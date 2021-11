Los mejores memes que dejó el estreno de “Red”, la nueva versión del querido disco de Taylor Swift

taylor swift (Foto: Twitter)

La historia de las canciones de Taylor Swift ha sido toda una polémica de varios años, pues, aquellos que son sus seguidores sabrán que su ex manager Scooter Braun compró los derechos de su catálogo musical por 300 millones de dólares y con ello, la intérprete dejó de ser dueña de sus seis primeros álbumes. Pero, durante la madrugada de este viernes, la joven relanzó su disco “Red (Taylor’s Version”) y generó todo tipo de memes y reacciones por parte de los fans.

Cabe señalar que Taylor es dueña de las letras de sus canciones, sin embargo no del audio de sus grabaciones, pese a ello, la artista encontró una laboriosa salida, pues legalmente es libre de volver a grabar canciones de dichos álbumes y fue justo eso lo que hizo con “Red”.

“Nunca hubiera sido posible volver atrás y rehacer mi trabajo anterior, descubriendo arte perdido y gemas olvidadas en el camino si no me hubieras envalentonado. “Red” está a punto de volver a ser mío, pero siempre ha sido nuestro. Ahora empezamos de nuevo. Red (mi versión) está fuera”, escribió la cantante desde su cuenta de Twitter durante la madrugada de este viernes.

Los internautas rápidamente hicieron tendencia a la cantante y a este segundo álbum regrabado. Así, además de las conocidas canciones como “State Of Grace”, “I knew you were Trouble” o “22″, Swift agregó colaboraciones con artistas como: Ed Sheeran, Phoebe Bridgers o Chris Stapleton.

También, algo muy esperado por los fans es lo relacionado con “All Too Well”, una canción que tendrá un video musical de 10 minutos protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things), Dylan O’Brien y Taylor Swift. La hora para poder ver el estreno en México será a las 18:00 horas de este viernes 12 de noviembre desde Youtube.

Pero las sorpresas no pararon ahí, ya que Swift hizo una colaboración con una de las cadenas de café más importantes a nivel mundial y lanzará una bebida especial con motivo del lanzamiento de su álbum.

Así, tras el estreno de las 30 canciones que conforman “Red”, los usuarios de Twitter compartieron sus primeras reacciones y se mostraron desde emocionados, hasta con el corazón roto, por revivir uno de los clásicos de la cantante estadounidense.

Desde referencias a Toy Story, I Carly hasta otras de Sex Education, los cibernautas encontraron diversas formas para demostrar su cariño hacia Taylor.

“Ya terminé de escuchar el álbum completo y no tengo palabras solo decir que esta es una experiencia que solo se vive una vez en la vida y que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de hacerlo, RED TV es un discazo, Taylor jamás decepciona” o “¿qué otra razón quieren que les diga para que acepten que Taylor es LA INDUSTRIA MUSICAL?” son algunos de los pensamientos de quienes ya escucharon el álbum.

De igual forma, otros recordaron que el impacto de Taylor Swift ha sido a tal grado que en cuanto se estrenó el disco, Spotify “colapsó en todo el mundo por la espera de un álbum que salió hace 9 años”, además de que “ fue tendencia #1 en iTunes de USA y UK (+ países alrededor del mundo) en los primeros 10 minutos de su lanzamiento”.

