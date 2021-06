Taylor Swift anunció la regrabación de “Red” y los memes tundieron a su ex Jake Gyllenhaal

Muchos fans esperan que la canción que dure 10 minutos sea "All too well" (Fotos: Twitter).

Por medio de sus redes sociales, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció que el 19 de noviembre saldrá la reedición de Red Taylor’s Version. A diferencia del álbum que se publicó en el 2012, este nuevo material contendrá 30 canciones y una de ellas durará 10 minutos.

“El próximo álbum que lanzaré es mi versión de Red que saldrá el 19 de noviembre. Esta será la primera vez que escuchen las 30 canciones que estaban destinadas a estar en Red. Y oye, uno de ellos dura, incluso, diez minutos”, escribió en todas sus redes sociales.

En este 2021, la intérprete de Love Story se ha dedicado a relanzar sus discos para recuperar la propiedad intelectual de su música, después de que su trabajo haya terminado en un fondo de inversión ajeno a Taylor propiedad del representante musical Scooter Braun.

"'Red' recuerda a una persona con el corazón roto" (Foto: tomada de Twitter @taylorswift13).

Pese a la gran emoción que generó que el siguiente álbum en ser regrabado fuera Red, lo que muchos de los fanáticos recordaron es que algunas de las canciones fueron dedicadas para su ex pareja, el actor de Hollywood Jake Gyllenhaal.

De acuerdo a algunas versiones, la pareja se conoció gracias a un matrimonio de amigos en común, la actriz Gwyneth Platrow y su ex esposo Chris Martin, durante una cena en su casa de Primrose Hill. Un par de meses después, en octubre de 2010 fueron vistos juntos por primera vez en New York.

Después de dejarse ver algunas semanas, en enero del 2011 comenzaron los rumores de su posible rompimiento, no obstante, la información nunca fue confirmada por ninguno de los dos ni por el equipo que los representaba en el momento.

Sin embargo, fue hasta que salió Red (casi un año después del rompimiento) que muchos empezaron a atar cabos sobre las posibles causas de la ruptura con base en las canciones de contuvo el material discográfico, especialmente con The moment I Knew, Girl at home, Better man y Babe.

En el caso de The moment I knew, la cantante contó que se la letra habló de su cumpleaños número 21, al cual describió como el “peor día de su vida”. Debido a las fechas en las que ocurrió ese cumpleaños, coinciden con el tiempo en el que salió con Jake. En la lírica le reclamó al actor que no llegó a su celebración porque prefirió trabajar.

Sin embargo, muchos piensan que la canción que más aborda la relación que ambos mantuvieron es All too well, en especial por la estrofa “dejé mi bufanda ahí, en la casa de tu hermana y tú todavía la tienes en tu cajón, incluso ahora”. Tanto ha sido el alboroto por esas frases, que la hermana del actor ha señalado que personas en la calle le preguntaban por la bufanda y no entendía el por qué.

Es por lo anterior que muchos han teorizado que la posible canción que durará 10 minutos será la ésta, la que más polémica ha causado.

Taylor Swift e. la edición número 77 de la entrega de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EEUU. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo).

Ante todos estos acontecimientos, el día de hoy los fanáticos de Swift no dejaron escapar la oportunidad de recordar que el actor dejó a la cantante con el corazón roto, sin su bufanda y sola el día de su cumpleaños, entonces crearon muchos memes y volvieron tendencia todo alrededor del asunto.

Estuvieron aquellos que quisieron predecir la sorpresa del actor al enterarse sobre la reedición del álbum:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @swiftEme).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @arturo_rna).

Otros que quisieron ponerse en los zapatos del actor y pensar en cómo es que él recuerda el romance y la ruptura:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @fer_swiftsavre).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @_Valuu_).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @ale_valdez).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @MonseGP_).

Mientras que algunos pensaron en cómo han reaccionado los ex de la cantante ante sus canciones:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @BRAVEWITH).

Aunque quizá ¿es miedo? lo que puede sentir Gyllenhaal ante los posibles secretos que vendrán en las canciones:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @antonioenygma).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @_Metzz_).

Ya que todas las personas cambian y evolucionan con el pasar de los años, ciertas personas piensaron que puede haber remordimiento en Jake después de muchos años:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @mauwowmedallist).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @felabaglarson).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @selmoreno23).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @estefa1508).

Algunos piensan que Taylor quiere ver el mundo arder:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @fany_brice).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @Irhsudden).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @wallsxMP1.

Por último, estuvieron aquellos que quisieron imaginar qué hubiera pasado si Jake no hubiera tenido miedo al compromiso:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @taywhistle).

