Por qué Vanessa Claudia fue internada de emergencia

Vanessa Claudio está internada en el hospital (Foto: Venga la Alegría)

Vanessa Claudio fue hospitalizada de emergencia y no pudo presentarse en el programa que conduce habitualmente.

Fue por medio de sus historias de Instagram donde la artista señaló que debido a problemas en su salud debió ausentarse.

“Chicos, no estaré en Al Extremo! Tuve una intoxicación severa y estoy cuidándome”, explicó. Asimismo, invitó a sus seguidores a que de todas maneras no se perdieran el programa y señaló que próximamente ya estará de nuevo presente.

“Igual sintonicen y nos vemos el lunes”, añadió.

En este sentido colocó un video donde se le ve acostada en una cama de hospital con su brazo canalizado y portando una bata con corazones.

Álex Kaffie también habló sobre la situación por la que estaba atravesando la conductora y señaló que el motivo del mal estado de salud por el que atravesaba Vanessa se debió a que comió un alimento en mal estado.

Se enfermó por ingerir pescado (Foto: IG @vanessaclaudio)

“Se encuentra internada en un nosocomio tras presentar fuerte cuadro de intoxicación después de ingerir pescado”, expresó el periodista desde su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que fue hace unos días cuando se dio a conocer que habrían cambios en la programación de TV Azteca y que Vanessa Claudio sustituiría a Anette Cuburu en Al Extremo.

Con las primera imágenes promocionales, Vanessa Claudio fue blanco de críticas y señalamientos en las redes sociales, pues la puertorriqueña dio de qué hablar ya que algunos usuarios destacaron que su rostro lucía ‘hinchado y abotagado’, por lo que comenzaron las especulaciones sobre si se había sometido a alguna intervención estética y no faltó quien la comparara con la polémica vedette Lyn May.

“Cómo se deformó su bello rostro, se está pareciendo a Lyn May”, “Vane!!! Tu cara, qué le pasó?? Siempre tan linda… No caigas en los excesos por favor. No los necesitas”, “Ya se botoxeó toda”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en los posts de promoción de Al extremo, donde debutó la tarde del pasado lunes 24 de enero.

Vanessa Claudio se suma a Al Extremo Foto: Twitter/@VengaLaAlegría

Ante los comentarios, la conductora se defendió en sus redes sociales y explicó que el cambio en su rostro se debe al viaje que hizo en avión desde Turquía, donde se integró al elenco de una producción televisiva, y a la comida que había consumido en días anteriores a la sesión de fotos del programa:

“Estaba súper hinchada, acababa de llegar de viaje, hasta mi mamá me lo dijo, me dijo: ‘Vanessa tú te fuiste de aquí ayer y no estabas así’ y no sé qué fue, si la falta de sueño, el viaje, había viajado a Ecuador, Colombia, recién llegaba a México, estaba súper cansada o la luz. Sí los escucho (comentarios negativos) y no es que me afecta, en nada me afecta, si tienen tantas dudas, pues el día que me lo haga lo diré normal, los tratamientos, que si colágeno y cosas así, pero nada extremo”, expresó la ex presentadora de Suelta la sopa.

“Y también, lo voy a confesar, estoy un poco más llenita de las navidades, yo siempre he sido muy pomulosa, entonces cuando engordas, lo primero que se me engorda es la cara. Estoy a dieta, les voy a compartir mi procedimiento y sean pacientes, porque a la gente le encanta criticar como si ellos no engordaran en Navidad”, dijo la modelo a sus detractores.

SEGUIR LEYENDO