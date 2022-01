Salma Hayek dio la bienvenida al 2022 con una impactante fotografía en traje de baño

La actriz oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek, es famosa alrededor del mundo por su belleza natural con un toque muy latino. (Gettyimages)

La actriz oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek, es famosa alrededor del mundo por su belleza natural con un toque muy latino. Es por eso que hace unas horas, la actriz de Eternals sacudió las redes sociales con una fotografía para dar la bienvenida a este 2022.

A través de su cuenta de Instagram, Salma compartió en instantánea en donde se le ve sentada al pie de una alberca y con un precioso paisaje de fondo. En la publicación escribió que estaba disfrutando del primer café de este año.

“Primer café del primer lunes del primer mes del año nuevo”, escribió en el pie de la fotografía en donde posó vestida con un traje de baño de la casa de moda francesa Yves Saint Laurent (YSL) decorado con un animal print de leopardo, que alcanza los 15 mil pesos mexicanos en línea, y unas gafas de sol.

En la fotografía, Salma recibió toda clase de comentarios elogiando su belleza y pronto se convirtió en viral: “Eres un hermoso ser humano”, “qué hermosa vista”, “reina Sexy” y “la importancia de un buen café”, fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en la caja de reacciones del post.

¿Cuáles son los secretos de belleza de Salma Hayek a sus 55 años?

La actriz mexicana conserva su indiscutible belleza gracias a unos cuantos trucos que no ha dudado en compartir. Durante una entrevista con el New York Times, Hayek reveló que ella nunca se lava el rostro al despertar — tip que podría causar revuelo entre muchos especialistas en la piel— para cuidar su piel y evitar desgastarla.

“Nunca me lavo la cara ni limpio mi piel en las mañanas. Mi abuela me enseñó que por las noche tu piel regenera todas las cosas que perdió durante todo el día. Además, si lavo mi rostro profundamente en las noches, ¿por qué estaría sucio cuando despierto?”.

Su rutina de belleza es más bien mínima, pero sumamente efectiva: al despertar rocía sobre su rostro un poco de agua de rosas, “Es tan gentil que despierta la piel”, aseguró. A la hora de dormir, utiliza aceite de coco para desmaquillarse y esencia de rosas para quitar los restos.

A la hora de dormir, utiliza aceite de coco para desmaquillarse y esencia de rosas para quitar los restos. (Photo by Lia Toby/Getty Images)

Incluso, en algunas ocasiones, utiliza una toalla caliente antes de dormir para limpiar los poros con el vapor y abundantes mascarillas con ingredientes naturales: “O puedes utilizar un poco de avena con agua o leche de almendras y un poco de miel. Dejas que se absorba y es un gran limpiador para el rostro, deja la piel muy suave”.

Sobre el maquillaje y el cabello, la estrella de Hollywood se mantiene lo más natural posible, utiliza base de maquillaje solo para disimular algunas imperfecciones y el labial tiene dos propósitos: ser rubor y tinta de labios.

Salma no duda en dejar su negra melena al natural: “Mi cabello es rizado y salvaje cuando no estoy trabajando”, recordó. Constantemente lo tiene sujeto, eso sí, en un intento por aplacarlo, pero jamás lo sometería a un tratamiento tan agresivo como lo es el tinte. Por ello, conserva los cabellos blancos que surgen con la edad.

“Una de las razones por las que no me pinto el cabello es porque no tengo la paciencia suficiente para sentarme durante todo el proceso. No quiero gastar lo que queda de mi juventud pretendiendo que soy más joven y no disfrutar lo que es mi vida”, compartió.

