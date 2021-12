Hugh Jackman tiene coronavirus

Hugh Jackman anunció que tiene coronavirus

Hugh Jackman dio positivo por COVID-19. El actor dio a conocer la noticia este martes desde su cuenta de Instagram. En un video publicado en la red social, la estrella de Hollywood compartió que se encuentra bien de salud y que sólo tiene síntomas leves.

“Hola, buenos días, solo quería que se enteraran por mí que di positivo esta mañana por COVID. Mis síntomas son como un resfriado, tengo la garganta irritada y un poco de secreción nasal”, dijo el actor en un breve video de 30 segundos en Instagram.

“Pero estoy bien y voy a hacer todo lo posible para mejorar lo antes posible. Y tan pronto como esté autorizado, volveré a The Winter Garden”, expresó el intérprete australiano, que no podrá actuar en la obra de Broadway “The Music Man” hasta su recuperación.

En el video, Hugh usó una mascarilla negra mientras se dirigía a sus 14,6 millones de seguidores. “Por favor, manténgase a salvo”, añadió el artista en su mensaje.

El mensaje de Hugh Jackman

Hugh comenzó la obra “The Music Man” en el Winter Garden Theatre junto a la actriz Sutton Foster el 20 de diciembre. Sin embargo, antes de una actuación de Nochebuena el viernes, Foster, de 46 años, dio positivo y no pudo actuar esa noche en Broadway.

Y afortunadamente, una suplente llamada Kathy Voytko pudo preparar el papel en solo cinco horas.

Durante el agradecimiento a Voytko, el actor llamó a todos los reemplazos de último minuto al escenario para honrarlos por su dedicación y arduo trabajo para ayudar a que el espectáculo continuara.

Las imágenes de la audiencia capturaron el momento en que Jackman, la estrella del espectáculo, se tomó un momento durante las reverencias del elenco para resaltar la asombrosa hazaña de su compañera y de los artistas que lo acompañan.

Jackman dijo que la última oleada de COVID ha sido preocupante para Broadway, que por lo general disfruta de un mayor público durante la temporada navideña. “Está sucediendo en todo Broadway. Este es un momento que nunca hemos conocido“, dijo.

El musical emitió un comunicado en Twitter el viernes que canceló sus shows para el sábado y domingo debido a casos de COVID-19. “A nuestra compañía no le hubiera gustado más que celebrar las fiestas con la audiencia y sus familias, pero la prioridad es la salud y el bienestar del elenco, el equipo y la audiencia”, dijeron los organizadores en un tuit.

“Estamos muy agradecidos con todo nuestro elenco y equipo, especialmente con nuestros heroicos suplentes por garantizar nuestro rápido regreso al Winter Garden Theatre”.

Esto se produce cuando Broadway se ha visto particularmente afectado por un aumento en los casos de COVID-19 debido a la variante Ómicron, con otras obras populares como “Harry Potter and the Cursed Child”, “Hamilton” y “MJ The Musical” cancelando funciones debido al brote. Pero a pesar de la situación epidemiológica en la industria, la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin, dijo a la prensa que los espectáculos continuaran.

