Alec Baldwin podría quedar libre de cargos por el tiroteo fatal en el set de “Rust”

El mal momento personal que atraviesa Alec Baldwin tras la tragedia fatal en el rodaje de la película “Rust” podría dar un giro, al fortalecerse la versión de que el actor estadounidense no accionó el arma que mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins.

Baldwin pudo haber disparado el tiro que mató a Hutchins, sin apretar el gatillo, dijo Mary Carmack-Altwies, fiscal de distrito de Santa Fe, Nuevo México, quien está a cargo del caso. “Puedes tirar del martillo hasta la mitad sin bloquearlo, pero si lo sueltas, el percutor puede golpear la bala”, explicó la investigadora en declaraciones a la revista Vanity Fair.

La fiscal buscó probar si un mal funcionamiento del mecanismo del arma pudo ser la causa del fatal disparo y para ello realizó una prueba con expertos en balística.

Dijo que solicitó a uno de sus investigadores que trajera su revólver antiguo a su oficina para probar si un mal funcionamiento mecánico podría haber causado que el arma se disparara. Despejaron una habitación e hizo que dos oficiales inspeccionaran el arma para confirmar que no estaba cargada. La prueba reveló que el martillo podría haber causado que se disparara la ronda real. Los resultados oficiales por parte del FBI aún están pendientes.

Baldwin ha insistido desde que los hechos ocurrieron en octubre de 2021 que él nunca accionó el arma y que sería incapaz de apuntarle a nadie con una pistola y tirar del gatillo.

En una entrevista con la cadena ABC News en diciembre pasado, Baldwin dijo que sentía una enorme tristeza por la muerte de su compañera de trabajo, pero no culpa. “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”, se defendió.

Los abogados de la familia de Halyna Hutchins presentaron una demanda por homicidio culposo contra el actor el martes. Baldwin respondió con una publicación de Instagram que simplemente incluía una imagen de una instalación de arte que decía: “Todo va a estar bien”.

Calificando la evidencia de “abrumadora”, los abogados de la familia presentaron la demanda en Nuevo México a nombre del viudo, Matthew Hutchins, y su hijo, Andros.

La “conducta imprudente y las medidas de reducción de costos” de Baldwin y los productores de la película “condujeron a la trágica muerte sin sentido de Halyna Hutchins”, dijo el abogado Brian Panish ante los medios de comunicación.

Además, el letrado difundió una presentación en 3D que incluía mensajes de texto y correos en los que el equipo de “Rust” aludía a la poca seguridad garantizada durante el rodaje. Según Panish, se incumplieron hasta quince protocolos para mantener la seguridad en el set de grabación, tales como que no había un armero profesional que controlara el uso del arma cuando Baldwin recibió el revólver de su primer asistente de dirección, David Halls. “Si los hubieran seguido, esto nunca hubiera sucedido”, recalcó el abogado antes de incidir en que, aunque Baldwin es quien tiene “la mayor responsabilidad” por sostener el arma.

Además del intérprete, están siendo demandados la armera de la película de bajo presupuesto, Hannah Gutierrez-Reed y el ayudante de dirección, David Halls, quien le entregó a Baldwin el arma de fuego que disparó a Hutchins, así como varios productores.

La fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies habla en una conferencia de prensa después de que el actor Alec Baldwin disparara y matara accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de filmación de la película "Rust" en Santa Fe, Nuevo México, el 27 de octubre de 2021 (Reuters)

Baldwin disparó el arma que mató a Hutchins e hirió al director Joel Souza. La pistola no debía estar cargada con cartuchos reales. La Oficina del Sheriff de Sante Fe aún no ha acusado a nadie sobre el trágico indicente. La investigación sobre el tiroteo todavía está en curso. Las autoridades están enfocadas en determinar cómo las balas llegaron al set.

El mes pasado, Baldwin y los productores de “Rust” le pidieron a un juez de California que desestimara una demanda judicial de la supervisora de guiones de la producción, Mamie Mitchell, presentada el 17 de noviembre. Además, Hannah Gutiérrez Reed presentó una denuncia a principios de enero contra el proveedor de municiones de la película.

