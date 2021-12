Tundieron a Daniel Bisogno por atenderse en el IMSS

Usuarios criticaron a Bisogno (IG: ventaneandouno)

Daniel Bisogno es uno de los conductores de televisión más reconocido debido a que se le puede ver en el programa Ventaneando, junto con Pati Chapoy y Pedro Sola desde hace varios años.

Sin embargo, en esta ocasión, Bisogno fue blanco de críticas, después de solicitar atención médica al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y obtener una respuesta más veloz de lo esperado.

Todo comenzó durante la más reciente emisión del programa de espectáculos trasmitido por TV Azteca, donde sorpresivamente, el conductor apareció utilizando un cubrebocas. Ahí, confesó cuál fue el verdadero motivo de esa situación:

“En un restaurante japonés, de repente, no sé cómo muerdo, me llevo los palos chinos y se me bota la carilla del diente. No lo encontré, posiblemente me lo tragué”, contó.

Posterior al accidente, el artista narró que acudió a un dentista, el cual le colocó un diente provisional, mientras le hacían el correcto, pero la desgracia no terminó ahí. Ya que, antes de comenzar a grabar Ventaneando aconteció otra situación inesperada.

“Nuestra productora me dice: ‘Traje empanadas’, entonces muerdo la empanada y digo: ‘Me tocó una piedra’. Me empiezo a calar y otra vez se me cayó, se partió en dos”, señaló.

el artista confesó estar chimuelo (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

Por ello, al no tener la sonrisa más estética del momento, el famoso decidió cubrirla con el cubrebocas y añadió que más tarde visitaría nuevamente a un odontólogo para que le ayudara a solucionar el problema, pues tenía una función de teatro.

“Tengo que correr ahorita, terminando el programa, a que me pongan mi pedazo de carilla. No hay nada que decir porque es muy vergonzoso, todavía la productora me dice ‘Traes un perejil’ y no era un perejil, era un p*nche hoyo”, expresó.

No obstante, el mal día de Bisogno no concluyó en ese momento, ya que horas antes de la transmisión del programa, el integrante de Ventaneando colocó un tuit para pedir apoyo al IMSS.

“Alguien que pueda atenderme de @Tu_IMSS que me urge un poco”, solicitó.

Tundieron a Daniel Bisogno (Foto: Ventaneando/captura de pantalla)

Ante esto, la institución gubernamental le respondió y le solicitó enviar un mensaje privado con nombre y teléfono de contacto para que pudieran atenderlo.

Y aproximadamente a las 8:00 de la noche, Daniel volvió a realizar otra publicación, la cual causaría toda una ola de reacciones por parte de los internautas.

“Así como siempre no (Sic) quejamos, público querido, hoy hay que reconocer la magnífica atención que he recibido de parte del @Tu_IMSS ni cabe duda que hay gente capaz y humana en todas partes y la que me atendió a mí así fue. Reconocimiento merecido. Gracias Meztli Zamorano y su equipo”, escribió Bisogno.

Rápidamente, los usuarios de esta red social comenzaron a comentar el tuit y mencionaron que el artista sólo había recibido ese tipo de atención por su condición de personaje público.

“Miles de mexicanos comunes y corrientes tenemos que hacer fila o esperar meses por una cita, no se vale usar las redes y el hecho de ser persona pública para una atención privilegiada” o “Muñe, es porque eres famoso”, son algunas de las menciones que le llegaron.

Sin embargo, sus seguidores aprovecharon para defenderlo y pidieron a las personas que lo criticaban que intentaran comprender un poco a los trabajadores.

“Creo que hace falta empatía, quienes tenemos familiares trabajando en hospitales o clínicas reconocemos su gran labor, no duermen, no comen cuando hacen guardias, tienen que estudiar y atender a muchos pacientes y si tienen la mala suerte de toparse con gente déspota”, dijo una usuaria.

SEGUIR LEYENDO