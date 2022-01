Vadhir Derbez respondió a quienes cuestionaron su carrera de actor

Vadhir hizo frente a quienes aseguran que su carrera la construyó a partir de su apellido (Foto: Instagram @vadhird)

La carrera artística de Vadhir Derbez se ha visto cuestionada debido a que hay quienes aseguran que su apellido le ha abierto puertas, sin embargo, él asegura que ha logrado crecer profesionalmente sin la ayuda de su padre.

Vadhir Derbez ha logrado posicionarse en el cine mexicano, principalmente en los últimos años. Su primer protagónico fue con la película El tamaño sí importa, y su reciente primer papel estelar en Hollywood con El séptimo día. No obstante, las críticas a su carrera por ser el hijo de Eugenio Derbez no cesan.

El actor reaccionó a los comentarios negativos a su apellido y aseguró que lo que han hecho tanto sus hermanos, José Eduardo y Aislinn, ha sido por su esfuerzo, no porque alguien se los hubiera “regalado”.

“Creo que haya seguido mi carrera o quien la vea se va a dar cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás. Sería imposible que todo lo que he logrado se me regale, y ni siquiera la mitad ni nada”, dijo en entrevista con De Primera Mano.

La fama de los Derbez inició desde Silvia, quien fue una querida actriz del cine de la Época de Oro (Foto: Instagram @vadhird)

Agregó que últimamente, entre hermanos, se han propuesto colaborar y trabajar juntos porque están conscientes que que ninguno podría “colgarse” de la fama del otro al haber logrado abrirse su propio camino en el entretenimiento.

“Siempre he sido una persona que como la gente cree de una manera tan tan fuerte, siempre me he intentado alejar de algo así. Yo creo que ahorita las carreras de todos, tanto la mía como de mis hermanos, ya están a un nivel mucho más fuerte en el que nos hemos permitido ya hacer colaboraciones juntos y trabajar juntos porque ya no se siente como que uno está colgándose del otro de alguna manera”, explicó.

Finalmente, recalcó que, tanto él como toda su familia han aprendido a confrontar los comentarios malintencionados, por lo que sólo los evaden.

“Nosotros hemos aprendido con el tiempo a disfrutar esta carrera, a tratar de hacer cosas siempre lo más positivas posible y también hacer que a la gente le de gusto ver lo que nosotros hacemos y que no sean tantas cosas negativas, y cuando las haya pues una coraza o una piel un poquito más gruesa, pero ya sabemos, es jugar un poco”, dijo.

"El Amarre" es uno de los nuevos proyectos que Vadhir protagonizó para Prime Video (Foto: Amazon Prime Video)

Hace unos días trascendió que el actor y productor Kristoff Raczyñski lanzó severas comentarios a Vadhir a través de su canal de YouTube, en donde aseguró que el joven no sabe actuar pese al tiempo que lleva desempañándose como histrión.

Raczyñski se dedicó a hacer su crítica de la película El Amarre, en la que Derbez es protagonista. De dicha cinta señaló que, según su punto de vista, existen muchos problemas con la producción, música e interpretaciones de los actores. Primero, aseguró que “no se les entiende nada a los actores, su dicción es pésima”, a lo que continúo con su mención al actor, el comentario que más sobresalió: “Vadhir Derbez sigue sin poder actuar”.

También dijo que su mala actuación se puede por las interacciones de los protagonistas “No existe química entre los actores y nunca les crees que estén enamorados”, aseguró.

Así como Vadhir, Aislinn y José Eduardo han tenido que defenderse de los cuestionamientos que se les hacen por haber obtenido papeles protagonistas en series y películas y ser los hijos de Eugenio Derbez, quien se posicionó como uno de los actores de comedia más importantes de México.

SEGUIR LEYENDO: