisual se puede observar a la perrita color negro con café, quien está colocada sobre una madera y con los ojos abiertos. Además, está vestida con un aditamento rosa y un vestido.

En otro video mostró como se veía "Chispita" viva (Foto: TikTok @ytzrc)

Yaritza ahondó que después del accidente, su papá cumplió la promesa y decidieron disecar a la mascota. Asimismo, remarcó que su pelo está bien conservado en las partes donde le cubre la ropita, pero en el área de la cabeza y las orejas está un poco más maltratado el pelaje.

Originalmente el animalito disecado se encuentra en una repisa de la casa de la joven y durante el video decide bajar a “Chispita” para mostrarla a los internautas.

“Cuando la mandamos a disecar, porque de hecho me preguntan que si lo hice yo, no lo hice yo. La atornillaron con unas cositas aquí y ya que nos la entregaron nosotros le compramos esta ropita la cual está muy sucia, porque casi no la muevo”, explicó.

Asimismo, mencionó que el proceso de disecado no quedó del todo bien, pues al final su perrita quedó muy diferente a como era cuando estaba viva. También aprovechó para enseñar que el animalito conservaba las uñas pintadas, como se las había pintado su familia cuando aún vivía.

La joven mostró que el perro tenía cosido el pecho (Foto: TikTok @ytzrc)

“Sí es verdad, aquí está donde le cosieron, le abrieron para sacar todas sus cosas, lo que tenía dentro. Los ojos son canicas, no crean que son sus ojos de verdad”, dijo Yaritza y mostró que adentro de la perrita había una especie de plástico con la cual fue rellenada.

Ante esta historia, los internautas no tardaron en reaccionar y muchos de ellos se espantaron por la curiosa forma por la que optó esta familia para preservar a su mascota.

“Porque aferrarse? Preferiría no verla, que verla en esas condiciones”, “En todo caso yo preferiría tener sus cenizas, no disecarlo”, “Yo no podría ver a mi perrito así, prefiero que descanse en paz”, fueron algunas de las menciones.

Sin embargo, otros usuarios de TikTok apoyaron a la joven señalaron que era decisión de cada quién, por lo que no deberían juzgarla.

“No hagas caso a la mayoría de comentarios a final de cuentas es vida de ustedes y saben que para ustedes fue algo con cariño, a mi sí me gustó”, escribió una cibernauta.

