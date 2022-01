De Pamela Anderson a Rihanna: mujeres famosas que fueron víctima de violencia doméstica

Celebridades de la talla de Tina Turner o Pamela Anderson enfrentaron a sus parejas por abusar físicamente de ellas. Finalmente, lo que queda es un mensaje de esperanza. Getty images

La violencia doméstica no distingue entre las personas famosas y las que no lo son. Existen varios casos que se han dado a conocer por sucederles a famosos, sin embargo es una problema que afecta a toda la sociedad y que en muchos casos implica violencia física, pero en muchos más comienza con violencia verbal, psicológica o incluso económica.

Al final, estas historias de celebridades que enfrentaron a a sus agresores podrían ser una esperanza para ayudar a salir de ese peligroso círculo a quien ha vivido una situación parecida. En palabras de Tina Turner: “Para cualquiera que esté en una relación abusiva, les digo esto: Nada puede ser peor que en donde están ahorita. Nada”.

Ike y Tina Turner

La pareja contrajo matrimonio en la década de los 60 en Tijuana, México. y juntos formaron el dúo musical "The Ike and Tina Turner Revue" (Foto: Getty Images)

Antes de lanzarse como solista y convertirse en el ícono de la música soul que es actualmente, Tina Turner formó un dúo musical con su expareja, Ike Turner. En el escenario eran incomparables, sin embargo, aparentaban una vida diametralmente distinta a la que llevaban en el dormitorio y en lo privado.

El infierno que Tina vivió durante esos años era indescriptible: “Ojos negros, labios rotos, costillas rotas, l a vida era como un infierno , así que tomé 50 pastillas para dormir” , contó la intérprete de What’s love got to do with it en entrevista con el diario británico The Daily Mail. Uno de los momentos más oscuros de su vida.

La pareja contrajo matrimonio en la década de los 60 en Tijuana, México. Aunque Tina no quería casarse con él al principio, después no le quedó opción: ya habían procreado un hijo juntos, criado una familia y, sobre todo, ya tenían una carrera musical en conjunto, The Ike and Tina Turner Revue.

Tina tampoco podía tomar decisiones sobre su carrera musical, Ike se encargaba de todas las decisiones artísticas, desde las canciones que interpretaban a las caras que su esposa tenía que hacer en el escenario. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Las señales fueron claras desde el inicio, cuando lo conoció a los 17 años de edad en un centro nocturno en donde tocaba. Antes de involucrarse con él, Tina recuerda que supo de la reputación que tenía de golpeador con sus otras novias.

“La primera vez que me pegó, recogió un zapato de madera y me lo estrelló en la cabeza —siempre en la cabeza, aprendí con la experiencia— y me dolió mucho. Estaba tan impactada que empecé a llorar”, escribió para el mismo medio de comunicación.

Tina tampoco podía tomar decisiones sobre su carrera musical, Ike se encargaba de todas las decisiones artísticas, desde las canciones que interpretaban a las caras que su esposa tenía que hacer en el escenario. A raíz de esto, no tenía el dinero suficiente para irse y tampoco sabía como dar su primer paso, según sus propias palabras.

Fue hasta 1976 que Tina finalmente decidió preparar una maleta e irse (Crédito de Foto: Getty Images)

La situación se tornó especialmente delicada cuando en 1968 Tina intentó suicidarse y se tragó 50 pastillas para dormir, el detonante fue que se se enteró que su esposo mantuvo relaciones con tres mujeres diferentes en la casa que ambos compartían y una de ella estaba embarazada.

Después de eso, Tina fue llevada al hospital y ahí se convenció a sí misma que seguía viva por una razón. Aunque la relación continuó y, a la par, los problemas de Ike con la cocaína y la violencia también escalaron: quemaduras de tercer grado, golpes enfrente de otras personas, todo eso era una constante.

Fue hasta 1976 que Tina finalmente decidió tomar una maleta con pocas de sus pertenencias e irse. No sólo huía de su esposo, sino que iba en busca de descubrirse a sí misma, posteriormente convertirse en la estrella que hoy conocemos:

“David Bowie, a quien conocí después, solía llamarme ‘El ave fénix que resurge de las cenizas’. Sé que suena cursi, pero sus palabras realmente expresaron cómo me sentía en el interior. Para cualquiera que esté en una relación abusiva, les digo esto: Nada puede ser peor que en donde están ahorita. Nada”.

Amber Heard y Johnny Depp

Una de las batallas legales más mediáticas de los útlimos años es la que emprendieron la actriz Amber Heard y el actor Johnny Depp, quienes comenzaron una relación entre el 2011 y 2012 luego de conocerse en el rodaje de la película Rum Diary y contrajeron matrimonio en el 2014. REUTERS/Stefano Rellandini/File Photo

Una de las batallas legales más mediáticas de los últimos años es la que emprendieron la actriz Amber Heard y el actor Johnny Depp, quienes comenzaron una relación entre el 2011 y 2012 luego de conocerse en el rodaje de la película Rum Diary y contrajeron matrimonio en el 2014.

Dos años después de celebrar sus nupcias, Heard solicitó el divorcio del actor y obtuvo una orden de alejamiento basada en acusaciones sobre agresiones verbales y físicas que sufrió a manos de su exesposo, quien presuntamente abusaba del alcohol y otras sustancias, a lo largo de la relación.

Estas acusaciones de violencia doméstica estallaron en escándalo y el periódico británico The Sun utilizó la frase “golpeador de esposas” para referirse al protagonista de Los piratas del Caribe. Razón por la que emprendió un proceso legal en contra del medio de comunicación, que perdió.

Recientemente, Johnny Depp ganó una demanda que le permitirá conocer si su esposa donó los USD 7 millones que recibió en el divorcio 2015 Toronto International Film Festival - "The Danish Girl" Premiere

Heard y Depp se han enfrentado en la corte con declaraciones sobre de violencia doméstica que los dos vivieron durante su matrimonio. Mientras que ella presentó un video en el que se observaba al actor reaccionar de forma violenta, él utilizó una grabación de una llamada telefónica con la actriz para demostrar sus intimidaciones y que presuntamente también lo había agredido físicamente.

Sin embargo, la reputación de Johnny ha ido en picada desde entonces, lo que le valió su salida de la película Animales fantásticos, de Warner Bros. Finalmente, se trata de un caso que continúa ocasionando polémica.

Rihanna y Chris Brown

La cantantre de múltiples éxitos fue quien denunció a su expareja ante la comisaría y unos meses después Chris aceptó su culpa ante un juzgado Chris Brown y Rihanna

En el 2009 las fotografías de Rihanna con hematomas en el rostro sacudieron a los medios internacionales. Su entonces pareja, el rapero Chris Brown, quien entonces tenía 19 años, la atacó violentamente mientras estaban en un auto en Los Ángeles, California, después de acudir fiesta en vísperas de la entrega de los Grammy.

La cantante de múltiples éxitos fue quien denunció a su expareja ante la comisaría y unos meses después Chris aceptó su culpa ante un juzgado: se le dictó una sentencia de cinco años de libertad condicional, la asistencia obligatoria a algunas clases sobre violencia de género, además de servicios comunitarios y mantenerse alejado de la cantante.

De acuerdo con el documental Chris Brown: bienvenido a mi vida, la pareja se conoció en el 2004, cuando Rihanna tenía 16 años aunque tuvieron una relación oficial hasta el 2008. Sin embargo la relación comenzó a desquebrajarse una vez que Rihanna supo de una relación que el cantante mantuvo con otra mujer, según la versión de él.

“Perdió la confianza en mí y me odió después de aquello (...) Ella me golpeaba y yo la golpeaba, eso nunca estuvo bien”, contó durante el mismo audiovisual. Pero todo se habría salido de control esa noche del 2009, cuando el rapero le dio un golpe a mano cerrada a su pareja.

Rihanna ha expresado desde entonces que, apesar del trabajo que le costó, finalmente logró perdonar al rapero Foto: (Christopher Polk/Getty Images por NARAS)

“Ella empezó a golpearme. (...) Entonces yo la golpeé con el puño cerrado, le di un puñetazo. Cuando la vi quedé en shock, ¿por qué demonios la golpeé?”, expresó. El incidente, en muchas maneras, significó el final de su carrera pues muchas propuestas laborales se le vinieron al suelo.

Años después, en el 2012, un juez levantó la orden de restricción de Brown, lo que dio pie a una reconciliación entre Rihanna y él:

“Estamos trabajando en nuestra relación otra vez. Somos amigos muy cercanos. Construimos la confianza una vez más y nos amamos, probablemente siempre sea así. Eso es algo que no va a cambiar. No es algo que puedas apagar si alguna vez has estado enamorado”, le confesó Rihanna a Oprah Winfrey en una entrevista de ese año.

Aunque actualmente no son pareja, Rihanna ha expresado desde entonces que, a pesar del trabajo que le costó, finalmente logró perdonar al rapero.

Tommy Lee y Pamela Anderson

Pamela Anderson y Tommy contrajeron matrimonio durante un viaje en las playas de Cancún, México en febrero de 1995.

La modelo y estrella de Baywatch, Pamela Anderson se ha catapultado como uno de los rostros y las figuras más bellas en la industria del entretenimiento y ha ganado fama por su larga lista de novios e intereses amorosos. Sin embargo, probablemente la relación que más marcó su vida fue la que mantuvo con el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee.

Luego de algunas semanas de conocerse, Pamela Anderson y Tommy contrajeron matrimonio durante un viaje en las playas de Cancún, México en febrero de 1995. Incluso, de aquella luna de miel posterior a la boda quedó un recuerdo que marcaría la vida de ambos: un video sexual que se filtró.

Aunque posteriormente Anderson aclaró en el programa que conduce Andy Cohen que en realidad no era un video sexual, sino una compilación de sus vacaciones en donde aparecían desnudos, lo cierto es que el material mostró mucho de lo enamorados que estaban y la pasión que derrochaban en ese entonces.

Tommy Lee donó USD 5 mil a un refugio para mujeres que vivieron violencia y se le impuso una orden de restricción que le evitaba acercarse a Pamela. (AP)

Se mantuvieron juntos hasta 1998 y la “historia de amor” terminó cuando Tommy pateó a Pamela, quien en ese momento sujetaba a su hijo, Dylan, con menos de dos meses de nacido, dejándola con una uña rota y algunas marcas enrojecidas.

A razón de esto, el músico pasó seis meses en prisión, además de que donó USD 5 mil a un refugio para mujeres que vivieron violencia y se le impuso una orden de restricción que le evitaba acercarse a Pamela. Aquello marcó el final de su matrimonio y a penas el músico salió de la cárcel, Pamela pidió el divorcio y obtuvo la custodia de sus dos hijos, Brandon y Dylan.

