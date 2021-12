Las fuertes declaraciones del padre de Halyna Hutchins contra Alec Baldwin: “Es culpable de su muerte”

En medio de la investigación por la muerte de Halyna Hutchins en el set de la película “Rust” en octubre, el padre de la directora de fotografía, Anatoly Androsovych, brindó unas declaraciones muy duras al periódico The Sun y culpó directamente al actor Alec Baldwin por la tragedia. “Para mí está claro que es culpable de su muerte”, sentenció.

Durante un ensayo en el set del western en Nuevo México, Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que no había sido descargada correctamente, episodio que terminó con la vida de Hutchins e hirió al director Joel Souza.

A principios de diciembre, el intérprete estadounidense ofreció una entrevista en horario de máxima audiencia en la que aseguró que él no apretó el gatillo y que ha cooperado con las autoridades en la investigación de la muerte de la su compañera. “Si yo creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado”, dijo Baldwin entre lágrimas. “Alguien puso munición real en esa pistola”, afirmó. “No puedo decir quién fue pero no fui yo”.

“Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”, aseveró el actor, que además aseguró que “no pasa un día en que no piense” en el hecho.

“No puedo entender el comportamiento de Alec”, añadió Androsovych. “¿Por qué borró sus tuits cuando quedó claro que el tiroteo ocurrió en un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es un tipo de arma que no se dispara antes de presionar el gatillo y Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo”, declaró al citado medio británico.

El asistente de dirección Dave Halls, así como la jefa de armas de la película, Hannah Gutierrez Reed, se encuentran entre otros miembros del equipo que han sido objeto de escrutinio. Baldwin, Gutierrez Reed y Halls son tres personas de especial interés en la investigación ya que fueron los últimos que tocaron el arma antes del fatal accidente.

El 22 de octubre, Baldwin recurrió a sus redes sociales para compartir su pesar por lo ocurrido en el rodaje de la película de la que es productor: “No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, tuiteó entonces.

El padre de Hutchins también expresó que no tiene dudas sobre cómo está configurada la cadena de responsabilidades del fatídico hecho que también pudo haberle costado la vida al director Joel Souza, quien fue hospitalizado por heridas leves. “Para mí está claro que Baldwin disparó, por lo que es difícil para mí entender cómo no se lo puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”, manifestó, y aludió a cómo se encuentra Andros, su nieto de nueve años. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto fue un gran shock para todos”, remarcó.

Halyna Hutchins era la directora de fotografía de la nueva película de Alec Baldwin

A comienzos de diciembre, Baldwin, quien está siendo investigado, borró su cuenta de Twitter y lo propio hizo su esposa, Hilaria. Actualmente, el perfil del actor está activo, pero con sus mensajes protegidos. El fin de semana, el actor compartió un mensaje de Navidad agradeciendo a todas las personas que le mostraron su apoyo tras el lamentable incidente.

“Recibí cientos, cientos de correos electrónicos de amigos, familiares y colegas y personas de las que no había tenido noticias desde hace bastante tiempo para enviarme fuerzas, buenos deseos y demás. Estoy realmente agradecido con ellos”, añadió.

De la misma manera, el actor se pronunció sobre lo ocurrido durante el rodaje. “Estoy deseando que algunos aspectos queden atrás. Pero para todos los que estamos involucrados nunca podremos olvidar lo que pasó. No hay un día que no piense en eso”.

Alec Baldwin negó haber apretado el gatillo del arma que mató a la directora de fotografía

Baldwin, de 63 años, manifestó que en este momento únicamente está al pendiente de su familia. “Solo me preocupo por mi esposa y mis hijos y por seguir adelante con mi vida y tratar de superar un momento difícil, un momento realmente difícil”.

Baldwin culminó su mensaje navideño expresando: “No tengo nada inteligente u original que decir, solo gracias a las personas que me enviaron estos grandes deseos”.

Y cerrando en tono de broma con relación al uso del cubrebocas y la pandemia de COVID-19, agregó: “No dejes que Papá Noel baje por la chimenea sin una mascarilla”.

