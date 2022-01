Taylor Swift y Damon Albarn: así fue su polémico encuentro en redes

Damon Albarn criticó a Taylor Swift por no componer sus canciones (Foto: Especial)

Damon Albarn, estrella de grupos como Blur y Gorillaz, dio una entrevista para un diario californiano. La plática se hizo viral debido a un desatinado comentario que realizó hacia Taylor Swift tachándola de no componer sus propias canciones. Rápidamente la conversación dividió a las redes sociales e incluso llamó la atención del político Gabriel Boric.

El músico inglés opinó sobre los artistas más sonados de la actualidad. El vocalista de Feel Good Inc y The Universal destacó el trabajo de Billie Eilish y su hermano Finneas, sin embargo, al ser cuestionado sobre Swift, este comentó que no es lo mismo componer por sí solo que hacerlo en conjunto, como lo hace la intérprete pop. “Ella no escribe sus propias canciones”, criticó Albarn.

De este modo se presentó la entrevista con Damon Albarn, según el músico se trató de un "clickbait" (Foto: Twitter/@latimes)

“La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe (...) supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift”, destacó para el periódico Los Ángeles Times.

Siendo una de las artistas femeninas más importantes de la actualidad, y con una base de fanáticos sólida, las palabras de Damon llegaron a Taylor Swift en la brevedad. “Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Yo he escrito todas mis canciones, tu opinión es totalmente falsa y dañina”, tuiteó la cantante de All too well.

Taylor Swift enfureció con las declaraciones de Albarn (Foto: Twitter/@taylorswift13)

La molestia de Swift se hizo visible cuando agregó: “No te tienen que gustan mis canciones, pero está bastante jodid* que trates de desacreditar mi escritura”, finalizó su estado y citó a la entrevista susodicha. En un tuit agregado, la artista comentó de manera sarcástica que ella era quien escribía todos sus estados en Twitter.

El texto Para Damon Albarn, la vida moderna sigue siendo bastante basura, nombrado así en referencia al disco Modern Life is Rubbish de Blur, trascendió las barreras de la música. El presidente electo de Chile, Gabrel Boric Font, no tardó en extender su postura.

“Acá en Chile tienes un grupo enorme de fanáticos que saben que tú escribes tus propias canciones desde el corazón. No te tomes en serio a quienes necesitan insultar o mentir para llamar la atención”, escribió Boric.

Boric, presidente electo de Chile, se colocó del bando de Taylor (Foto: Twitter/@gabrielboric)

Al creador de Gorillaz no le quedó más que ofrecer una disculpa pública al responder el tuit de Taylor Swift. Aunque aceptó su equivocación, Albarn también reconoció que el diario descontextualizó la entrevista para obtener mayores visitas.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación acerca de composición y tristemente todo fue reducido a un clickbait. Me disculpo sin reservas e incondicionalmente. La última cosa que quiero hacer es desacreditar tu composición. Espero lo entiendas”, redactó Albarn.

La disculpa que ofreció el autor británico (Foto: Twitter/@damonalbarn)

Fuera de la polémica, ambos músicos estrenaron disco el año pasado. Por su parte, Taylor Swift presentó la reedición de Red, originalmente estrenado en 2012. La intérprete pop volverá a lanzar algunos de sus álbumes debido a que perdió los derechos de comercialización sobre sus propias creaciones. Las llamadas Taylor’s Version son totalmente idénticas a sus contrapartes e incluso suman más a la carrera artística de la oriunda de Pensilvania.

La celebridad logró encontrar una vía legal en que pudiera regrabar sus canciones sin tener reclamos de copyright. Swift perdió el control de su trayectoria cuando su exmanager Scooter Braun compró su catálogo por más de 300 millones de dólares, dejando a Taylor fuera de las ganancias de sus pistas musicales.

Del otro lado, Damon Albarn se tomó un descanso de sus grupos, especialmente de Gorillaz, para lanzar su segundo álbum en solista. The nearer the fontain more pure the stream flows fue estrenado a mediados de noviembre. Con un estilo más orillado hacia la composición orquestal, el autor británico dejó fiel registro de su paso por Islandia, lugar que inspiró a dicha maqueta.

