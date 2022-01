Ejecutaron a Gil Rodríguez, “El Mocos”, reconocido comediante de Nuevo León

Gil Rodríguez, El Mocos, fue asesinado en Monterrey (Foto: Instagram / gilrodriguez8)

Vecinos del Barrio San Carlos, en Monterrey, Nuevo León, se vieron sorprendidos por un ataque armado que culminó con un saldo mortal, de acuerdo con los reportes de las autoridades.

Durante la noche del domingo 16 de enero de 2022, se informó en medios locales acerca de un tiroteo a las afueras de una taquería en la Avenida Luis Donaldo Colosio, cruce con Avenida Centro Sur, en la colonia mencionada

Gil Rodríguez, mejor conocido en el mundo de la comedia regiomontana como El Mocos, habría sido una de las víctimas del tiroteo, de acuerdo con medios locales. Su cuerpo quedó en la acera del negocio “Dos Chiles Taquería”.

Supuestamente, los hombres abordo de una camioneta tipo pick up se orillaron afuera del negocio, pero otro automóvil se detuvo en ese instante, descendieron dos sicarios y los asesinaron a quemarropa, informó la reportera Vianca Treviño del diario Milenio.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la zona de los hechos para atender a las víctimas, mientras las autoridades acordonaron el área e iniciaron con la búsqueda de los sospechosos, quienes huyeron por la misma avenida Luis Donaldo Colosio, informó el periódico.

Elementos de la Fuerza Civil también acudieron a la zona para supervisar la circulación de los automóviles. Los peritos ya hicieron su parte con las primeras indagatorias del caso.

Además de comediante, Gil Rodríguez sube sketches a YouTube, algunos de ellos con muchas reproducciones, además de comandar la transmisión de Facebook denominada Mamartes con El Mocos.

En dichas grabaciones había desde carne asada y conversaciones con invitados especiales, hasta invitados musicales de diversos géneros. El proyecto era realmente del gusto de sus fanáticos.

Gil Rodríguez, El Mocos (Foto: Instagram / gilrodriguez8)

A través de las redes sociales, otros comediantes locales se sumaron a las condolencias para el artista, quien, de acuerdo con lo que describen, era un gran amigo, y un profesional en toda la extensión de la palabra.

“Mi amigo de risas y disparates compañero de trabajo y enseñanza en este mundo de la comedia desde el día que te conocí, te extrañaremos. Hasta siempre querido amigo descansa paz @gilrodriguez8 Comediante con su amado personaje @elmocosoficial un abrazo hasta el cielo. QEPD”, escribió la también comediante Tuchi a través de sus redes sociales.

“Me siento triste por está noticia el día de ayer trabaje en el mismo bar con él, me despedí de muy rápido porque iba a un evento a la Arena Monterrey. Un hombre con mucho mucho talento y futuro en la comedia. Pronta resignación a su familia”, redactó Alex Santillano en su Facebook oficial.

Miembros de Sarco Entertainment, la productora que llevaba su carrera, así como la de otros comediantes, músicos y artistas, también publicaron sus dolidos mensajes de apoyo a la familia del Gil.

Gil Rodríguez, El Mocos, enseña su pino de Navidad en Instagram, donde parecía llevar una buena vida Foto: Instagram / gilrodriguez8)

Tal es el caso de Arantxa Silva, quien a través de sus redes sociales oficiales expresó:

“Siempre te voy a recordar así de loquillo con ese gran talento que nadie va a poder remplazar Gil Rodríguez Comediante, tu lugar en nuestros corazones se queda para siempre un abrazo hasta el cielo. Toda la familia Sarco Entertainment estamos de luto hoy. Gracias por cada sonrisa!!!”.

Alan Saldaña, El as de la comedia, no se quedó atrás asegurando que “aún no lo puedo creer descansa en paz amigo Gil Rodríguez dios te reciba como el ángel que eres y pronta resignación a tu familia”.

