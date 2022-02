“Octavio no se disparó”: La familia Ocaña reveló nuevos resultados del caso

La familia y el representante legal de Octavio Ocaña aseguraron que el actor no se disparó, contrario a lo que defiende la Fiscalía General de la República (Foto: Instagram/@octavioocaa)

A tres meses de la lamentable muerte de Octavio Ocaña, quien interpretó durante nueve años de su vida a Benito Rivers del programa Vecinos, la familia del actor expuso los resultados de las investigaciones que sus peritos habrían obtenido. Según aseguraron, el joven no se disparó, contrario a lo que la Fiscalía General de Justicia dijo en sus primeras indagaciones.

El pasado 10 de enero Bertha Ocaña, hermana de Octavio, y el abogado de la familia, Francisco Hernández, dieron a conocer en el programa De Primera Mano que la Fiscalía no ha logrado demostrarles que el actor se disparó en la cabeza accidentalmente, balazo que acabó con su vida el 29 de octubre de 2021.

Por su parte, la familia Ocaña este 12 de febrero compartió en sus redes sociales que, según las investigaciones que se realizaron por su parte, constataron que Octavio no se disparó.

La hermana de Benito y la prometida de éste, Nerea González, compartieron en Instagram una publicación de la Fundación Lex Pro, de donde es parte el abogado de los Ocaña, Francisco Hernández. En la imagen se explica cómo funciona la prueba de rodizonato sodio, la cual le habrían hecho al actor y a las personas que lo acompañaban cuando la bala llegó a su cabeza. Los resultados fueron negativos, lo que aseguraría que él no se disparó.

Tanto Bertha como Nerea, la prometida del fallecido, compartieron la información de la Fundación (Foto: Instagram/@berthaocaa)

“La prueba de rodizonato de Sodio es de las más comúnmente utilizadas por las fiscalías de México por su grado de confiabilidad, cuando se cumplen con todas las especificaciones, la principal, es que se realice en al menos 12 horas posteriores de sospecharse que un individuo disparó un arma de fuego, el resultado fue NEGATIVO para Octavio y para sus acompañantes. Octavio NO SE DISPARÓ”

La imagen compartida indica que dicha prueba se realiza para determinar la presencia de elementos como plomo y bario, los cuales están ligados con el disparo de un arma de fuego.

Con esta técnica es posible determinar si Octavio o sus acompañantes realizaron el tiro que finalizó con la vida del actor, siempre que se realice dentro de las primeras 12 horas después de haber realizado el disparo. Si la prueba se lleva a cabo dentro de las primeras seis horas, el resultado tiene una confiabilidad del 100%, según se lee en la imagen. Tanto al actor como a sus compañeros se habría realizado la prueba en sus manos y ropa.

Bertha y el abogado de los Ocaña aseguraron que en los próximos días exhibirán sus demás resultados en las investigaciones y peritajes relacionados con Octavio (Foto: Archivo)

El único problema y la razón por la que esta prueba se está tomando por parte de la Fiscalía como una “prueba orientativa”, es decir, no les da resultados definitivos. El argumento de las autoridades, según el abogado, es que se practicó esta técnica en los presuntos implicados 12 horas después de que se hizo el disparo.

En el programa De Primera Mano, el abogado Hernández mencionó que en la última reunión que la familia, abogados y peritos tuvieron con la Fiscalía se dieron cuenta de que supuestamente todas las investigaciones que están realizando las autoridades son con la única intención de reforzar lo que ellos sostienen, no para acercarse a la realidad de lo sucedido. Es decir, la Fiscalía sólo estaría buscando confirmar que Octavio se disparó.

“Esa hipótesis es completamente inverosímil e insostenible, como ya lo hemos dicho, y ya no digamos con los nuevos hallazgos, sino con los que están ya incluidos con la carpeta de investigación desde el inicio. Es importante hacer énfasis en que la Fiscalía no concatena indicios, no confronta hallazgos aunque sean evidentes al sentido común, ya ni siquiera hablemos de los elementos científicos”, dijo el representante legal.

