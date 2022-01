Acapulco Shore 9 capítulo 1: quién estrenó el despacho y cuál fue la primer pelea de la temporada

La novena entrega deja atrás las playas mexicanas para disfrutar en Cartagena, Colombia (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

Las vacaciones de Acapulco Shore 9 iniciaron con el pie izquierdo pues fanáticos del reality show de MTV y Paramount+ hicieron tendencia en redes sociales el inicio de la nueva aventura, que por su primer capítulo promete ser una de las mejores temporadas.

El primero en llegar fue José Ramírez, un colombiano con descendencia española que no solo fue el que descubrió la nueva casa Shore, sino que también conquistó a más de una participante y dejó en claro sus intenciones de no causar conflicto y poder conocer a las mujeres mexicanas que forman parte del elenco oficial de la nueva entrega.

Nati Peláez fue la segunda en llegar. La colombiana no desaprovechó su oportunidad para triunfar pues fue una de las protagonistas de la tardeada que no dudo en hacer probar a los demás participantes la bebida típica de Colombia: el guaro. A la influencer y modelo le jugó en contra tomar el “tequila colombiano” pues no logró llegar al final de la noche, pero si generó ambiente al resto de los integrantes.

Nati Peláez sufrió un accidente (Foto: Twitter/@universoshore)

Eduardo Miranda o popularmente llamado Chile fue el único integrante de la Familia Shore en no llegar en un yate privado y muy a su estilo utilizó una lancha de pedales que él catalogó como “un patito de Chapultepec”. A pesar de que siempre aporta un gran toque de humor a cada episodio, en esta ocasión todo fue diferente pues sus diferencias con Diego Garciasela provocó el mayor conflicto de la noche.

Beni Falcón hizo su entrada triunfal con algo que la mayoría de sus fans le demandaron en la temporada 8: “mejor actitud”. El popular influencer demostró que todas las recomendaciones fueron puestas en práctica pues rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la nueva temporada de MTV al entrarle al “degenere” y “beber más”.

Diego Garciasela vs. Eduardo Miranda "Chile" en el primer capítulo (Foto: Twitter/@universoshore)

Alba Zepeda y Jacky Ramírez entraron como las mejores amigas, aunque para el final del capítulo todo apuntaba a que ya no lo serían más. La famosa tiktoker compartió su buena energía con el resto de los Shore e incluso besó a Nati Peláez -quien besó a casi todo el elenco-, mientras que la denominada “sexy bajita” Ramírez insinuó que trae una “onda” más pacífica aunque su “cizaña” fue sorprendida por los seguidores del reality.

Carlos Pantoja el nuevo integrante de la Ciudad de México también hizo su debut este primer capítulo y aunque en redes sociales fue catalogado como “sin pena ni gloria”, el cantante y compositor demostró que quiere primero conocer a todos los integrantes para después saber de qué manera se comportará con todos.

Así es la nueva casa de la Familia Shore (Foto: Twitter/@universoshore)

Isa Castro llegó con Karime Pindter y fueron las últimas en llegar, pero rápidamente supieron darle ese toque que le faltaba a la velada. La Matrioska rápidamente enamoró a José Ramírez con quien incluso bailó salsa, pero no dejó descuidado al resto del elenco con quien compartió tragos y frases memorables como normalmente lo hace.

Por otro lado, Isa dejó en claro sus intenciones de ser fiel a su relación aunque dentro de la Familia Shore fue muy criticada por entrar a un reality donde la fiesta “y el exceso” son indispensables para formar parte de él. A pesar de sus intenciones la popular influencer terminó besándose con Chile y dejando la posibilidad abierta de algo más.

Karime Pindter y Alba Zepada "estrenaron el despacho" (Foto: Twitter/@universoshore)

¿Quién estrenó el “despacho”? A pesar de las intenciones de la mayoría de la casa por ser los primeros en mostrar sus atributos ante las cámaras de Paramount+, el final del capítulo dejó ver que Karime Pindter y Alba Zepeda al fin limaron sus diferencias y ellas serían las encargadas de iniciar una de las tradiciones más importantes dentro de todas las temporadas de Acapulco Shore que desde el 2014 se ha convertido en uno de los realitys shows más importantes en México y América Latina.

SEGUIR LEYENDO: