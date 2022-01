Aseguran que Lucerito Mijares ya tiene novio

Foto: Instagram/@luceromijaresvideos

Aunque propiamente no forma parte del medio artístico toda vez que no se ha realizado su lanzamiento como cantante, Lucerito Mijares ya cuenta con mucha popularidad no sólo por ser hija de dos grandes estrellas del espectáculo mexicano, sino por su personalidad y simpatía, además del talento que ya ha demostrado tener.

La adolescente dio de qué hablar durante el 2021 al participar de forma sorpresiva en el primer concierto que sus papás, Lucero y Manuel Mijares, presentaron de forma virtual Siempre amigos, donde dio una probada de su talento vocal.

Tras ello, sus participaciones en TikTok y como invitada recurrente del musical La jaula de las locas, Lucerito Mijares logró atraer la atención del público, que no tardó en colocarla en las tendencias en las redes sociales.

Recientemente Lucerito Mijares apareció en el concierto de Año nuevo de sus famosos padres (Foto: Instagram/@oficialmijares)

La joven de 16 años cerró el año cantando temas navideños con sus famosos padres y ahora comienza el 2022 causando revuelo pues posó con un misterioso joven que, aseguran los internautas, es su novio.

En una fotografía donde aparece Lucerito muy sonriente, rescatada por una cuenta de Instagram dedicada a ella, aparece junto a Emiliano Gatica, un joven popular en la red social TikTok. En ocasiones anteriores Lucerito ha realizado transmisiones en vivo con Emiliano, pero según algunos usuarios de redes sociales, se ha cuidado de no dar sospechas sobre el noviazgo.

Fue en julio de este 2021 cuando Emiliano publicó que Lucerito Mijares era una de sus personas favoritas en el mundo y compartió un video en el que aparece con la adolescente. En respuesta, la cantante escribió ‘Tee amoooo’.

Según algunos internautas, la pareja quiere mantener su presunta relación en bajo perfil Foto: Instagram

Tras ello, algunas personas han asegurado que entre ambos habría nacido el amor y una relación que desearían mantener en bajo perfil para evitar el asedio de la prensa.

Pese a que hasta el momento ninguno de los dos jóvenes han confirmado ni negado su relación, los fans de ambos están entusiasmados con la idea de que estén iniciando un romance, aunque también están quienes aseguran que los adolescentes son sólo amigos.

Emiliano Gatica es un creador de contenidos que ha sobresalido en TikTok por lo videos de tendencias y challenges que comparte con sus casi 300 mil seguidores, mientras que en Instagram suma a más de 9 mil. Tiene 19 años, ojos verdes y una cabellera rizada como la de Lucerito.

El joven es mayor por tres años que la hija de Manuel Mijares y Lucero Foto: Instagram

El joven también es descendiente de una familia artística, pues es nieto del cantante y compositor chileno Lucho Gatica, conocido en el siglo XX como El rey del bolero, además es sobrino del actor Luis Gatica, quien ha destacado principalmente en telenovelas de Televisa.

La faceta musical es algo en lo que también ha incursionado el joven, y en fechas recientes hizo un cover del tema It’ll be okay, de Shawn Mendes, con el que alcanzó gran cantidad de likes.

*Información en desarrollo