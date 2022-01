Ska-P regresará a México este 2022: fecha, lugar y precios de los boletos

Ska-P en México Foto: Instagram/@skapoficial

Una de las bandas españolas más queridas por el público nacional, tendrá un emocionante regreso a los escenarios, pues Ska-P anunció un concierto en México en 2022. El grupo conformado por PulPul, Gary, Ivan Guevo, Joxemi, Julitros, Kogote, Txikitin, Juanan Rivas, Eloi Yebra abrirá el año con un concierto en la Arena CDMX el próximo 11 de marzo, en punto de las 9 de la noche.

A tres años de haberse presentado por última vez en tierras mexicanas en el Vive Latino y tras su show en el Palacio de los Deportes y otras localidades mexicanas como en Monterrey y Guadalajara, se confirmó que tocarán el 11 de marzo en la Arena Ciudad de México como parte de la gira que también llegará a Latinoamérica.

La última ocasión en la que la agrupación vino a México, su tocada recibió gran aceptación por parte de la fanaticada, quienes los recibieron con un impresionante aforo de 80.000 durante el aniversario de 20 años del Vive Latino en 2019.

En esa ocasión compartieron escenario junto a grandes artistas como Editors, The 1975, Foals, Santana, Caifanes, Bengala, Café Tacvba, Ximena Sariñana, Nach, Intocable, Juanes, Hello Seahorse!, Bándalos Chinos, María Barracuda, entre otros. Tras su presentación multitudinaria, SKA-P dio por finalizada su gira latinoamericana en donde presentó su último trabajo Game Over en países como Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia y Argentina.

Ska-P anuncia concierto en la CDMX Foto: Zignia

La venta de boletos para ver a Ska-P en la Arena Ciudad de México inició el día de hoy 7 a las 11 de la mañana de este enero hasta agotar existencias, Los precios iniciales van desde los 300 pesos en la zona Gris Vista Limitada hasta los 1,500 en Cancha Vip.

Por otro lado, las entradas se pueden adquirir en las taquillas de la Arena CDMX y en los puntos venta en tiendas departamentales.

El concierto en este icónico recinto de la capital mexicana promete hacer bailar a sus asistentes con los emblemáticos sencillos Jaque al Rey, Colores, Mis Colegas, No Lo Volveré Hacer Más, El Vals del Obrero, Niño Soldado, El Gato López, Adoctrinad@s, Patriotadas y más.

Cabe recordar que Ska-P nació como grupo en 1994 en España, integrado por Pulpul en voz principal y guitarra, Toni Escobar en guitarra y coros, Julio en bajo, Kogote en teclados y coros y Pako en batería. En 1995 grabaron su primer álbum, y desde ahí ya apuntaban las maneras en sus letras y música, que unos años después los harían muy populares.

Pulpul, líder de Ska-P, encabezó el baile y la denuncia que propone su banda con letras explícitas y satíricas. Lució una remera con el rostro de Mariano Ferreyra y le dedicó una canción (Mario Sar)

Ese mismo año el vocalista de la agrupación, Toni Escobar dejó el grupo y tras probar a varios guitarristas, decidieron quedarse con Joxemi. En 1996 llega El Vals del Obrero, su segundo material. Entre 1997 y 1999 empiezan a girar por todo España tocando en prácticamente todas las fiestas y grandes movidas.

En 1998 editan Eurosis, más adelante en el año 2001 sacan un nuevo disco, llamado Planeta Eskoria, donde endurecen su sonido y se hacen un poco más serios, dentro de lo que cabe, en una banda como Ska-P, donde el humor y la ironía tienen un sitio importante junto a la protesta más directa.

En el 2002 editan un disco su primer disco en vivo llamado Incontrolable, que además de contar con 16 canciones grabadas en directo por toda Europa, incluye un DVD con 13 temas grabados en las ciudades más emblemáticas de Europa como Nion, Suiza y París, Francia.

En el año 2005 la banda se toma un descanso por un tiempo indefinido y volvieron en 2008 con su primera gira internacional en América Latina y México.

