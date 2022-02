Vanessa Guzmán contestó a quienes la han llamado actriz conflictiva

Vanessa Guzmán ha sido criticada (Foto: Instagram@vanessaguzmann)

Vanessa Guzmán se ha visto envuelta en polémica y en comentarios negativos desde hace un tiempo, la mayoría de ellos fueron debido a su drástico cambio físico y su participación en concursos de fisicoculturismo.

No obstante, otras de las opiniones que rodean a la actriz giran en torno a cómo es su actitud en cuestiones laborales y varios artistas del medio como René Strickler y Cynthia Klitbo han señalado que es conflictiva.

Así, en una entrevista con Ventaneando, Vanessa les respondió a todos aquellos que la han atacado a lo largo del tiempo y mencionó que, a pesar de todo, no hablaría mal de ellos.

“Todos tenemos un pie derecho, un pie izquierdo, un lado bueno, un lado malo, un día bueno, un día malo; entonces, por qué juzgar de esa manera cuando a todos nos pasa”, comenzó a decir.

Asimismo, ahondó que ella es una persona que prefiere quedarse callada, no porque no tenga que decir, sino por el ejemplo que quiere darles a sus hijos.

“ Si yo abriera la boca, tendría muchas cosas para decir, pero prefiero no hacerlo por educación, porque soy una dama y porque, como siempre lo he dicho, nunca voy a hacer algo de lo que mis hijos se puedan sentir avergonzados”, explicó.

La actriz contó que en estos momentos se encuentra muy enfocada en realizar ejercicio y en su pequeña nieta.

“Es nena, mi nena preciosa, está divina, la extraño; lamento no tenerla cerca, otra faceta más en mi vida, un motivo más para poder seguir viviendo. Me preguntaban hace rato, ¿cómo te ves en 20 años?, pues imagínate... con una nieta de 20 años, así me veo, literal con una nieta de 20 años”, dijo.

En este sentido, contó que en Navidad fue la última vez que vio a la pequeña y, dentro de sus planes cercanos, se encuentra realizar un viaje con la bebé previo a que inicien sus competencias de fisicoculturismo.

Guzmán añadió que no quiere alejarse de su carrera en la televisión, por lo que se encuentra organizando todo para seguir haciendo lo que ama.

“De hecho, hay castings por realizar que tengo por ahí, unos cuantos por hacer; entonces, seguimos trabajando en eso y bueno, más bien, será compaginar en algún momento un proyecto con las competencias”, añadió.

La actriz mexicana comenzó su carrera como modelo en 1995, cuando compitió por el título de Nuestra Belleza Chihuahua (Miss Chihuahua), título que terminó ganando. Después de haber ganado ese título, compitió en el concurso nacional de belleza de México Nuestra Belleza México; fue coronada Miss México y pasó a representar a su país en Miss Universo 1996.

En esa ocasión quedó en quinto lugar en general. Tras su gran participación, recibió varias ofertas para protagonizar varios programas de televisión en Televisa y se sumó a la producción Al Ritmo de la Noche (1991-1994), junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Fue 6 años después que en 1999 recibió su primer papel protagónico como actriz en una telenovela Tres Mujeres (1999), entre otras. Posteriormente, Vanessa Guzmán participó como Ana Castro en la telenovela juvenil de Televisa, Atrévete a soñar protagonizada por Danna Paola.

En 2012 llegaría uno de sus papeles más memorables y emblemáticos, para interpretar a Ana Leguina en la aclamada novela Infames, siendo la protagonista de dicho melodrama que tuvo un gran impacto en la televisión mexicana. Sin embargo, a pesar del éxito, ese mismo año la actriz optó por alejarse de los reflectores mediáticos.

