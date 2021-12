Gustavo Adolfo Infante contó sobre los negocios que no le han funcionado

El famoso alentó a ser emprendedores dentro del margen de la legalidad (Foto: Twitter)

Gustavo Adolfo Infante se ha caracterizado por sus duras opiniones hacia algunas personas del espectáculo, pero en esta ocasión, el periodista decidió tener un momento un poco más íntimo con su audiencia y platicar sobre aquellos emprendimientos en los que no ha tenido tanto éxito como esperaba.

Fue en el programa De primera mano (DPM), donde el conductor platicó sobre los famosos que se han visto en la necesidad de buscar otras alternativas para sostenerse económicamente y recalcó que él ha intentado no quedarse atrás.

“A veces uno quisiera intentarlo, yo cada vez que he intentado diversificarme he fracaso en mi vida”, dijo Infante ante las cámaras de televisión.

Asimismo, mencionó que en otro momento de su vida se propuso crear un restaurante, pero el proyecto no funcionó y también tuvo la intención de poner un negocio, pero tampoco rindió los frutos que esperaba.

“Yo tomé la decisión de no invertir nada que no fuera lo que yo sé hacer que es comunicación y periodismo. Me diversifico, pero es no poner los huevos en la misma canasta, sino es poner uno, otro, otro, otro. Porque si finalmente uno es rompe, tienes este y es bien importante”, recalcó, mientras sus compañeros de programa le dieron la razón.

Adolfo Infante aplaudió que los famosos busquen alternativas para seguir adelante (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

El tema surgió debido a que la actriz, Lorena Garza ha sido ampliamente criticada desde que inició a vender productos de belleza y cubrebocas para solventar sus gastos.

En una entrevista para DPM la artista mencionó que lo importante era “salir adelante”, ya fuera vendiendo filtros de agua o lo que surgiera, pues la pandemia por COVID-19 afectó sus ingresos salariales.

“Fue complicado para todos, sobretodo para los que nos dedicamos a esto y que día a día vamos al día a día. Tenía algunos ahorros pero con este tiempo sin trabajar fue complicado”, recordó Garza

Gustavo Adolfo ahondó en que cada quién tiene el derecho de a superarse de la forma en la que sea posible y recordó a algunos famosos que también han buscado otras formas de ganar dinero.

“Pepe Magaña puso dos puestos de marquesitas, Raúl Sandoval entregaba papel higiénico en su motocicleta, ella vendía cubrebocas y productos. O sea, cualquier trabajo que sea lícito, no vas a ir de sicario a matar gente”, dijo.

Otra de las polémicas más recientes en las que se vio inmiscuido Gustavo Adolfo Infante fue cuando confundió a Vicente Fernández con Pedro Infante.

Lorena Garza contó que recurrió a vender productos para solventar sus gastos debido a la contingencia sanitaria (Foto: Instagram/@lorenadelagarzaoficial)

Aunque normalmente existen diversas equivocaciones en las transmisiones en vivo pero por lo regular no pasan desapercibidas y siempre hay muchos comentarios y en esta ocasión le ocurrió al conductor de Sale el sol, ya que Gustavo se equivocó al mencionar a Pedro Infante en vez de Vicente Fernández.

Gustavo Adolfo Infante viajó para tener un acercamiento con la familia de Fernández, comenzó a narrar todo lo que había a su al rededor y describió el ambiente del lugar.

“Estamos viendo la Virgen de Guadalupe, hay un crucifijo y a la derecha está el féretro de Pedro Infante, está el símbolo de Vicente Fernández Gómez y en la parte de arriba la bandera de México”, dijo el famoso.

A pesar de que los integrantes del programa se encontraban en el estudio hicieron gestos de sorpresa al escuchar el error, no mencionaron algo al respecto y fingieron que nada ocurrió, ya que Gustavo Adolfo continuó narrando lo que se vivía.

SEGUIR LEYENDO