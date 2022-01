Penélope Cruz recordó el emotivo gesto que tuvo Salma Hayek con ella a su llegada a Hollywood

Salma Hayek and Penelope Cruz pose on the red carpet during the Oscars arrivals at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Mike Blake

Salma Hayek y Penélope Cruz han mantenido una estrecha amistad desde que iniciaron sus carreras en Hollywood, la cual inició gracias a que la mexicana invitó a la española a quedarse en su casa cuando sólo la esperaba un cuarto de hotel.

Penélope Cruz fue invitada a The Ellen Show, en donde compartió algunas anécdotas de sus últimos meses con su familia. En la conversación, Ellen recordó que Salma Hayek en diferentes ocasiones ha asegurado que su mansión está embrujada, por lo que la protagonista de Madres paralelas recordó la primera vez que estuvo en la casa de su amiga.

La española reveló que la veracruzana buscó apoyarla desde el primera día que estuvo en Los Ángeles, pues se enteró de que Cruz debía quedarse en un hotel durante el rodaje de la película en la que trabajaría y Salma quería que esos días fueran más amenos para su compañera.



“Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un boleto para hacer una película. Tenía mi boleto de regreso. Así que venía por dos meses y no conocía a nadie aquí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, recordó la protagonista de Espíritu Salvaje.

Penélope confesó que, debido a este tipo de gestos que Hayek tiene con ella, la considera como su hermana.

“Por eso es que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y, tú sabes, así fue cómo nos conocimos. Además de todo, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando”, continuó.

La española también reconoció que el inicio de su amistad con Salma fue extraño debido a la confianza que ambas se tuvieron desde que se conocieron, pero también piensa que es algo tierno y por ello es que a través de los años sigue sintiendo un gran cariño por su compañera.



“Fue increíble que alguien a quien verdaderamente no conocía, solo por teléfono, se asegurara de recogerme en el aeropuerto y no me dejara irme al hotel. Me dijo: ‘Quieras o no, no me conoces pero te vas a venir a mi casa, no te voy a dejar sola’. La quiero tanto, desde el primer día ha sido así conmigo”, dijo la protagonista de Volver.

Por su parte, meses atrás la mexicana reveló que Penélope también ha sido con ella una amiga que busca ayudarla y apoyarla, tal fue el caso del acoso que recibió Salma por parte de Harvey Weinstein.

La estelar de Frida denunció los abusos que sufrió por parte del cineasta a través de una columna publicada en The New York Times. Hasta ese momento, Hayek no había hablado sobre el tema, ni con las personas más cercanas a ella. Por tanto, Cruz se molestó con ella cuando leyó las atrocidades que tuvo que sufrir, cuestionando por qué no le había dicho para que de esa forma la apoyara. Pese a su molestia, la acompañó en esos difíciles momentos.

La amistad entre las actrices las ha llevado a trabajar juntas en Hollywood con la película Bandida (2006), pero también ambas han logrado amagar su fama en Estados Unidos, convirtiéndose en íconos de la comunidad hispana en el mundo.

