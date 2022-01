Quién era Gil Rodríguez “El Mocos”, comediante asesinado este domingo en Monterrey

Gil Rodríguez, El Mocos, fue asesinado en Monterrey (Foto: Instagram / gilrodriguez8)

El pasado 16 de diciembre, el comediante Gilberto Rodríguez fue ejecutado durante un ataque armado en Monterrey, Nuevo León. Mejor conocido como El Mocos, Gil se ganó al público con rutinas de stand up y a través de sketch que compartía vía YouTube.

Oriundo de la ciudad de Monterrey, Gilberto nació en 1984. Comenzó su carrera como payaso de eventos infantiles y fiestas de XV años, trabajo que desempeñó por más de una década. Posteriormente, destacó en la escena local de la comedia regiomontana.

Debutó en el club de comedia y bar Merequetengue, famoso por sus shows y rutinas de stand up, en el 2017. Según narró Gilberto durante una entrevista con Rogelio Ramos, después de un buen recibimiento por parte del público, se volvió parte de la cartelera de comediantes.

A la postre de su éxito en clubes nocturnos, el comediante se convirtió en parte de Sacro Entratainment, una agencia de representación artística dirigida por el también comediante Aldo Show y continuó presentándose en distintos clubes de comedia de Monterrey.

Junto con otros comediantes reprentados por la agencia, se dedicó a hacer sketch cómico en videos y subirlos a redes sociales, especialmente en YouTube y Facebook. En este contexto, en el 2021, Gil adoptó su personaje más famoso: El Mocos.

“Es el personaje que se me ocurrió. Le puse ‘El Mocos’, es un vividor, un vago (...) Yo me quedo impresionado del resultado que ha tenido, que yo como Gil Rodríguez no lo he tenido como lo ha tenido El Mocos en ocho meses”, contó en la misma entrevista.

En su canal de YouTube, el personaje de Gilberto acumula 69 mil seguidores. Entre sus videos más destacados están La cumbia de los mocos, El mocos torcido por los guacos, El mocos empelotado y El mocos vendiendo camarón. Todos ellos mostrando al personaje en distintas situaciones cómicas.

Tras el reporte de su fallecimiento, el medio de la comedia lamentó el hecho. A través de su cuenta de facebook la agencia Sacro Entretainment colgó un mensaje para enviar sus condolencias a la familia del standupero que tenía 37 años.

“Por parte de la familia SARCO queremos mencionar que en estos momentos nos embarga la pena y tristeza por la pérdida de nuestro amigo y compañero Juan Gilberto Rodríguez Santana (Gil Rodríguez)”, comienza el mensaje.

“Estaremos en constante oración y apoyo con su familia (...) Jamás te olvidaremos, GIl. Gracias por tantas risas y tantos momentos inolvidables, te vamos a extrañar mucho flaco, Dios te tenga en su gloria”, concluye el mensaje.

De acuerdo con medios locales, Gil fue víctima de un tiroteo a las afueras de una taquería en la avenida Luis Donaldo Colosio, cruce con avenida Centro Sur en la colonia Barrio de San Carlos en Monterrey.

Supuestamente, los hombres abordo de una camioneta tipo pick up se orillaron afuera del negocio, pero otro automóvil se detuvo en ese instante, descendieron dos sicarios y los asesinaron a quemarropa, informó la reportera Vianca Treviño del diario Milenio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la zona de los hechos para atender a las víctimas, mientras las autoridades acordonaron el área e iniciaron con la búsqueda de los sospechosos, quienes huyeron por la misma avenida Luis Donaldo Colosio, informó el periódico.

Elementos de la Fuerza Civil también acudieron a la zona para supervisar la circulación de los automóviles. Los peritos ya hicieron su parte con las primeras indagatorias del caso.

