Rocío Banquells sobre la etapa más difícil de su vida: “Se me deshicieron los huesos”:

Rocío compartió varios episodios complicados por los que ha tenido que pasar (Foto: Instagram/@rociobanquells)

Rocío Banquells fue invitada al programa especial para celebrar Año Nuevo en el programa Ventaneando, donde relató diferentes momentos que ha pasado a lo largo de su vida y en el 2021, por que la cantante y actriz reveló que ha tenido altibajos a lo largo de los años.

La etapa más difícil para la artista fue cuando tuvo que usar silla de ruedas por un largo tiempo, pues confesó que todo se debió a que en la época de los 80, fue tratada con cortisona para superar una pulmonía, medicamento al que su organismo era intolerante y que le afectó seriamente los huesos.

Banquells reconoció que le dio esta enfermedad por algunas funciones que ofreció en Zacatecas y era tiempo de frío, la atendió el famoso doctor González Parra; su productor pidió que la inyectaran y desde ahí se describe como “la mujer biónica”, porque tiene prótesis de cobalto y titanio en la cadera. “Provocó que se me deshicieran los huesos de la cadera. No es que perdiera el caminar, pero era tal el dolor que yo misma me tuve que sentar en una silla de ruedas”, dijo.

Además declaró que para dejar el aparato aprendió a caminar otra vez, como si fuera una “bebé” comenzó desde cero y mencionó que fue algo muy complejo. “Aunque la terapeuta me decía que moviera el dedo gordo no podía porque mi cerebro no tenía conexión con mis pies”, aseguró la artista.

La famosa fue invitada al programa "Ventaneando" (Foto: Instagram/@rociobanquells)

“Amé a la silla de ruedas porque me enseñó muchas cosas, tuve nuevas oportunidades y empecé a valorar más las cosas que tenía”, contó con la voz entrecortada. Rocío dio a conocer que durante dos años dicho aparato la ayudó a trasladarse de un lugar a otro, por lo que aprendió a agarrarle un cariño muy especial.

Después de esto, la famosa aseguró que desde aquel entonces se ha encargado de luchar por los derechos de las personas que utilizan sillas de ruedas por capacidades diferentes, ya que nunca olvidara que en algún momento de su vida perteneció a ese grupo.

También recordó que desde ahí cambió su alimentación, primero se volvió vegetariana por salud y después por convicción. De igual forma aceptó que aunque su doctor le advirtió que no podía tener bebés, a ella no le importó y se embarazó de su hijo Rodrigo.

“La verdad agradezco todo lo que la vida me ha hecho pasar porque hoy me veo al espejo y digo: ‘si me caes bien’. Es una perspectiva completamente distinta, ya que he crecido muchísimo como ser humano y además pude volver a comenzar mi carrera; yo pedía en múltiples ocasiones pisar nuevamente el escenario y pude hacerlo con el musical Mamma mia”, finalizó la también actriz.

La artista agradeció por todo lo que ha pasado durante todos los años (Foto: Instagram/@rociobanquells)

Es importante mencionar que hace unos días decidió contar cual fue su experiencia cuando su hija Pamela salió positiva a Covid-19. En un encuentro con los medios de comunicación, Rocío mencionó que uno de sus mayores miedos fue perder a su ser querido cuando contrajo el virus, pues al ser asmática podría presentar complicaciones.

“Le dio Covid y fue muy benévolo, porque mi hija es asmática y es alérgica, entonces es de alto riesgo y cuando me dijeron es positivo tu hija, dije: ‘no puede ser’, porque pertenece a un grupo vulnerable entonces sí, salimos adelante, nada más dos días se sintió fatal y no contagió a ninguno de la familia gracias a dios y tocó madera, esperemos que sigamos así”, mencionó.

