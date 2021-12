Critican a Eric del Castillo por subestimar a Carmen Salinas

El actor expresó que no fue cercano a la fallecida Carmelita Salinas Foto: Archivo

Tras la muerte de Carmen Salinas, diversas personalidades del mundo del espectáculo externaron su tristeza y destacaron la importancia que la famosa Corcholata del cine mexicano de ficheras logró consolidar al paso de las décadas.

El lamento fue generalizado, pero fue el actor Eric del Castillo quien destacó sobre todo, la gran inteligencia de la también ex diputada plurinominal del PRI, por encima de su aspecto físico. Dichos comentarios le valieron críticas en las redes sociales, pues se habría interpretado que la fallecida imitadora no fue muy agraciada.

Ahora, el actor de 86 años hizo frente a los comentarios que surgieron alrededor, y se mantuvo en lo dicho, explicando su postura. Así lo dijo el papá de Kate del Castillo en el programa De primera mano:

“Me criticaron porque comenté, pero tengo toda la razón del mundo, Carmelita no fue una gran belleza, no tuvo un cuerpo escultural; sin embargo, tuvo la inteligencia suficiente para triunfar en esta carrera en todos los sentidos”, expresó en su defensa.

Eric del Castillo prefirió destacar la inteligencia y habilidad de Carmen, hecho por el que fue criticado (Foto: Cuartoscuro)

Fue el 10 de diciembre cuando Eric expresó que, pese a no ser cercano a la fallecida productora teatral, lamentaba su partida en un México que “se está quedando sin figuras”. Así lo dijo en llamada telefónica para Sale el sol:

“Tengo poco que decir de ella, en el sentido de que tuve muy poco contacto con ella, es curioso que con una carrera tan larga como la mía estoy tratando de forzar mi mente para ve si trabajamos juntos alguna vez y no recuerdo. Sentí mucho la muerte de su hijo y se lo hice saber. Pero fuera de eso.. ah sí, tuvimos una pequeña discusión respecto a los candidatos, cuando Vicente Fox y el PRI, pero fuera de eso no recuerdo haber…” recordó el histrión en aquella ocasión.

“Desde luego reconozco en ella a una gran mujer, supo acomodarse dentro del ambiente artístico con inteligencia, talento, amistades, en fin, una mujer muy inteligente aparte de sus grandes dotes como artista, como actriz, sobre todo su poder de comunicación, se hizo querer por todo mundo”, destacó el actor.

El actor no coincidió con Carmen en ningún proyecto (Foto: Juan Vicente Manrique)

Por otra parte, y respecto a la muerte de Vicente Fernández ocurrida el pasado 12 de diciembre, Eric del Castillo expresó que ha sido una de sus más grandes perdidas, pues fue un amigo cercanos y siempre recordará la forma en que se conocieron, pues fue un día que al actor se le ocurrió tocar a la puerta del rancho Los tres potrillos y Chente lo recibió con afecto sin antes haberlo conocido.

“(Me dijeron:) ‘Sí, dígame, qué se le ofrece’. (Contesté:) ‘No pues quería ver si nos podía recibir el señor Vicente Fernández’. (Me respondieron:) ‘No, no. él está muy ocupado, está descansado’. Entonces saqué la cabeza por la ventanilla y le digo: ‘Mire, soy el señor Eric del Castillo, me gustaría saludarlo’, ‘Ay, espéreme un momentito... Sí, sí, que pase’”, recordó en entrevista con Hoy.

El actor confesó que en ese momento lo sorprendió la forma en que el Charro de Huentitán le dio la bienvenida a su hogar, pues desde que entró le pidió que se pusiera cómodo en su casa y, además, le ofreció de beber para que platicaran un poco. “Estuvimos hablando de viejas, de muchachas, de aventuras, de diferentes cosas”, dijo Del Castillo.

Eric del Castillo y Vicente Fernández se conocieron cuando el actor llamó a la puerta del rancho Los tres potrillos Fotos: Infobae/Juan Vicente // Instagram@vicentefernandez

Eric aseguró que, pese a lo que otras personas vivieron con el cantante, que podrían haber tenido momentos más profundos con el intérprete de Acá entre nos, él quiere dejar su testimonio de la sencillez con la que El Rey actuaba con todas las personas.

“Yo quiero dejar dicho que un ser humano como él, hay pocos, muy pocos que teniendo tanta fama, que habiendo triunfado en la forma en que lo hizo, ser tan sencillo, ser tan humano, ser tan carnal”, comentó el actor.

SEGUIR LEYENDO: