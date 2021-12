Vicente Fernández expresó su deseo por tener más hijos en su última entrevista desde su rancho

Vicente posó en 2019 junto a su hijo y su nieto (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

En medio de los homenajes a Vicente Fernández y del traslado de su cuerpo al rancho de “Los tres potrillos”, donde fue despedido de manera privada por su familia, continúan surgiendo anécdotas de la vida y trayectoria del charro fallecido a los 81 años este 12 de diciembre.

Ahora vuelve a emerger la última entrevista que Chente ofreció desde su afamado rancho ubicado en Jalisco, donde el intérprete de La ley del monte reunió a su hijo Alejandro Fernández y a su nieto, Alex, para recibir a la revista Caras, medio al que le brindó una entrevista.

En aquella conversación ocurrida en 2019, luego de la participación especial de Vicente, Alejandro y Alex en la vigésima edición de la entrega de los premios Grammy Latino, celebrada en Las Vegas, el cantante dijo entre broma y broma que deseaba continuar con su linaje, el que conforma la llamada dinastía Fernández.

Miles de personas acudieron a la Arena CFG en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para despedir al charro (Foto: Reuters)

Así contestó entonces el actor de películas como El albañil y Mi querido viejo a la pregunta expresa de la periodista María del Mar Barrientos: “Don Vicente, ¿a sus 80 años qué le falta por hacer?”:

“Más hijos, pero ya no se puede”, respondió entre risas el charro mexicano, quien más adelante en la charla habló de su sentimiento al contar con integrantes de su descendencia familiar que también son parte del mundo de la música: “Cuando escuchas la voz del que lleva tu sangre, te sientes inmortal”.

La reportera narró que don Vicente se notaba entusiasmado por posar por primera vez con su famoso hijo y con el hijo de éste, quien recientemente ha comenzado a dar pasos en su carrera como solista de música regional mexicana.

Abuelo, padre e hijo compartieron el escenario en la vigésima entrega de los Latin Grammy en 2019 (Foto: Reuters)

“Muy agradecido. Primeramente le doy las gracias a Dios por estar bien y por los hijos y los nietos que me ha dado, y que ellos hayan seguido mis pasos”, dijo el charro, quien recordó cómo fueron las primeras incursiones de El potrillo en los escenarios:

“Yo ni sabía que Alejandro cantaba. Sabía que de vez en cuando cantaba en la escuela, pero yo la verdad nunca iba a verlo. Fue en una ocasión en la que estaba filmando una película que se llamaba Por tu maldito amor, que me dijo que si me podía cantar un tema. Escogió la de Perdón y dije: “Ah caray, ¿de cuándo acá tú cantas?”. Después hice un disco con varios artistas y ahí quise que Alejandro interpretara una canción a dueto conmigo, que se llamaba Amor de los dos y fue un trancazo.

“Alejandro estaba estudiando y varios empresarios me pedían que lo llevara a las presentaciones. Ahí empezó su carrera. Le daba consejos y al principio siempre lo regañaba mucho; sin embargo, ahora lo regaño mucho más”, contó entonces el charro.

Vicente Fernández canta con su hijo Alejandro durante un concierto gratuito en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 16 de abril 2016 (Foto: AP Photo/Marco Ugarte/archivo)

Alejandro Fernández fue lanzado profesionalmente en la industria discográfica a mediados de los 90, con su propuesta musical que conjuga la música ranchera con las baladas románticas y el pop el cantante ha logrado consolidar una carrera que lo posiciona como uno de los cantantes más reconocidos del mundo latino.

Así se expresó el charro de Huentitán sobre su hijo en aquella ocasión: “De mi hijo Alejandro admiro su profesionalismo, su modo de ser en el escenario. Ahí es donde se cruza el Vicente con el Alejandro. ¿Y cómo no?, si tiene mi escuela. La verdad los dos me salieron muy obedientes. Por eso, mi nieto Alex va por muy buen camino y por lo mismo, mi hijo Alejandro casi, casi me alcanza. Yo me siento como pavorreal porque mis cinco nietos cantan hermoso, aunque nada más Camila y Alejandro se dediquen a esto”, expresó el fallecido artista.

