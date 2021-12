Exatlón México: Paula Flores se convirtió en la eliminada de esta semana

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

El equipo “Guardianes” logró romper con la mala racha en la semana 19 del Exatlón Méxic, pues desde hace más de dos semanas, el equipo rojo había enfrentado el duelo de eliminación, perdiendo así a más de dos integrantes del equipo.

Durante esta semana, el integrante del equipo de “Conquistadores”, Antonio Rosique, fue el encargado de elegir a la atleta con menor rendimiento del equipo para el duelo de eliminación: Paula Flores, una de las atletas que recién se integró esta semana al equipo. Además, se le unieron sus compañeras Tanya Núñez y Mariana Khalil.

Las integrantes del equipo azul se enfrentaron a un duelo el circuito de máxima velocidad del Exatlón, en donde tuvieron que demostrar su agilidad y destreza para sobresalir, sin embargo, la atleta que tuvo que abandonar las playas puertorriqueñas de la competencia fue Paula Flores.

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

Los seguidores del reality deportivo expresaron su descontento en redes sociales sobre la expulsión de Paula, pues al ser una de las atletas recién ingresadas, los internautas alegaron que fue una injusticia que la atleta tuviera que enfrentarse con Mariana Khalil, quien es considerada como una de las atletas del equipo azul.

Por su parte, Tanya afirmó que ella se veía venir el ser la segunda nominada al reto de eliminación, pues la mayoría de sus compañeros de equipo votaron por ella.

“Me toca enfrentar mi segundo duelo, es un sentimiento muy diferente a la primera vez. Los sentimientos siguen estando ahí, pero hoy me siento más tranquila y segura de lo que voy a hacer. Voy a dar todo de mi para quedarme”, expresó Tanya ante las cámaras del reality deportivo.

(Foto: Twitter: @exatlonmx)

El equipo rojo celebró a lo grande su victoria en la semana 19, pues en las últimas semanas, el equipo perdió a más de dos atletas, por lo que se rumoraba que existían problemas internos dentro del equipo de “Guardianes”, pero esta semana dejaron en claro que el equipo se encuentra preparado para enfrentar la semana 20 de la competencia.

Durante la semana pasada, Emilio González (Spartacus), fue eliminado del equipo rojo gracias a su bajo rendimiento durante todas las competencias, por lo que su salida significó para el equipo, una gran reestructuración.

“Muy buena competencia, hermanos. Honestamente no tengo nada qué decir más que gracias. Son personas increíbles, los honro, dimos todo. Honestamente nunca imaginé estar aquí. Se me dio la oportunidad y la aproveché al máximo, me enseñó muchas cosas de mi y cosas que pensé que no estuvieran, salieron. Me voy tranquilo contento y feliz por la oportunidad. Les quiero decir ‘rífense’, se que tienen todo para llegar al final”, afirmó Emilio antes de dejar la competencia.

(Foto: Instagram: @exatlonmx)

Los atletas del equipo rojo se vieron orillados a lanzar una dura crítica ante sus compañeros de equipo gracias a su rendimiento de las últimas semanas, especialmente por parte de Nataly Gutiérrez, quien lanzó un duro mensaje hacia sus compañeros antes de la ronda de eliminación.

“Estoy hasta aquí de que seamos nosotros los que nos encontramos en estas circunstancias y no ellos. Sinceramente ellos están muy cómodos, están crecidos y no sé que están haciendo, pero algo están haciendo mucho mejor que nosotros que les está funcionando... sean nuevos, no me importa, si viene otro nuevo, no me interesa, todos y cada uno de nosotros tenemos que contribuir a que estas cosas y estas situaciones no vuelvan a suceder”

SEGUIR LEYENDO: