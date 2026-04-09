Trump subraya que la OTAN "no estuvo" cuando la necesitó y augura que "tampoco lo estará" si vuelve a requerirla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha remarcado este miércoles que la OTAN "no estuvo ahí" cuando su país la necesitó durante la escalada de hostilidades en Oriente Próximo tras el lanzamiento de su ofensiva con Israel contra Irán, al tiempo que ha considerado que la Alianza Atlántica "tampoco estará" si en el futuro vuelve a requerir de su ayuda, después de mantener una reunión horas antes con el secretario general de la organización, Mark Rutte.

"La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla", ha subrayado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social minutos después de que Rutte haya manifestado ver al mandatario "claramente decepcionado" con "muchos aliados" de la Alianza, pero receptivo a escuchar sus argumentos "sobre lo que está sucediendo".

Con relación a ese mismo encuentro el jefe de la OTAN ha asegurado haber recordado al presidente estadounidense que "la gran mayoría" de los países europeos "han colaborado" con su país, tras semanas de reproches desde Washington a las restricciones y reticencias de socios como España o Francia a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán.

En ese mismo mensaje, Trump ha vuelto a poner el foco en Groenlandia, territorio danés autónomo sobre el cual ha lanzado reiteradas amenazas de anexión de la isla, para advertir y "recordar" que, a su juicio, se trata de un "enorme trozo de hielo mal gestionado".