Ana Bárbara pasó la Navidad con su familia y los hijos de Mariana Levy

Ana Bárbara mostró cómo vivió su Navidad en compañía de su familia y los hijos de Mariana Levy (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Ana Bárbara nuevamente sorprendió en redes sociales al compartir fotos de su cena navideña en compañía de sus hijos, su prometido, pero también con los hijos menores de Mariana Levy, Emilio y Paula.

Como suele hacer Ana Bárbara, publicó cada momento de su Navidad este año; a través de sus stories en Instagram, compartió desde cómo fue la preparación del tradicional pavo que cenaría con su familia, hasta cómo arregló su mesa para disfrutar la Nochebuena.

Entre sus historias sorprendió la presencia de Emilio Fernández Levy, uno de los hijos de la fallecida actriz Mariana Levy. Toda la familia de la cantante aplaudía al momento en que el joven destapaba el ya listo pavo y hacía bromas acerca de lo complicada que fue la preparación del platillo.

La intérprete de Lo busqué también celebró este 24 de diciembre en compañía de la psicóloga Silvia Olmedo, quien también estaba publicando cómo la familia de Ana Bárbara y los Levy festejan las fiestas decembrinas.

Tanto Emilio como Maximo hicieron juntos la cena de Navidad para toda la familia (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

En las imágenes se puede ver que mientras Ana se ocupaba de algunas cosas de la casa, como preparar la mesa y lavar algunos trastes, Emilio y Máximo, su hijo mayor, preparaban la comida juntos.

Finalmente, a través de una fotografía, la cantante deseo una feliz Navidad a sus seguidores, en la que se reunieron todos los presentes en su reunión, en donde también se ve Paula Fernández Levy. La familia decidió ir uniformada y todos llevaban una camisa negra con un saco blanco.

“Desde lo mas profundo de mi alma agradezco al todo poderoso el privilegio de la vida, para mi es un milagro cada día y aunque cada uno tiene sus bemoles, también tiene la virtud de proveernos de alegrías”, escribió en un mensaje.

Agregó que agradece a sus hijos por los momentos que comparten juntos, nombrando a sus descendientes, así como a los de Mariana Levy que la acompañaron esta Navidad. “Feliz Navidad para ustedes y para todos los pedazos de mi alma... Los amo”, finalizó su comentario.

Los internautas felicitaron a la cantante por los gestos que tiene con los Fernández Levy y la forma en que ha decidido agregarlos a su familia tras la muerte de su madre.

Con esta foto, la cantante deseó feliz Navidad a sus seguidores y fans (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

“Eres un ángel para los hijos de Mariana Levy que tuvieron la fortuna de conocer el amor de madre a pesar de que no nacieron a través de ti. No todos los niños que pierden a sus madres tienen esa oportunidad”, “Por eso me caes tan bien mi querida Ana. Tienes tu corazón tan bello, hermoso y con tanto amor para tus hijos, porque todos son tuyos”, expresaron algunos de sus seguidores.

No es la primera fiesta que los Levy celebran junto a Ana Bárbara este diciembre, pues hace tan solo tres días la cantante compartió que todos se habían reunido para celebrar el cumpleaños de su hijo más pequeño, por lo que han estado esta semana juntos en su casa ubicada en Los Ángeles, California.

La intérprete de Bandido filmó la reacción de Emilio Fernández desayunando y aseguró que “lo más difícil que le puede pasar a una madre es cocinarle a un hijo chef, porque va a juzgar, ‘le faltó sal’, que si la salsa”.

Desde hace varios años atrás la oriunda de San Luis Potosí ha expuesto que ella se siente como la madre de los hijos de Mariana Levy, pues ella los vio crecer y ha sido una imagen maternal para los jóvenes desde que perdieron a la actriz.

