El Chef Herrera y Benito Molina volverán a “MasterChef” pero en otra versión

Herrera y Molina se reúnen después de años (Foto: Instagram/@mastercheflatino)

Recientemente, el chef Adrián Herrera declaró su inconformidad de no ser parte de MasterChef Kids 2020. No obstante, solo dejó la llamada cocina más famosa de México para unirse a la versión latina del reality.

El cocinero regiomontano se va a reencontrar con Benito Molina, con quien compartió las primeras temporadas de la competencia. “¡Agárrense! Viene duro y fuerte. Pero divertido”, compartió para sus redes sociales el también escritor de cuentos.

Los jueces de "MasterChef Latino" (Foto: Instagram/@elchefherrera)

La mesa de jueces será cerrada con la experta Claudia Sandoval. La cocinera oriunda de Mazatlán también expresó su emoción de unirse al proyecto. “Qué gusto poder estar en este proyecto de nuevo. No saben lo que vale para mí poder ser un ejemplo para todas las mujeres y niñas”, redactó.

MasterChef Latino se transmitirá en el canal Estrella TV, señal con base en Estados Unidos que también puede ser vista en línea. Será el próximo 10 de febrero cuando inicie el reality de cocina.

De los cocineros y jueces originales de MasterChef México solo queda Betty Vázquez. El primero en retirarse del proyecto fue Benito Molina y hasta ahora los fanáticos seguían pidiendo su regreso.

La tercera juez será Claudia Sandoval (Foto: Instagram/@chefclaudiasandoval)

La salida del chef Benito Molina estuvo envuelta de polémica. Según la comunicación oficial emitida por TV Azteca, el dueño de restaurantes en Baja California no continuó por su apretada agenda.

“La incompatibilidad de agendas con la próxima temporada de MasterChef ha resultado con el fin de este ciclo en TV Azteca”, se leyó en el escrito con fecha del 27 de octubre de 2020. “Ver partir al chef Benito Molina representa un agradecimiento a su compromiso con hacer siempre la mejor televisión”, agregó la emisora.

No obstante, los fanáticos del programa no se quedaron satisfechos con el mensaje. Pronto se empezó a rumorear que la verdadera razón de la salida se debió al carácter de Benito, quien destacó por sus regaños a lo largo de su participación.

Molina salió del programa hace un par de años (Foto: Instagram)

La relación entre el cocinero y la producción quedó fracturada. Incluso el chef se llegó a burlar en varias ocasiones sobre las temporadas del reality en las que no estuvo. No obstante, todos sus tuits en contra fueron eliminados.

El rudo juez estuvo presente en siete temporadas de MasterChef, entre la competencia regular como en la versión infantil. El experto de la cocina es recordado por sus momentos como el crítico más duro de la mesa de jueces. En alguna ocasión, incluso, rompió un plato al azotarlo contra la mesa.

Tras finalizar su colaboración, Benito fue suplantado por el chocolatero José Ramón Castillo. Tanto Betty Vázquez como Adrián Herrera continuaron en el proyecto por más entregas. Sin embargo, este último anunció su salida de TV Azteca mediante un posteo de redes sociales.

Molina tuvo encontronazos con José Ramón Castillo (Foto: captura de pantalla Instagram)

Quien también se destacó como columnista informó a sus seguidores que no le comunicaron de una manera formal su salida. “Me entero a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora”, redactó.

A diferencia de su excompañero, a Herrera supuestamente no le explicaron alguna razón de su finalización de contrato. “La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió”, señaló. “Inconcebible que después de nueve temporadas y de casi seis años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente”.

Esta fue la despedida que escribió el Chef Herrera (Foto: Instagram/@chefherrera)

“MasterChef es parte importante de mi historia y eso no se borra”, finalizó el excéntrico chef. Además agregó dos fotografías en blanco y negro. La primera se trató de un reloj con el símbolo del programa totalmente quebrado. La otra capturó el tatuaje que se hizo en honor al reality.

Mientras Herrera y Molina se reúnen en la versión latina de la competencia de cocina, MasterChef México anunció que tendrán una temporada más en su versión infantil. Trascendió la nota, pues Tatiana, cantante y animadora, fue presentada como la conductora.

SEGUIR LEYENDO: