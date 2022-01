Con fotos inéditas Biby Gaytán celebra sus 50 años

Biby Gaytán prepara su regreso a la televisión (Foto: Instagram/@bibygaytan)

Biby Gaytán se encuentra festejando sus 50 años este jueves 27 de enero. La actriz y cantante mexicana ha sido objeto de felicitaciones y mensajes de celebración de parte de familiares, admiradores y amigos, quienes emplearon sus redes sociales para enviar sus parabienes a la esposa de Eduardo Capetillo.

La felicitación que más ha destacado para la ex Timbiriche ha sido la dedicada por su hija Alejandra Capetillo, quien compartió una serie de imágenes familiares inéditas de ella y su mamá, en cuya publicación escribió un emotivo mensaje en esta fecha tan especial:

“Creo que nunca tendré las palabras ni el tiempo para decirte lo mucho que te admiro y lo tanto que te agradezco. No conozco a mujer más completa, y jamás pararé de repetírtelo. He tenido la suerte de verte trabajar hoy en día y nunca he visto a nadie más trabajar tan apasionadamente como lo haces tú y con una disciplina fuera de este mundo”, inició la joven.

La influencer de 22 años dedicó tiernas palabras para su madre, a quien calificó como muy trabajadora Foto: Instagram @alecapetilloga)

Ale Capetillo destacó que ahora en esta etapa de vida ha podido valorar a la intérprete de Mucha mujer para ti con otros ojos:

“Me tocó igual verte ser mamá desde unos ojos ya más adultos con mis hermanitos, y ser la mejor esposa que existe en la vida”, añadió.

Para concluir, la también hija de Eduardo Capetillo agradeció a la vida por permitirle disfrutar de una gran madre que siempre la guía y procura. Así lo escribió:

“Así que gracias mamá, gracias gracias gracias de aquí al cielo. Por ser mi maestra, mi amiga, mi modelo a seguir pero más importante que todo, gracias por ser mi mamá y enseñarme a vivir la vida”, finalizó la joven que desde hace meses radica en Madrid, España.

Con fotos de la juventud de Biby Gaytán, su hija Ale le dedicó un emotivo mensaje (Foto: Instagram@alecapetilloga)

La también madre de Eduardo Capetillo Junior, Ana Paula y los gemelos Manuel y Daniel, formó una gran familia al lado del también ex Timbiriche, de quien se enamoró en 1992 mientras protagonizaban juntos al telenovela Baila conmigo.

En la exitosa producción de Luis de Llano, ambientada en la década de los 60 en México, surgió el flechazo tras el cual, dos años después contrajeron matrimonio en la Hacienda de Chiconcuac en Morelos, en un evento televisado donde Gaytán ya lucía su avanzado embarazo de Eduardo Jr.

La pareja llegó al altar en 1994 en un evento televisado que causó revuelo (Foto: Instagram@alecapetilloga)

En Baila conmigo, Biby encarnó a “Pilar Armendia”, una ingenua joven que se enamora de “Bruno”, protagonizado por el actor Rafael Rojas, mientras un joven aspirante a cantante, Eduardo Capetillo en el papel de “Eddy” lucha por su amor, todo esto ambientado en la era del nacimiento del rock and roll.

Y es que fue este melodrama donde se terminaron de conquistar los jóvenes que ya se habían sentido atraídos desde su paso por Timbiriche, en 1988, según lo ha declarado Capetillo, sin embargo por aquella época llegaron a ser solamente buenos amigos y compañeros.

La familia lanzó su mini serie 'Biby y Eduardo: el reality' en 2021(Foto: Instagram@alecapetilloga)

Fue un año más tarde de Baila conmigo, cuando Biby Gaytán tenía 21 años, que le llegó la oportunidad de protagonizar otro de sus éxitos más recordados: la telenovela Dos mujeres un camino, de 1993. La historia que protagonizó junto a Laura León y Erick estrada se convirtió en un éxito en países de Latinoamérica y en Estados Unidos.

Su personaje “Tania” causó polémica por la decisión de Emilio Larrosa, el productor, por presentar un triángulo amoroso tomando en cuenta la perspectiva de una mujer que se enamora de un hombre mayor y casado.

En 1993, la pareja inició su romance al protagonizar la telenovela 'Baila conmigo', donde también participó Paulina Rubio (Foto: Archivo)

A pesar de su corta edad, por aquel entonces Biby se encontraba gozando de gran popularidad y consolidando su carrera, sin embargo, fue en 1994 cuando se retiraría para casarse y dedicarse a su familia, regresando después intermitentemente al mundo del espectáculo con proyectos esporádicos como la telenovela Camila, en 1998, más tarde en obras musicales como Amor sin barreras, en 2004, y Chicago: El musical, y más recientemente en 2021 el especial Biby y Eduardo: el reality, donde la familia mostró aspectos de su día a día.

En medio de la grabación de 'Dos mujeres, un camino', Biby quedó embarazada de su primer hijo, Eduardo Jr. (Fotos: YouTube/Mariano Aused)

Actualmente, Gaytán se estaría preparando para estelarizar el nuevo proyecto del productor de Televisa Juan Osorio, un remake del clásico programa La criada bien criada, que hizo famoso la emblemática actriz María Victoria en la década de los 70.

