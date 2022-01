Banda el Limón sufrió intento de asalto en carretera de Monterrey

La Original Banda el Limón sufrió un atentado, que se presume fue un intento de robo (Foto: Instagram/@originalbandaellimon)

La Original Banda el Limón fue víctima de un ataque la madrugada del 12 de enero mientras iban en su autobús rumbo a Estados Unidos por Monterrey. Los integrantes de la agrupación reportaron que se encuentran bien, pero su transporte se vio afectado por el intento de asalto.

Algunos de los músicos de la Banda el Limón compartieron a través de sus redes sociales imágenes de cómo quedó el autobús en el que viajaban después de que les arrojaron una piedra en la carretera Monterrey - Cadereyta. Se presumió que pudo haber sido un intento de asalto debido a que usualmente así es el modus operandi con el que las bandas son atacadas.

Con un corto comunicado hicieron saber que todos los que viajaban en su transporte se encuentran bien, pero pidieron más seguridad en carreteras.

“Les informamos a todos nuestros seguidores que hace unos momentos en el trayecto de carretera Monterrey - Cadereyta sufrimos un golpe que rompió una de las ventanas del LimónBus. Afortunadamente ninguno de los integrantes salió lesionado. Solo son daños al autobús en el que viajamos. Muchas gracias a todos por sus muestras de cariño y preocupación. Solicitamos mayor seguridad en este tramo de carretera”, se lee en la misiva.

La banda mostró esta foto de una de las ventanas de su autobús (Foto: Instagram/@originalbandaellimon)

En las imágenes que compartieron se ve el vidrio roto del ómnibus, así como el interior del transporte, con pedazos del cristal repartidos por el piso.

El modus operandi que cada vez se hace más común en carreteras, consiste en que alguien arroja una piedra de un tamaño considerable hacia el parabrisas del conductor para que éste tenga que frenar. Una vez que el autobús no se encuentre en movimiento, los ladrones entran y asaltan.

En un principio, los músicos se mostraron asustados por el ataque, pues pensaron que pudo haber sido un balazo, pero habrían encontrado la piedra con la que se rompió uno de los cristales.

La Banda el Limón habría resultado salva del intento de asalto porque el conductor del autobús ya conocía cómo son estos ataques, no detuvo en ningún momento el transporte hasta que llegó a un lugar en el que sabía no correrían riesgos.

Jesús Mendoza y sus músicos fueron gravemente golpeados con armas (Foto: Instagram/@jesusmendozanet)

No es la única agrupación musical que sufre de alguna agresión, en este primer mes del 2022, pues el pasado 8 de enero Jesús Mendoza expuso que él y los músicos que lo acompañan fueron asaltados en California, Estados Unidos.

Según explicó el cantante, él se encontraba a las afueras de la locación en donde harían una presentación ese sábado. Acompañado de los músicos, estaban haciendo pruebas de sonido que se vieron interrumpidas cuando unos sujetos armados los despojaron de sus pertenencias.

Mendoza y sus acompañantes no sólo fueron víctimas del asalto, sino que también fueron gravemente heridos con golpes que les propinaron en la cabeza con las pistolas que los amenazaron. No obstante, quien resultó más herido fue Jesús.

El cantante fue amenazado de muerte por uno de los asaltantes (Foto: Instagram/@jesusmendozanet)

“A mí me puso la pistola atrás de la cabeza y me dijo que me iba a matar. Empezó a contar de cinco, cuatro, tres, dos, cuando llegó al número dos, me pegó en la cabeza (...) ha sido lo más difícil que he vivido”, confesó el cantante en Al Rojo Vivo.

Además de quitarles objetos personales como carteras y celulares, también se robaron los instrumentos y la van en la que se transportan.

Reaccionaron rápidamente y levantaron una denuncia, por lo que unas horas después uno de los supuestos ladrones fue capturado por la policía.

