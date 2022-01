Chantal Andere dio positivo a COVID-19: “Los síntomas son imperceptibles”

Chantal Andere detalla todo sobre su contagio de COVID-19 Foto: Instagram/@chanaandere

La actriz y cantante, Chantal Andere, informó durante la tarde del lunes 17 de enero que nuevamente resultó positiva a COVID-19, enfermedad que habría contraído durante su participación en las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte (2022).

La actriz de 49 años dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde mencionó que no ha tenido más síntomas que una tos casi imperceptible y que espera incorporarse nuevamente al programa donde está colaborando.

“Pues así las cosas, di positivo a COVID. Gracias a Dios me siento bien. Los síntomas son imperceptibles y eso me da mucha paz. ¡Espero ya el próximo lunes incorporarme a las grabaciones de @mifortunaesamarte porque se va a poner más emocionante aún!! ¡Gracias por estar siempre y por favor, NO se preocupen voy a estar bien primero Dios!! LOS QUIERO MUCHO!!!!!”, redactó a sus más de 500 mil seguidores.

Chantal Andere comunicó su contagio por COVID-19 Foto: Instagram/@ chanaandere

Más adelante la reconocida actriz compartió, con más detalle, su sintomatología dentro de sus stories de Instagram: “Quería platicarles que desafortunadamente volví a dar positivo a COVID, después de 1 año tres meses que me contagie en Miami [...] Estoy en casa, cuidándome, sin síntomas. Me siento muy bien, espero ya en 6 días estar regresando a trabajar”, explicó.

Para finalizar el tema relacionado con su contagio, la actriz le hizo un llamado a sus seguidores para que no bajen la guardia y sigan las medidas de prevención: “Recuerden que aunque estemos vacunados este bichito no respeta, así que nada síganse cuidando”, dijo la intérprete de La mujer del Vendaval (2013).

De momento, se sabe únicamente que integrantes de la producción y la hija de Jacqueline Andere son los únicos que se han contagiado dentro de la producción de Televisa. En la novela producida por Nicandro Díaz, Chantal Andere comparte créditos con David Zepeda, Sergio Sendel, Luis Felipe Tovar, Fernanda Urdapilleta, Susana González, Omar Fierro, entre otros.

La actriz compartió que se contagió de coronavirus durante la grabación de "Mi fortuna es amarte"

Cabe señalar que esta sería la segunda ocasión que la actriz se ve contagiada por COVID-19. Fue en 2020 cuando la actriz también compartió un video con sus seguidores de Instagram contando cómo se sentía y explicando que su contagio fue dentro de la producción de Miami n en Tu cara me suena (2011-2022) en Miami.

En aquel primer contagio, Chantal Andere fue la cuarta protagonista en contagiarse, ya que también se habían confirmado los padecimientos de Llane, Melina León y Sandra Echeverría. Cabe mencionar que en ese entonces, la actriz no había tenido la oportunidad de recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Fotografía cedida por la cadena Univision donde aparecen (i-d) Gabriel Coronel, Francisca Lachapel, El Dasa, Chantal Andere, Llane, Sandra Echeverría, Pablo Montero y Melina León, todos participantes en el concurso "Tu cara me suena", un concepto en el que los ocho artistas compiten en el nombre de organizaciones de caridad. EFE/Univision

“Lamentablemente, me toca compartir con ustedes que di positivo a la prueba del COVID, como varios de mis compañeros (en Tu cara me suena) desafortunadamente. Me siento muy bien, mis síntomas han sido nulos, solo una tos casi imperceptible [...] Le pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe que así siga y que esta aventura con este bicho, como yo le digo, sea de lo más amable y generoso conmigo”, expresó en aquella ocasión.

En esa ocasión, la hija de la intérprete mexicana de 49 años aseguró que estaría informando sobre el avance de su enfermedad a través de redes sociales y agradeció a la producción del programa en el que colaboraba por el apoyo que le habían ofrecido.

“Les pido sus oraciones y su buena vibra. Voy a estar en contacto con ustedes, no se preocupen. Primeramente, Dios todo va a estar muy bien”, dijo en el breve clip que compartió en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecer a Univisión y a la producción de Tu cara me suena por tanto amor y tanto cariño para mí”, concluyó a finales del 2020.

