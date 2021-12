¡Qué bello es vivir!: la cinta navideña de los años 40 que ganó fama por un error

El filme ¡Qué Bello es Vivir! (It´s a Wonderful Life) es una de las cintas de Navidad más memorables de todos los tiempos. Ha logrado cautivar a los espectadores de generación en generación gracias al conmovedor mensaje que deja al público: “Cada vez que suena una campana, un ángel se ha ganado unas alas”.

A pesar de ser uno de los filmes más exitosos de todos los tiempos, durante su estreno en el año 1946, la cinta no llegó ni a recaudar 3,7 millones de dólares (cantidad que costó hacerla) y, aunque tuvo cinco nominaciones al Oscar, no logró llevarse ninguna estatuilla.

Pero gracias a un error, la cinta comenzó a ganar popularidad. En los años 70, Republic Pictures, quien mantenía los derechos de autor, olvidó renovarlos y las televisoras aprovecharon para transmitirla durante las épocas navideñas, por lo que poco a poco fue convirtiéndose en uno de los clásicos de Navidad, ganándose el cariño de los televidentes.

La trama de la cinta gira en torno a George Bailey, quien es el protagonista del filme y quien es el encargado de mantener un pequeño banco familiar a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. Pero en la Nochebuena de 1945, abrumado por la desaparición de una importante suma de dinero, decide suicidarse.

Son muchas las personas que ruegan a Dios que ayude a Bailey, lo que hace que un ángel que todavía no se ha ganado sus alas reciba esta misión. Dios asigna al ángel Clarence a realizar un verdadero milagro de Navidad.

Clarence aparece en el peor momento en la vida de George y le muestra cómo hubiera sido la vida de todas las personas a las que ayudó si él no hubiera existido. Por lo que la verdadera moraleja que deja en ¡Qué bello es vivir!, es cómo la vida de una sola persona influye de forma trascendental en la de los demás.

El filme dirigido por Frank Capra, está basado en el cuento El mayor regalo de Philip Van Doren Stern y fue la primera película que rodó James Stewart tras regresar de la Segunda Guerra Mundial, lo cuál complicó el rodaje del filme gracias a que el actor estaba “bloqueado” y a punto de dejar la actuación gracias a las secuelas de la guerra.

Fue Lionel Barrymore, el malvado señor Potter en la película, el que lo convenció para encarnar al mítico personaje de George Bailey, pues Lionel pensó que James Stewart sería el actor perfecto para darle vida al personaje.

Aunque gran parte de la cinta se rodó en California, el director se inspiró en Seneca Falls, una pintoresca ciudad en el estado de Nueva York, en la que desde hace más de 5 años, se realiza el It´s a Beautiful Life Fest. Capra hizo un viaje por la pequeña localidad años antes de comenzar a rodar el clásico filme. A mediados de los años 40, Seneca Falls era una ciudad con las mismas farolas de globo que se ven en la película, el mismo puente en el que George casi se suicida y la misma mediana en una parte de su calle principal.

El It´s a Beautiful Life Fest se ha convertido en una tradición en Seneca Falls, en donde este año, por el 75º aniversario, el festival aspira a albergar un museo sobre la película, además de crear una caja-regalo, incluyendo un recortable para el árbol de Navidad del ángel Clarence con sus alas recién ganadas.

Además, cada año se dan cita al menos uno de los 10 actores originales que aún viven para dar conferencias, entrevistas, charlas e intercambio de anécdotas. Este año, fue el turno de Karolyn Grimes, quien interpretó a Zuzu Bailey en el filme, para visitar el festival y hablar sobre su experiencia durante el rodaje del filme.

Karolyn fue entrevistada por el diario estadounidense Washington Post, en donde relató que la mítica frase “Papá, cada vez que suena una campana, un ángel se ha ganado unas alas”, creó un impacto que ella que nunca jamás hubiera imaginado. “No tenía idea de que esa frase pudieran ser especiales para tanta gente. Estoy emocionada de que pude ser yo quien dijo la frase y que pude ser parte de esa escena y de esa película”.

Además, la actriz de 81 años habló sobre su experiencia al audicionar por el papel de la mítica “Zuzu” cuando solo tenía 6 años. “Puede que me haya dejado intimidar por otras chicas (en la audición). Capra escogía personalmente a los actores de sus películas”.

También relató sobre sus experiencias en los años 70, cuando la película comenzó a ganar fama gracias a su transmisión en las televisoras. “Un día un reportero tocó a mi puerta y me preguntó: ¨¿Es usted quien interpretó a Zuzu?¨ y respondí: “eso creo”. La semana siguiente volvió a pasar lo mismo y siguió pasando. Semanas después comencé a recibir cartas de los fanáticos”.

A los casi 40 años de vida de Grimes, la actriz confesó que nunca había terminado de ver la película, ya que se quedó dormida durante la premier de la película, pero que cuando vio la película por primera vez en su totalidad, la intérprete de “Zuzu”, quedó “impactada”. “Pasé por una montaña rusa de emociones y al final me di cuenta de que el filme tiene un mensaje hermoso para todo el mundo. Supe que esto sería parte de mi vida porque yo quería que lo fuera”.

La actriz también reveló que su escena favorita, es en donde George resurge de su pesadilla y le ruega a Dios poder vivir, ya que para ella eso significó que “Para su fe, familia y amigos, significa en creer en la posibilidad de creer en los milagros”.

En 2019, se rumoraba que Paul McCartney, buscaba hacer una adaptación teatral del filme, incluso se especulaba que Bill Kenwright produciría el espectáculo y Lee Hall sería el encargado de escribir y adaptar el guión teatral, sin embargo, debido a la pandemia por la Covid-19, el proyecto no llegó a ser completado.

“Como muchas de estas cosas todo comenzó con un email”, comentó McCartney durante una entrevista. “Bill me había preguntado si era algo en lo que podría estar. Escribir un musical no es una cosa que realmente me haya atraído nunca, pero Bill me presentó a Lee Hall y tuvimos un conversación y me encontré a mí mismo pensando si podría ser interesante y divertido. ¡Qué bello es vivir! es una historia universal en la con la que todos podemos relacionarnos”. comentó el ex Beatle.

Esta no fue la primera vez que se buscó hacer una adaptación actual al filme, pues en el año 2019 se rumoró una nueva adaptación del filme en las redes sociales, sin embargo, nunca se concretó.

En el año 1984, la productora de Republic Pictures, intentó recuperar los derechos de la película debido al gran éxito que estaba recibiendo la película, sin embargo, en 1993, una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció que los propietarios de copyright de una historia que fuera adaptada al cine adquiría ciertos derechos sobre la película. Y Republic Pictures, aprovechó el precedente para retirar Qué bello es vivir del dominio público.

El mismo director del filme no logró procesar el éxito masivo que tuvo la película durante los años 70 y 80. En una entrevista Capra confesó que era “lo más condenado que he visto en mi vida”: ”La película tiene una vida nueva y la puedo ver como si ya nada tuviera que ver conmigo. Soy como unos de esos padres cuyo hijo crece y se convierte en Presidente. Estoy orgulloso pero el mérito es todo del niño”.

Paramount se las ingenió para recuperar los derechos de autor alegando que el escrito original sí tenía copyright, pero eso no impidió que ¡Qué bello es vivir! llegara a las plataformas de streaming y pudo ser retransmitida en las televisoras de todo el mundo.

En un mundo en el que la maldad humana habría sido demostrada con malicias, ¡Qué bello es vivir! logra enseñarle al público cómo el hombre también puede ser bondadoso, aunque a veces no lo parezca y su moraleja, sigue trascendiendo de generación en generación en uno de los filmes más memorables de todos los tiempos.

Con el paso del tiempo, el filme se sigue posicionando junto con Mi Pobre Angelito y Gremlins, Love actually, como una de las películas clásicas de Navidad, por lo que el filme seguirá impactando a los televidentes y a los internautas que sigan reproduciendo la película en las plataformas de streaming.

