Itatí Cantoral y Sergio Bonilla negaron que tengan un romance

Itatí Cantoral inició el año con mucho trabajo pero han sido unas fotos virales en redes sociales el motivo por el que ha sido tema de conversación; en ellas se puede observar que estaba en compañía del actor Sergio Bonilla. Por este motivo la actriz negó un romance o un supuesto beso como algunos medios de comunicación lo han especulado en los últimos días.

“Sí, en los tacos. No te hagas con el beso... no, el beso todavía no. No (hay romance), fijate que soy una mamá que tengo tres hijos y no me gusta hablar de mi vida privada en lo absoluto. Es un compañero maravilloso, por supuesto que está guapísimo”, mencionó Cantoral después de un encuentro con un grupo de reporteros que insistieron con el tema.

La actriz está de vuelta en los escenarios con la puesta en escena Sola en la oscuridad, una adaptación del thriller escrito por el británico Frederick Knott. A pesar de que la protagonista de melodramas como Hasta Que El Dinero Nos Separe, La Mexicana Y El Güero o Amores Con Trampa no ha dejado de tener presencia en la televisión, aseguró que la oportunidad de laborar en teatro le permite tener una mayor conexión con el público, ya que es algo “en vivo”.

Las fotografías comenzaron a hacerse populares en plataformas como Twitter después de que se mencionara que Soraya Montenegro - nombre del personaje que tuvo en María, la del barrio- era una digna representante del after y “los bajones” con taquitos:

“Ver a Itatí después de una fiesta bien abrazada de un chico, con taquitos es todo lo que quiero en la vida”, “Nuestra Soraya Montenegro estrenando novio después de una larga fiesta que terminó con taquitos”, “Soy fan de Itatí porque siempre se ve que anda súper alegre sin importar que esté comiendo tacos en la calle”, “Itatí está demostrando que es la reina del after”, “Itatí con novio nuevo disfrutando de las fiestas y la comida es todo lo que quiero ser de grande ja,ja,ja”, expresaron.

Cantoral ha participado en más de 25 telenovelas (Foto: Instagram @itatic_oficial)

Por su parte el actor Sergio Bonilla también habló del tema y aseguró que no sabía de las fotos y mencionó que éstas podrían ser parte de la obra de teatro Sola en la oscuridad, en la que comparte escenas con Itatí Cantoral.

“No sé de esas fotos, pero te puedo decir que tenemos una buena amistad, nos llevamos muy bien y pues nada más”, aseguró el hijo de Héctor Bonilla en una entrevista para el programa De primera mano.

El actor que cobrara fama nacional gracias a ser conocido como la voz de Trunks al inicio de la saga de Dragon Ball Z, Nelson en la caricatura Los Simpsons o ser Remy en Ratatouille para el doblaje mexicano de Disney recalcó que se llevan “muy bien”, tienen “una buena química dentro y fuera del escenario” y hacen un excelente equipo en la obra.

El primer actor tiene 82 años (Foto: Instagram/@hbonillaoficial)

Por otro lado, Sergio Bonilla elogió el nivel histriónico de la hija de Roberto Cantoral: “Es una actriz con un gran instinto y con una amplia trayectoria, además es una mujer generosa y es una muy buena cabeza de reparto, una buena líder”, mencionó.

Sobre el estado de salud del primer actor Héctor Bonilla quien fue diagnosticado con cáncer de riñón: “Él está estable. Todo esto ha sido muy complicado porque obviamente el cáncer no es fácil pero lo importante es que está estable. La pasamos de manera muy reservada. Él está recuperándose en casa con su mujer al lado haciendo un gran equipo, gracias a Dios es muy fuerte y eso le está ayudando”, explicó para Suelta La Sopa.

