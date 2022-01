Aleida Núñez presumió el lujoso regalo que le dio su novio Bubba Saulsbury por su cumpleaños 41

(Foto: Instagram/@aleidanunez)

La actriz mexicana, Aleida Núñez celebró el pasado 24 de enero su cumpleaños número 41 y, en medio de la polémica por su nuevo novio Bubba Saulsbury, la actriz compartió algunas imágenes del impactante regalo que le envió el empresario multimillonario para consentirla en su día especial.

La intérprete de La mexicana y el güero compartió con sus más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento donde presumió el detalle que tuvieron con ella: “Festejando mi cumpleaños… gracias por el detalle bubba”, escribió Aleida junto al arreglo floral.

Aleida Núñez, originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, quien cumplió este 24 de enero 41 años de edad, está siendo pretendida sentimentalmente por a Bubba Saulsbury, quien es un millonario petrolero nacido en Odessa, Texas, quien tiene 51 años.

Aleida Núñez compartió arreglo floral con motivo de su cumpleaños Foto: Instagram/@aleidanunez

En algunas entrevistas, la actriz mexicana ha compartido que lo conoció por redes sociales y al parecer la conexión entre Aleida y Bubba fue instantánea. Lo más llamativo de esta relación es el hecho de que él la invitó a pasar el fin del 2021 en Medio Oriente y estuvieron en lugares como Dubai, Abu Dabi, así como en Estambul, Turquía.

El 24 de enero, la actriz que actualmente se encuentra trabajando en las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa, Corazón Guerrero, tuvo la oportunidad de hablar con el matutino Hoy sobre esta nueva etapa con una nueva relación amorosa y sobre las polémicas que han girado en torno a su relación con su pareja.

“Yo lo tenía este viaje planeado… y tenía como el espacio en diciembre para irme y recibir el año allá, y sí, ¡padrísimo!, me fui a Emiratos Árabes, Turquía, Estambul y Capadocia”, explicó sobre el viaje que tuvo junto a Bubba a los conductores de Hoy.

Aleida Núñez habla de su nueva relación con el matutino Hoy Foto: Instagram/@programahoy

Durante si intervención la actriz que dio vida a Milena Téllez en la novela Por amar sin ley (2018) compartió con el auditorio del matutino como surgió su relación.

“Es importante dar mi versión. Yo lo conocí en octubre del año pasado, nos presentó una amiga en común, estuvimos en San Miguel de Allende y de ahí nos llevamos increíble. Empezó a visitarme acá en México, es de Texas”, evocó.

Posteriormente, confirmó al programa conducido por Raúl Araiza, Galilea Montijo y Tania Rincón que la pareja pretende tener una relación formal: “Obviamente, sí se pretende una relación seria, bien, o sea”, dijo para pasar a dar fin a su intervención con el programa de Televisa.

Ahí la actriz compartió una reflexión donde explicó que su relación es fruto del amor propio y de la búsqueda de un amor sincero.

“Es que yo creo que cuando te amas a ti misma, te puede amar cualquier persona, es algo muy bonito, es algo que vas generando en la vida y lo que me dicen ‘es que es como un príncipe’ y yo ‘es que mira, de por sí nosotros ya somos reinas, no necesitamos un príncipe a nuestro lado’”, finalizó para el matutino.

Aleida Núñez y su nuevo romance Foto: Instagram/@yucatv

La actriz que compartirá créditos con Alejandra Espinoza, Ana Martin, Gaby Spanic y Gonzalo García Vivanco; tuvo la oportunidad de tocar por primera vez el tema de su nueva relación en el programa De Primera Mano, ahí Aleida confirmó el romance, que lleva poco más de 4 meses.

”Más allá de todo, yo lo conocí a él como hombre, más allá de lo que pueda tener… Si camina bien todo, me gustan las relaciones serias y formales. No podría estar con alguien que no me trate bien, no solo en lo material, en el sentido como hombre”, explicó con Gustavo Adolfo Infante.

