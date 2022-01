Lucía Méndez pasará su cumpleaños 68 con COVID: “El cuerpo roto”

Foto: Instagram @luciamendezof/Uriel Santana

Lucía Méndez dio a conocer que dio positivo a la enfermedad COVID-19 recientemente, y aunque no especificó cuántos días lleva con su afección, la actriz compartió con la prensa su estado, la sintomatología que vive y una reflexión ante su inminente cumpleaños.

“Mis vidas mis amores, muchas gracias a todos por felicitarme que mañana es mi cumpleaños, estoy muy feliz por eso. Esto es una prueba de Dios, agradeciéndole por esta prueba de vida maravillosa, al mismo tiempo que peligrosa y no muy agradable, el COVID, el Omicron.

Estoy como mareada, ya estoy con medicamentos, con mi médico, pero sí sábado y domingo sentí verdaderamente la impresión de que te dé COVID, el cuerpo roto, algo impresionante que jamás se me va a olvidar”, expresó la estrella mexicana en mensajes de audio donde también destacó un momento de reflexión:

“Mañana es mi cumpleaños, me ha llevado a pensar que no es ‘no por qué', sino ‘para qué', para fijarme más en la salud, tomar las cosas con más calma, no hacer tantas cosas a la vez, tantas cosas que recapacitas, estar bien con la familia... me ha servido como lección divida a estar con la fe , con la luz, no hay de otra, la situación en el mundo está muy extraña.

Agradeciéndole a Dios que es un COVID ligero, con medicamentos me estoy sintiendo bien, un poco tocada la garganta, pero por lo demás estoy muy bien, muy cuidada”

*Información en desarrollo