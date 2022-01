Las confesiones de Ben Affleck a Matt Damon: su mediático romance con Jennifer Lopez y por qué ya no quiere ser Batman

Ben Affleck hizo un repaso por su carrera en una entrevista realizada por Matt Damon para Entertainment Weekly (Getty Images)

A pesar de que fue un fracaso en la taquilla y fue destrozada por la crítica, Ben Affleck no se arrepiente de haber aceptado trabajar en “Gigli” porque le permitió conocer a Jennifer Lopez. En una entrevista reciente para Entertainment Weekly, el actor habló sobre dicha película, cómo descubrió su pasión por la dirección y de su relación con JLo.

Matt Damon, quien realizó la entrevista, le preguntó al ganador del Oscar sobre algunos de los momentos más importantes de su carrera y sobre el mediático fracaso que experimentó con la película “Gigli” de 2003, dirigida por Martin Brest, que coprotagonizó con Lopez.

“Lo que me enseñó fue cuánto todo alrededor de una película dicta la forma en que la gente la ve. Y el estudio en ese momento, debido a que había comenzado a tener esta relación con Jennifer Lopez, que vendía muchas revistas y parecía generar mucho entusiasmo, como era de esperar, simplemente se aferraron a: ‘Quieren una comedia romántica’”, dijo el actor.

La producción de Ben Affleck para la revista Entertainment Weekly

El director de “Argo” señaló que “Gigli” no fue su peor fracaso cinematográfico: “He tenido cinco películas que han perdido más dinero que Gigli”, dijo. “Es solo que se convirtió en una historia en sí misma. El nombre divertido, el romance con Jennifer Lopez y la sobreexposición de eso, fue una especie de tormenta perfecta”, reflexionó el intérprete, de 49 años, sobre cómo su relación en ese momento afectó el desempeño de la película.

“Nunca he encontrado virtud alguna en la fama. Probablemente me salvé de un par de multas de tráfico.. He conseguido reservas en restaurantes. Una de las cosas que el tiempo me mostró es que son esos momentos de crisis o dolor los que son lo suficientemente fuertes como para hacerte decir ‘tengo que hacer algo diferente’. Definitivamente he aprendido más del fracaso que del éxito”, aseveró.

El intérprete afirmó que esa película generó muchos sentimientos negativos en la gente acerca de él y que fue “muy triste y duro”, No obstante, reconoció que si “Gigli” no hubiera sido tan mal recibida, probablemente no habría decidido convertirse en director de cine.

“Realmente no tuve otra opción que dirigir películas, lo que resultó ser el verdadero amor de mi vida profesional. Entonces, de esa manera, fue un regalo”, dijo Affleck. “Y pude conocer a Jennifer, la relación que ha sido realmente significativa en mi vida”, agregó.

Affleck y Lopez, de 52, comenzaron a salir durante el rodaja de “Gigli”. Se comprometieron en noviembre de 2002, pero se separaron dos años después. Retomaron su romance en abril de 2021 tras casi dos décadas separados. En septiembre del año pasado hicieron su debut en la alfombra roja en el Festival de Cine de Venecia.

La pareja del momento se muestra muy unida y comparte mucho tiempo en familia. Affleck tiene tres hijos con Jennifer Garner: Violet (16), Seraphina (13) y Samuel, de 9. Por otro lado, JLo tiene a los gemelos Max y Emme, de 13, con su ex esposo Marc Anthony.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en la premiere de "The Tender Bar" (Reuters)

Affleck también contó los requisitos que tuvo que cumplir para obtener su papel en “Armageddon” de 1998 junto a Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Liv Tyler. “Era un poco ingenuo acerca de las opiniones que la gente se formaba sobre mí”, admitió el actor.

“Me hicieron arreglarme los dientes, hacer ejercicio y ser sexy. Ser sexy, ¿cómo hago eso?”, recordó el actor de Boston sobre su experiencia de trabajar con el reconocido director Michael Bay y el productor Jerry Bruckheimer. “Ir al gimnasio y ponerme aceite en mi cuerpo y esas cosas, resultó ser una versión larga de uno de esos calendarios masculinos, en un garaje, cargando un neumático, un poco engrasado”.

Affleck reveló cuando Bay le comunicó que iban a poner imágenes de él “todo aceitado” en el tráiler para vender entradas. “Es divertido porque esa es la única película mía que mis hijos han visto y admitirán que les gustó, aunque se burlen implacablemente de mí”.

“Armageddon” se convirtió en un éxito comercial, recaudó 553 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en la película más taquillera de 1998.

Bruce Willis y Ben Affleck en "Armageddon"

Por otro lado, el actor resaltó que Damon habría sido una figura clave en la decisión de Affleck de dar un paso al costado del papel de Batman. El propio actor reconoció la influencia de su inseparable amigo y socio.

“Tuve una experiencia realmente mala en la ‘Liga de Justicia’, por muchas razones diferentes”, reconoció Affleck en conversación con Damon. “Sin culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Yo no era feliz. No me gustaba estar allí. No pensaba que fuera interesante. Y luego sucedieron algunas cosas realmente malas, cosas horribles. Pero, fue entonces cuando pensé: no voy a hacer eso nunca más”.

“De hecho, te hablé al respecto y fuiste una influencia principal en esa decisión”, añadió. “Quiero hacer las cosas que me traigan alegría. Luego hicimos ‘The Last Duel’ y me divertí todos los días. Yo no era la estrella, no era simpático. Yo era un villano. Fue maravilloso”.

Días atrás, Affleck ya había contado que el difícil proceso de producción de la versión cinematográfica de “La Liga de la Justicia” fue clave en su decisión de cambiar el rumbo de su carrera y enfocarse en proyectos que verdaderamente lo apasionaran.

Affleck volverá al papel de Batman por última vez en “The Flash”. película dirigida por Andy Muschietti, que se perfila como uno de los mayores acontecimientos cinematográficos de 2022. Si no hay cambios de última, su estreno tendrá lugar el próximo 4 de noviembre.

Ben Affleck en la premiere de "The Last Duel" (Reuters)

La última semana llegó a Amazon Prime Video el drama “The Tender Bar”, dirigido por George Clooney y con Affleck dando una de sus interpretaciones más aclamadas hasta la fecha. Sobre el futuro de la industria cinematográfica de Hollywood y el hecho de que su última película, “The Last Duel”, haya sido un fracaso en las salas de cine pero esté haciendo muy buenas números en la plataforma Disney+, Affleck ofreció su opinión al respecto.

“Creo que las películas para salas de cine se van a volver más caras. Serán principalmente para público juvenil. Habrá unas 40 películas al año en los cines, probablemente todo franquicias, secuelas y películas animadas”, predijo el actor.

Sobre de “The Last Duel”, Affleck admitió que le afectó el pobre recibimiento de la película de Ridley Scott en taquilla. “He hecho malas películas que no funcionaron y ni parpadeé. Sabía por qué la gente no quería verlas: no eran buenas. Pero con ‘The Last Duel’ me gustaba lo que hicimos, así que no lo entendía”, afirmó. “Al ver lo bien que va en streaming me he dado cuenta de que eso era. Ahí es donde está el público”.

Seguir leyendo: