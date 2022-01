Alejandra Guzmán reapareció junto a Silvia Pinal tras los rumores sobre nueva cirugía en glúteos

La rockera tuvo su primera aparición en televisión luego de que se formalizara una demanda contra ella (Foto: Instagram @laguzmanmx)

En medio de las especulaciones en torno a su salud, Alejandra Guzmán compartió una publicación con su madre, la primera actriz, Silvia Pinal, donde a ambas se les nota con muy buen ánimo, luego de los problemas y rumores en los que se han visto envueltos algunos miembros de la dinastía Pinal.

La Guzmán compartió sin intermediarios una publicación en Instagram donde resalta la salud de su madre y de ella: “Descubrí que amando la vida, la vida me devuelve amooor”, colocó la intérprete en su publicación, la cual, de momento, tiene poco más de 26 mil reacciones.

Los rumores relacionados con la salud de La Diva Del Rock, surgieron el pasado 25 de enero cuando trascendió que Alejandra Guzmán habría sido intervenida quirúrgicamente por un inconveniente en su cuerpo, según detalló la periodista de espectáculos Ana María Alvarado en su programa de YouTube, El precio de la fama.

Alejandra Guzmán reaparece luego de una supuesta cirugía junto a su madre, Silvia Pinal Foto: Instagram/ laguzmanmx

Los comentarios hechos por la periodista de espectáculos surgieron a raíz de su contagio de COVID-19, donde se rumoreó que debido a algunas complicaciones por el coronavirus se le habría descontrolado una infección que tiene en el área de los glúteos por unos polímeros.

Sin embargo, Fue durante la misma semana, el 27 de enero que Alejandra Guzmán decidió poner un fin a las especulaciones a través de su equipo de trabajo All Parts Move: “Rockeros! Por favor no se crean todo lo que ven en Internet. Por supuesto que Alejandra está viva y no en el hospital para ninguna cirugía. Está bien y trabajando fuerte”, se lee en el post.

Fue a principios de este año cuando Alejandra Guzmán dio positivo a coronavirus por segunda ocasión después de que estuvo en contacto con su madre, Silvia Pinal, quien estuvo contagiada a mediados de diciembre del 2021.

(Captura: All Parts Move/ Facebook)

Siguiendo la línea de los rumores y polémicas en los que se han visto los familiares más cercanos de Silvia Pinal. Su nieta, Frida Sofía, estuvo envuelta en una trifulca por lo que fue arrestada en Miami, EEUU, bajo dos cargos: alteración al orden público y oponer resistencia al momento de su arresto.

La joven emprendedora solo duro una noche en prisión, luego de pagar una fianza fijada por las autoridades norteamericanas por USD mil 500. Al salir de la cárcel, la mexicana fue abordada por diversos medios entre los que destacó El Gordo y la Flaca, ahí la hija de La Reina de Corazones compartió que el problema derivo de una riña en un restaurante de lujo de la zona.

“La verdad fue un simple... la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven, al mismo tiempo que mostraba las heridas en sus brazos a causa de la violencia recibida mientras era expulsada del paraje.

Frida Sofía es detenida en Miami, Estados Unidos Foto: Frida Sofía

Pero es no fue lo único que comentó tras su salida de la cárcel, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre la ayuda familiar que no recibió. Hay que recordar que Frida Sofía mantiene distancia con sus parientes maternos después de que denunció públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de supuestos actos de abuso en su contra cuando era una niña.

“¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está aquí… para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy... para que vean que la fama y el glamour no es 24/7″, concluyó.

El señalamiento resonó hasta México, por lo cual su tía, Sylvia Pasquel tuvo que salir a dar algunos comentarios para calmar los ánimos dentro del entorno familiar y puntualizó que de ser necesario ella está dispuesta a ayudar a su sobrina de 29 años.

