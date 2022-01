Cynthia Urías criticó la llegada de Carmen Muñoz a Cuéntamelo ya

La conductora mencionó que conoce a Carmen desde hace muchos años (Foto: IG @carmenmoriginal)

Carmen Muñoz sigue dando de qué hablar después de abandonar abruptamente Al Extremo, programa que conducía en TV Azteca, para posteriormente reaparecer como conductora invitada en el matutino Hoy en Televisa.

No obstante, en esta ocasión, la ex conductora de Enamorándonos recibió un ríspido comentario por parte de Cynthia Urías, conductora de Cuéntamelo Ya!

Toda esta situación quedó registrada en las historias de Instagram de Urías, quien mostró a Carmen en el set de dicho programa de espectáculos y la cuestionó sobre si formaría parte de las integrantes.

“Pues bueno, lo prometido es deuda, la señora nos va a confesar la verdad, aquí está. Pues se ve bien ahí sentada, no es por nada pero se ve bien ahí. Ash, otra más”, dijo.

Después de su duro comentario, Cynthia decidió rectificar y mencionó que era una broma, ya que ella y Carmen se conocen desde hace tiempo.

“No es cierto, a mí me encanta aquí que esté Carmen. No es una más y aquí la Jessica también y estamos cocinando”, recalcó.

Cynthia cuestionó si Carmen sería conductora de Cuéntamelo ya (Foto: IG @cynthiaurias)

Ante esto, Carmen confirmó lo mencionado por Urías. Remarcó que tienen una larga historia juntas y, contrario a lo que podría parecer en primera instancia, se llevan bien.

“Nos conocemos desde que yo estaba en nuestra casa, aquí compartíamos los foros, nos saludábamos muy bien”, dijo la ex integrante de TV Azteca.

Fue Pati Chapoy -en meses pasados- quien anunció que Muñoz se tomaría unos días de reposo para cuidar a sus familiares residentes en Guadalajara. Después, Carmen reveló que ya se encontraba en pláticas con Televisa para volver a formar parte de sus filas.

La conductora confirmó su incorporación a la empresa televisiva con un comunicado en sus redes sociales: “A los medios y público en general: quiero compartir con todos ustedes que mi ausencia de la televisión se debió a mi decisión de darme un descanso, para convivir con mi familia. En estos tiempos difíciles por los que estamos atravesando todos, considero que lo mejor es refugiarnos en familia y aprovechar cada instante”.

Carmen fue invitada en Hoy (FOTO: Instagram/@carmenmoriginal)

Y continuó, “Durante este tiempo, tuve la fortuna de recibir diferentes propuestas laborales, las cuales agradezco mucho. Sin embargo, en conjunto con mi agencia Make it Prensa, tomamos la decisión de regresar a Televisa, una empresa donde trabajé hace 16 años y la cual me ha brindado todas las facilidades, apoyo y sobre todo, tiempo. Agradezco enormemente esta nueva etapa profesional y estoy segura que el proyecto que la empresa ha designado para mí, será del agrado de todos ustedes”.

Al tiempo, la presentadora de 58 años confirmó los rumores y apareció como invitada especial al programa Hoy, donde señaló que estaba feliz por regresar a la empresa donde hizo sus pininos en la conducción. Carmen Muñoz reveló en el matutino que se encuentra preparando un proyecto televisivo para el canal Unicable.

Se ha dicho que la conductora no llegó a un acuerdo con TV Azteca debido a que ella buscaba un aumento en su salario, por lo que no quiso renovar su contrato tras varios años de ser parte de la televisora.

En este sentido, la periodista Michelle Rubalcava destapó en su canal de YouTube que Televisa le habría ofrecido a la conductora oriunda de Lagos de Moreno, por lo menos 800 mil pesos al año.

SEGUIR LEYENDO