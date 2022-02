Daniel Bisogno explotó contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl: “vergonzoso”

El conductor no dio más argumentos para sustentar su crítica (Fotos: Instagram@bisognodaniel // Reuters)

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl siempre es uno de los eventos más esperados por el público, pues además de amenizar el importante evento deportivo de futbol americano, el despliegue visual y tecnológico generalmente es un atractivo que no pasa por alto.

Sin contar con la derrama económica millonaria que se produce en cada edición, y la cantidad de anunciantes y pautas publicitarias en juego, el espectáculo de medio tiempo también es un emblema ya de la cultura pop estadounidense y por su escenario han desfilado a través de los años personalidades como Michael Jackson, Madonna, The Black Eyed Peas, Lady Gaga, Katy Perry, por mencionar sólo algunos.

En esta ocasión, la edición LVI del SuperBowl en el SoFi Stadium, el show estuvo a cargo de las leyendas contemporáneas del hip hop, un género de gran aceptación y arraigo en la cultura estadounidense.

Eminem, Kendrick Lamar, Dr Dre, Mary J. Blige, 50 Cent y Snoop Dogg rindieron homenaje a la cultura californiana de Compton (Foto: Reuters)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminen y la presentación sorpresa de 50 Cent recibieron buenas opiniones de los críticos y en las redes sociales, que alabaron la presencia de esta “cultura callejera” tan importante en un escenario de talla mundial.

Con temas como The Nex Episode, In da Club, No More Drama y Lose Yourself, el escuadrón de hip hoperos y raperos se llevó las palmas de buena parte del público del Super Bowl, que presenció el homenaje de los músicos a California, en específico a Compton y Los Angeles desde la localidad de Inglewood.

Pero el espectáculo musical suscitado en el partido que dio la victoria a Los Angeles Rams, en contra de los Cincinatti Bengals, no fue del agrado de algunos, entre ellos del conductor de televisión Daniel Bisogno, quien arremetió fuertemente en Twitter.

El show de hip hoperos recibió buenos comentarios de la crítica especializada y el público (Foto: Reuters)

Según el comentarista de Ventaneando, el espectáculo no contó con la calidad artística esperada y que incluso Michael Jackson, quien dio un magno concierto en el half-time del Super Bowl en 1993 “se volvería a morir” de haber presenciado el show de los raperos.

“Vergonzoso el medio tiempo! Lamentable. Se volvería a morir Michael Jackson! En la medida que no exijamos talento y calidad a los “artistas” estamos hundidos. Seguiremos peleando por un boleto para Bad Bunny”, escribió el polémico colaborador de Pati Chapoy.

Aunque al momento su mensaje ha obtenido dos mil 600 Me gusta, han sido más las personas que descalificaron su opinión, así como su “falta de información para ser periodista”.

Las reacciones en contra de Bisogno no se hicieron esperar: “Lo cagad* es que hasta Kendrick tiene un Pulitzer y este wey no JAJA”, “El oráculo habló, la ignorancia no es virtud, es condición”, “Tu tía panista pro vida”, “La verdadera generación de cristal”, “Este vato... Dude, trabajas en TV Azteca dando ‘chismes’ como noticias y lo único artístico que has hecho es ‘El tenorio cómico’”, “Mejor di que eres racista y ya está”, “La lógica es que lo que no es blanco o no viene de la ‘alta cultura’ no es bueno”, se puede leer en los comentarios.

La gran mayoría de respuestas contra e conductor destacan su falta de conocimiento musical ni de las culturas urbanas (Foto: Captura de pantalla)

El conductor contestó algunos mensajes, sin embargo sus respuestas fueron criticadas por lo ofensivo de sus palabras:

“Exigir? Pagaste por un boleto? Estabas en las tribunas, algún palco en el estadio? Porque si fuiste a verlo en algún bar o en tu casa no puedes exigir mas que cambiar de canal…”, le escribió el usuario @CAFO821, a lo que el actor detrás del personaje de ‘La güera Limantour’ contestó:

“Cállese, pelo de p*nocha”. Dicha contestación le valió un sinfín de críticas al conductor. “Sales con tus respuestas infantiles, por estar en un programa donde hablan de actores, cantantes, etc. No te hace experto, estás ahí por vulgar y ridículo”, le contestó @37rulis.

