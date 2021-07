Por qué Raúl Sandoval ya no es amigo de Daniel Bisogno

Raúl Sandoval confesó cuál fue el verdadero motivo de su distanciamiento con el conductor de Ventaneando (Foto: Instagram @enelradarcom1 / @bisognodaniel)

El ex concursante del reality show La Academia, Raúl Sandoval, fue entrevistado en el programa Chisme No Like en donde reveló que el fin de su amistad con el conductor Daniel Bisogno no se debió a un triángulo amoroso en donde figuraba la ex pareja del comunicador de espectáculos, Fran Meric.

Durante la entrevista, la conductora Elisa Beristain le mostró el titular de una noticia en donde se había comentado que Bisogno mantenía una relación con el ex académico. Por su parte, Javier Ceriani le cuestionó si era amigo del Daniel, a lo que el cantante respondió: “Sí, fuimos muy amigos”.

“Primero, esto es muy raro, porque los chismes que a mi se me achacaban antes de casarme eran de mujeriego, en primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay... pero yo no soy gay y aunque fuera gay, créeme que la última persona en que me fijaría sería Bisogno, por todo lo que he visto de él como ser humano”, declaró.

El ex académico comentó que la relación con Bisogno terminó después de que el conductor tocara sus partes íntimas (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Sandoval confesó a Beristain y a Ceriani que algo que valora muchos en las relaciones es la lealtad, y que a pesar que conoció a su actual esposa tiempo antes de que entablara una relación amorosa con Daniel Bisogno, él no iba a poder fijarse en Fran Meric, ya que en ese tiempo era muy amigo del conductor de Ventaneando.

“Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba... yo valoraba mucho esa parte, me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado... y en una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mi... pues me tiró un agarrón de nueces con la mano media escondida”, reveló el cantante.

Ante dicha acción de Bisgono, el cantante confesó que él creía que se había golpeado con algo, sin embargo pudo percatarse que por segunda ocasión la mano del conductor iba directo a sus partes íntimas. Raúl Sandoval mencionó que en ese momento se sintió sumamente ofendido.

Raúl Sandoval también comentó que colaborará con el grupo Bronco (IG: raul_sandoval777)

“La verdad me sentí ofendido y me fui de la fiesta, no le pegué un chingadaz* porque, pues era mi amigo, pero al mismo tiempo me fui confundido, trataba de entender como la situación”, agregó que nunca recibió una llamada de disculpas por parte del conductor de Ventaneando, y fue un mes después cuando se reencontró con Fran Meric y decidió dar el siguiente paso con ella, pues se dio cuenta que a Daniel Bisogno no le interesaba arreglar las cosas.

“Este vato no es mi amigo, porque no le interesó ni siquiera arreglar la situación”, añadió.

El ex concursante de La Academia también comentó que, durante su amistad con Bisogno, nunca se percató que las preferencias sexuales del conductor de espectáculos. “Yo escuchaba que decía que era gay. Ahora creo que ya lo está aceptando. Ya veo como que ya salió del clóset o algo así”, mencionó Sandoval después de que Beristain y Ceriani le hablaran sobre el video donde Daniel fue captado besándose con un otro hombre mucho más joven que él en un centro nocturno de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: