Gala Montes explotó contra Bárbara de Regil tras revivir su polémica discusión

Gala Montes y Bárbara de Regil discutieron sin piedad en Instagram por la muerte de un perro (Foto: Instagram / @barbaraderegil @galamontes

Después de que Bárbara de Regil iniciara el 2022 recordando las polémicas en las que estuvo envuelta con YosStop y Gala Montes, la protagonista de Diseñando tu amor recurrió a sus redes sociales para responder, imitando a Niurka Marcos, las recientes declaraciones públicas que hizo la influencer.

Fue hace unos días cuando Bárbara de Regil acudió como invitada especial a Ventaneando. Durante su estancia, la actriz, quien le dio vida a Rosario Tijeras en 2016, habló sobre dos de las controversias en las que se involucró el año pasado, una de ellas se desató después de que compartiera, en su cuenta de Instagram, el lamentable fallecimiento de su mascota Nala, por lo que recibió una opinión de Gala Montes.

Durante el programa de espectáculos, la protagonista de Loca por el trabajo comentó: “Este domingo voy a ir a un hospital, ya lo subiré y lo subo no porque diga: ‘Miren lo que estoy haciendo’, lo subo porque si yo tengo el poder de usar mis redes para motivar a que alguien más haga algo por alguien, lo voy a seguir haciendo”, explicó.

(Foto: Instagram/@nala.deregil)

Al respecto, Gala Montes recurrió a sus historias de Instagram para responderle a Bárbara de Regil. En esta ocasión, la actriz de 21 años decidió imitar a Niurka Marcos, quien durante su trayectoria en el medio se ha caracterizado por dar declaraciones sin filtros.

La oriunda de la Ciudad de México explicó que tenía la intención de dejar su polémica con la intérprete de Parientes a la fuerza en el pasado, sin embargo, quiso responder a los recientes comentarios que hizo en el programa de TV Azteca pues, de alguna manera que no especificó, se enteró de la referencia a los dimes y diretes que ambas protagonizaron a finales del año pasado en redes.

“Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta people que en 2021 se quedó toda la mier**, pero que esta gente quiere traer esa mier** al 2022 [...] primero, cuando hablen de mí, lávense la boca″, comenzó.

La actriz reaccionó a las recientes declaraciones de Bárbara de Regil (Foto: Instagram @galamontes)

Pero su reacción no se quedó ahí. Sin mencionar el nombre del programa, Gala Montes habría explotado contra Ventaneando porque hizo referencia a la entrevista que cedió Bárbara de Regil en el medio y también aseguró que tiene poco rating, todo mientras trataba de imitar las expresiones de la vedette cubana.

“Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero decir, de lo que yo les quiero transmitir [...] lo que te voy a decir a ti es que si tú no sabes quién soy yo no es obligación [...] Yo no te tengo envida, oíste. Yo tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina e, ¡qué te voy a tener envidia! esto se trata del perro”, concluyó.

La actriz terminó su mensaje recordando que todo había comenzado por la trágica muerte de Nala, canina que perdió la vida por envenenamiento. Hasta el momento, Bárbara de Regil no externado una respuesta ante los medios o en sus redes sociales.

(Foto: captura de pantalla/Instagram)

Todo comenzó a principios de noviembre del 2021, cuando la actriz de 34 años compartió el fallecimiento de su mascota de tres meses de edad con sus seguidores de Instagram. Según relató Bárbara en sus historias de Instagram, en cuanto notó que Nala estaba enferma la llevó de emergencia a un veterinario y, tras la revisión, regresaron a casa.

Horas más tarde regresó al veterinario y su mascota permaneció internada hasta que murió por envenenamiento, así lo compartió en su Instagram. Fue en dicha publicación donde Gala Montes figuró con un comentario que desató las críticas de los seguidores de los usuarios y de la propia Bárbara del Regil.

